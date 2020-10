Schwartzman y Podoroska hicieron historia al instalarse en semifinales

07/10/2020 - 01:55 Deportivo

De repente, Diego Schwartzman y Nadia Podoroska cambiaron la agenda deportiva de la Argentina y son noticia hasta por encima de Lionel Messi, ya en Buenos Aires para el inicio de las Eliminatorias. Es que el “Peque” y la “Peke” se metieron en las semifinales de Roland Garros, algo que el tenis argentino no lograba hace 16 años.

Un argentino y una argentina entre los cuatro mejores de un Gran Slam es algo que no se conseguía desde aquella inolvidable edición del abierto parisino en 2004, cuando Gastón Gaudio, Guillermo Coria, David Nalbandian y Paola Suárez accedieron a este lugar de privilegio.

Podoroska mantiene su envión y rompió todos los pronósticos con su victoria de 6/2 y 6/4. ante la ucraniana Svitolina para meterse en semifinales llegando de la qualy, nada menos. Schwartzman, en tanto, protagonizó una verdadera batalla frente al austríaco Thiem, al que derrotó en cinco apasionantes sets, en un partido que ese recordará por mucho tiempo por 7/6 (7/1), 5/7, 6/7 (6/8), 7/6 (7/5) y 6/2 en más de cinco horas de juego. Ahora, se enfrentará el viernes ante Rafael Nadal, quien anoche derrotó al italiano Sinner por 7-6 (7-4), 6-4 y 6-1, luego de casi 3 horas.

En el 2004, Gaudio (luego campeón) había vencido a Nalbandian y Coria había derrotado al inglés Tim Henman. Mientras que Paola Suárez había caído derrotada ante Dementiev.

Podoroska, nacida en Rosario y ubicada en el puesto 131 del ranking, empleó una hora y 20 minutos de juego para consumar su mejor victoria como profesional, por la categoría de su rival, la ucraniana Svitolina, exnúmero tres del mundo, y por tratarse de un Grand Slam.

El próximo compromiso de la “Peke” será mañana ante la polaca Iwa Swiatek (54) que más tarde venció a la italiana Martina Tevisan (159) por 6-2 6-1, en una hora y veinte minuitos de juego.

Por su parte, Schwartzman, ubicado en el puesto 14 del ranking mundial de la ATP, expuso su corazón en una verdadera batalla con Thiem (3), campeón del US Open el mes pasado, y se adueñó de la foto del festejo final.

El argentino enfrentará en semifinales mañana al ganador del partido de cuartos de final que iban a animar el sorprendente italiano Jannik Sinner (75) y el español Rafael Nadal (2), dominador absoluto de Roland Garros con 12 títulos, los tres últimos en forma consecutiva.

Hay una enorme expectativa en el país todo, en donde están pendiente y dando todo el apoyo a los tenistas argentinos que irán por el pase a la final.

“Fue una batalla,

pero merecía ganar”

Diego Schwartzman consiguió llegar a la semifinal de Roland Garros tras vencer a Dominic Thiem. El argentino, antes de conocer su próximo rival dijo: “Yo no sé qué pensaba la gente de mí porque estaba fuera de control. Yo hablaba con mi coach (Chela), él me decía que juegue tenis y nada más. Las oportunidades no las tomé en el segundo y tercero sets, pero al final estoy feliz, no sólo por llegar a semifinales, sino también por lo que he jugado”, dijo. “Estoy muy cansado. Tuve chances de que el partido fuera más corto. Pero merecía ganar. Tenía una locura en la cabeza que no podía controlar. El cuarto lo gané de milagro y después de muchas chances. En el quinto se dio todo perfecto. Al final saqué un plus físico, él salió más cansado que yo, saqué la diferencia por ahí. Tengo una felicidad inmensa”.l