FÚNEBRES | 7 de octubre del 2020

07/10/2020

FALLECIMIENTOS

07/10/20

- Juan Martín Gerez (La Banda)

- María Ester Torres (La Banda)

- Mario Ponce de León

- Idalina Romero (La Banda)

- Livio Arnaldo Gómez (Villa La Punta)

- Reynerio Gómez (La Banda)

- Juan Carlos Bravo (Los Pereyra)

- Héctor Daniel Torres (Clodomira)

- Mercedes Mitre Vda. de Zalazar

- René Pascual Gallo Ibáñez

Sepelios Participaciones

Aurelio Mendez

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/7/20 y espera la resurrección.

Padre, te encuentras muy lejos de nosotros, pero desde aquí te decimos que te amamos con todo nuestro corazón, y que lo seguimos haciendo y con mucho más intensidad que antes. Nos has dejado un dolor enorme en el pecho que no podemos sacarlo, pero sabemos que llegará un día en el que nos volveremos a encontrar Papilo querido y te amaremos mucho más que hoy en día.

Tu esposa María Cruz, tus hijos, hijos políticos, nietos, nietos políticos y bisnietos rogamos oración en tu querida memoria al cumplirse tres meses de tu partida al reino de los cielos.

ERNESTO RAMÓN AYALA

(QEPD)Se durmio en el señor el 06/10/20 y espera la resurrección

El RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) con profundo pesar participa su fallecimiento. Director del RENATRE, quien presidió la entidad durante el 2019, y Secretario General de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE)

Por el cariño que despertó siempre y su liderazgo es que la familia rural sin duda sentirá hondamente su pérdida y lo recordará como un compañero entrañable con el que siempre se podía contar para las causas justas. En nuestra memoria quedará marcado su recuerdo por la calidez humana, su sentido del humor y templanza en los momentos difíciles.

SEGUNDO PASTOR BRAVO (q.e.p.d.) Se durmió el 7/10/19….

Es muy complejo explicar con palabras lo valioso que fuiste en cada momento de nuestras vidas. Tu partida siempre será la mayor pérdida de nuestras vidas. Que Dios te conceda la paz eterna, descansa, nosotros sabemos que ahora estás bien. Tu esposa Blanca, hijos, nueras, nietos y bisnietos.

ABEL LEOPOLDO CARRIZO (Polo)(q.e.p.d.) Se durmió en el 7/10/16….

Padre mío, hoy vuelven las lágrimas a caer como perlas al vacío, recordándote como en cada instante de nuestras vidas. Papi aunque no te escuchemos con nuestros oídos sabemos que tu dulce voz, susurra en nuestros pensamientos, que en nuestros corazones contemplamos tu recuerdo, que tu esencia quedará por siempre en nuestras vidas. Hoy a cuatro años de tu partida, no ha sido fácil superar el no verte. Papi, perdón porque aún te lloramos pero de esta forma aliviamos nuestro dolor, dolor que con tu ayuda porque sos nuestro ángel, se transforma en fortaleza para seguir nuestro andar. Papi, viejo, te extrañamos tanto, te extrañamos demasiado! Y mientras estés en nuestros corazones y recuerdos vivirás eternamente. Tu esposa Gladys, tus hijos Muñe, Daniel e Inés, su hija política Doris y tu nieto Thomás te recuerdan con amor y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DALILA ROSARIO BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/10/20 y espera la resurrección.

El Sr. ministro de Gobierno, Seguridad y Culto de la Provincia, Dr. Marcelo A. Barbur participa de su fallecimiento.

El Sr. subsecretario de Gobierno Dr. Facundo Funes, participa de su fallecimiento.

El ministro de Gobierno, Seguridad y Culto, Dr. Marcelo Barbur, el Sr. subsecretario de Gobierno Dr. Facundo Funes, los Sres. directores generales de áreas y empleados de dicho ministerio participa de su fallecimiento.

ROSA MARÍA JUANA DURÁN DE ABATE

(q.e.p.d.) Falleció el 1/10/20 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Pedro Díaz Esteve, su esposa Elda Victoria Yocca Vidal, sus hijos Pedro Livio, María Angelina, Jerónimo y Aníbal Díaz Yocca con sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida “Rosita”. Elevamos oraciones al Altísimo para su descanso eterno.

Ayud. My. Servicio Penitenciario Federal MIGUEL ÁNGEL FILAC (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/20|.

"Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino que si extraje las mieles o la hiel de las cosas fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas: cuanto planté rosales, coseché siempre rosas … cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno: ¡más tú no me dijiste que mayo fuese eterno! Hallé sin dudas largas las noches de mis penas; más no me prometiste tan sólo noches buenas: y en cambio tuve algunas santamente serenas… Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. ¡Vida, nada me debes! ¡Vida estamos en paz! (Amado Nervo "En Paz"). A nueve días de su partida al reino celestial su esposa Patricia Nazarchúc e hija María Virginia agradecen al Centro Renal Alsina, Dr. Guillermo Ibáñez, médicos, enfermeros, atención al público Sr. Diego Arias, chofer Sr. Luis Díaz Zabaleta, Clínica Yunes, Unidad de Terapia Intensiva, cuerpo médico, enfermeros Nicolás y Víctor. Instituciones: Escuela Normal Sup. Gral. Manuel Belgrano, IES Nº 8 "Angela C. de Reto", IFD Nº 8 Pinto, Dpto Aguirre, equipos directivos, profesores, alumnos y ex alumnos, Colegio Madre Mercedes Guerra. Rector Prof. Ramón Álvarez, docentes, preceptor David, padres y compañeros del primer año B de su hija María Virginia. Biblioteca Pedro Firmo Unzaga, Obra Social del Servicio Penitenciario Federal, personal de retirados del Servicio Penitenciario Federal, nivel terciario, Sra. Analista Prof. Rosa Ares de Juan, vecinos del Barrio Parque Aguirre y el Bicentenario (El Polear-La Banda), 7ma Roja del Club Old Lions, entrenadora Fernanda Espeche, Dra. María Josefina Muratore, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Sgo. del Estero Lic. María Rosa Barban, director técnico del Club Patagonia Daniel Nubie y a todas aquellas personas que de una y otra manera nos acompañaron en tan difícil momento. Dios los colme de bendiciones. Elevemos una oración por el eterno descanso de su alma.

CÉSAR RAMÓN HERRERA

(q.e.p.) Falleció el 6/10/20

* El vicegobernador de la Pcia, Dr. Carlos silva Neder, participa su fallecimiento.

* El senador nacional, Dn. José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

* El secretario legislativo de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Raúl Leoni Beltrán participa su fallecimiento.

* La secretaria administrativa de la Honorable Cámara de Diputados, CPN Maria Soledad Vittar participa su fallecimiento.

JOSÉ LUIS DI SANTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/9/20 y espera la resurrección.

A un mes de su lamentable desaparición. Sus padres Luis y María, su hermana Florencia, sus hijas Isabella y Josefina, su sobrino Aldo, su ahijado Francisco, su 2da. madre Yoli Juárez, su abuela Lidia, su madrina Adriana, sus primos Jimena, Agostina, Ignacio y su tía Lucky. Elevan una oración por su eterno descanso al lado del Señor.

JULIO EDUARDO DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/10/19 y espera la resurrección.

Hoy hace un año que partiste al mundo celestial, para nosostros el tiempo no ha pasado todavía, hay un gran dolor como ese día en que te fuiste. Nos quedan los recuerdos y las fuerzas que nos heredaste. ¡Qué orgullo sentimos al ver cuán grande es el aprecio de la gente que nos habla de vos! Gracias por habernos hecho tan felices y seguir haciéndolo, cuando recordamos todo lo que hemos compartido. Emprendiste tu viaje a la casa de Dios y desde allí emanan los efluvios con que nos protejes. Dios nos regaló el mejor papá, el mejor hermano, el mejor esposo, el mejor abuelo, el mejor amigo, el mejor vecino; un ser excepcional con un corazón gigante y puro que bendijo nuestras vidas. Brilla por siempre para darnos la fuerza en esta vida. Sigue brillando hermano, sigue brillando papá, sigue brillando esposo, sigue brillando abuelo amado y cuídanos hasta un nuevo abrazo. A un año de tu viaje definitivo, tus hermanos Roby, Raquel, Luchino y sus respectivas familias; tu esposa Pocha Reinoso; tus hijos Eduardo y Lorena; Gisela y Manuel; Viviana y José Luis; Raúl y Karen y tus adorados nietos Juan Cruz, Luciana, Lola, Emma, Lupita y Amparito. Nos unimos en oración con familiares y amigos para pedir por tu descanso eterno y para que la paz esté siempre contigo.

MARÍA ISABEL ZAVALETA DE ANCHEPE

(q.e.p.d.) Se durmio en el Señor el 5/10/20 y espera la resurrección.

“Voy pués a preparar lugar para vosotros y si me fuere y aparejare el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis”. Así dice el Señor, por lo tanto hoy estás alabando y bendiciendo su santo nombre junto a los que te precedieron. Por fe sabemos que cuando apunte el día y huyan las sombras, volveremos a encontrarnos para nunca más separarnos en un redil con nuestro buen pastor. Hoy lloramos tu partida pero en aquel día nuestro llanto se convertirá en gozo por siempre jamás.

Tus hermanos Margarita, Pedro Oscar y Juan Tomás, tus sobrinos Pablo Hernán, Carlos Sebastián, Ana Elizabeth, Laura Inés, Pedro Saúl y Fernando Nahuel; Ileana, Emanuel y Juan Tomás Zavaleta; Ricardo y Carlos Coronel y demás familiares participan con dolor su fallecimiento.

MARÍA ISABEL ZAVALETA DE ANCHEPE

(q.e.p.d.) Se durmio en el Señor el 5/10/20 y espera la resurrección.

“Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré largos días”. Salmo 23:6.

Hoy nos toca despedirnos de esta gran mujer, quien fue coronada de honores y títulos, fue una esposa fiel y diligente, una madre con un amor incondicional para sus hijos, una gran abuela que anduvo jugando y disfrutando de sus nietos hasta último momento. Las palabras no nos alcanzan para agradecerte todo la dicha que ha sido nuestra vida contigo, tampoco nos alcanzaría el tiempo para decirte todo lo que te amamos, solo seguiremos honrándote al seguir unidos como los dedos de la mano, tal como nos enseñaste siempre. ¡¡Nos vemos pronto, mamá!!

Tu esposo Alfredo Vicente Anchepe, tus hijos Freddy, Kuky, Pato, Chiqui, Pedro, Rocío, María Inés y Liliana, hijos políticos, nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

MIGUEL ANTONIO NADER (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20

Miguelito nos duele el alma, fue impensado todo cómo sucedió. Te vamos a extrañar. Ayuda a tu mamá que está desolada, a tu esposa Lili, a tus hijitos Mica y Fede, a tus hermanas Mónica, Marcela y a Carlos, tus sobrinos Santy y Andrea. Tu tía Graciela, tus primos Verónica y Eduardo, Lorena y Facundo, María Mercedes y Miguel, y Abraham y toda la familia. Descansa en paz.

MERCEDES MITRE VDA. DE ZALAZAR

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 5/10/20 y espera la resurrección.

“Que brille para ella la luz que no tiene fin”

Su hijo Luis E. Zalazar, su hija política Liz Bovati, sus nietos Diego Zalazar y Martín Zalazar, su nieta política Cecilia Jiménez Ferro participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones por su descanso eterno.

RICARDO MANUEL MOLINARI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/10/18 y espera la resurrección.

Tus hijas Carolina y Cecilita, tus nietos, hermanos, sobrinos y todos los que te amamos. Elevan oraciones por tu eterno descanso.

Estás siempre con nosotros

ACHÁVAL, CARLOS PABLO EDBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Aldo Jorge Gómez, Yayá Macedo de Gómez, hijos y nietos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Paz en su tumba.

ACHÁVAL, CARLOS PABLO EDBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Olga de Zurita participa con profundo dolor su desaparición física. Elevan oración en su querida memoria. Villa La Punta. Choya.

AYALA, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/20 en Capital Federal|. Su esposa Maria Luisa Núñez, sus hijos Camila, Nacho y Cristian, nietos y bisnietos. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Colón, Provincia de Bs As.

AYALA, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/20|. Elsa, Vilma, Isidro y Valeria Omarcini y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del compañero y amigo Ramón Ayala y elevan oraciones en su memoria.

AYALA, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/20|. El secretario general de la U.A.T.R.E. Delegacion Sgo. del Estero Isidro Marcos Omarcini participa con profundo dolor el fallecimiento del compañero y amigo Ernesto Ramon Ayala Sec. Gral. Nacional de U.A.T.R.E.. Acompañan a su familia en este doloroso momento y ruega oraciones en su memoria.

AYALA, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/20 en Capital Federal|. Su suegra Aurora Rosa Gallardo, sus cuñadas Flavia Núñez y Carolina Núñez, participan con profundo dolor su fallecimiento.

AYALA, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/20 en Capital Federal|. Su cuñada Rosa Estela Núñez, su esposo Walter Palumbo, hijos Horacio, Rocío y Adrian Palumbo y Camila Brito y Estefano Giménez Turello participan con profundo dolor.

AYALA, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/20 en Capital Federal|. Sus cuñadas Estela, Blanca, Mirta, Bety, Marina, Carolina, Verónica y Flavia Núñez y sus respectivas familias participan con profundo dolor.

AYALA, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/20 en Capital Federal|. Su cuñada Marina Núñez y sus hijos: Ayrton, Hernán, Florencia, Belén y Celeste participan su fallecimiento.

AYALA, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/20 en Capital Federal|. Su cuñada Mirta Núñez, sus hijos Sebastián, Gabriel, Anita y Tomas, y su concuñado Eduardo Pereyra participan su fallecimiento.

AYALA, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/20 en Capital Federal|. Su cuñada Blanca Núñez, su esposo Manuel Verón y sus hijos Adriana, Mayra y Santiago, hijo político Fernando y su nieto Félix participan su fallecimiento.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Dalila querida, siempre estarás en mi corazón y en mis oraciones. Tu recuerdo, hecho de tantos momentos compartidos, seguirá intacto en mí, y me acompañará en el camino de la vida. Beatriz Villarreal (Beby), Pedro Miguel Villarreal y flia., acompañan a sus hijos y seres queridos en este difícil momento. Y ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Olga Noemí Martin de Montenegro participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su amiga Dalila y familia en estos momentos de dolor. Ruega oraciones en su querida memoria. Brille para ella la luz que no tiene fin.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. La Asociación de Profesores de Inglés (APISE) participa con dolor su fallecimiento y acompaña a Dalila ex miembro de la C.D. en estos momentos de tristeza. Eleva oraciones en su memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Luis Enrique Escobar, socio de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Manuel J. Hernández, su esposa María Elisa Fernández Rojas y Lucrecia Rojas de Neme acompañan a toda su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Norma Beatriz Maza de Zaiek participa con profundo dolor su partida al reino de Dios. Con el cariño de siempre reciba su familia un abrazo de quien tuvo el honor de ser su amiga y colaboradora de A.S.S.E.C, organización que nació gracias a sus sentimientos de amor al prójimo. Descansa en Cristo, querida Dalila.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Marta Ducca de Fraguas y flia, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Rogamos oraciones en su memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Alberto Lami Hernandez y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de la tía Negra y acompañan en este dificil momento a sus hijos Dalila, Leandro Luis y Lino rogando una oración en su memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Gladys Correa (Tucumán) participa con dolor el fallecimiento de su tía, acompañando a sus hijos y demás familiares en este dificil momento, rogando a Dios por su eterno descanso.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Alba Alicia Juárez, su esposo Raúl A. Valladares y flia, despiden con mucho pesar a la gran mujer cristiana, docente y amiga con quien tuve la dicha de compartir muchos años en el colegio Nac. A. Rojas, como colega y no dudo que el Señor ha de premiar su trayectoria en su paso por la tierra.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Blanca Macedo de Gómez despide con hondo pesar a una luchadora infatigable de ASSEC comprometida con el tiempo que vivía, dama distinguida que la sociedad reconoció siempre. Paz en su tumba.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Las ex compañeras de ASICANA de su hija Dalila: Nora Rafael de Jiménez, Josefina Capovilla, María Cristina Ibáñez de Garay, Lucía Acuña de Ledesma, Ana Arce, Olga Cheein, Ana Barrionuevo, Liliana Bellés de Sanmarco y Nora Loto participan con pesar su partida a la Casa del Padre y acompañan con cariño a sus hijos y demás familiares.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Ana Maria Serrano y Juan Manuel Suffloni, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos, nietos, hermana y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Antonio Castiglione, sus hijos María Cecilia, Blanca Inés, Susana, Enrique y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a toda la familia y en especial a su hija Dalila. Ruegan oraciones a su memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Estela Gelid de Miguel y Teresa Gelid con mucho dolor participan el fallecimiento de la querida Dalila. Acompañan a sus hijos y demás familiares.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Miguel Adolfo Cuevas, su esposa Alicia Diven Jozami, sus hijos Josefina, Virginia y Francisco participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. José Alberto Espeche, su esposa Virginia Karam, sus hijas Victoria y Virginia Espeche, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Martha A. Mansilla Gauna, sus sobrinos Martha S. Barquin de Foix y flia, Carlos Alberto Barquin y flia, María Cecilia Barquin de Chequer y flia, participan su fallecimiento. Eleven oraciones en su memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Martha S. Barquin de Foix, sus hijas María Constanza, María Alejandra y María Agustina, Carlos Alberto Barquin, Cecilia Llapur, sus hijos Nicolas y Gonzalo, Hector Chequer, María Cecilia Barquin, sus hijos María Cecilia. Hector y Constanza Mayuli participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Las compañeras de su hermana Tala de Leoni, quienes compartieron la tarea docente en el Colegio San Francisco de Asís, la acompañan y la abrazan en Jesús y María en este difícil momento. Ofrecen sus oraciones por su querida hermana Dalila.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Poli Nasser participa su fallecimiento y acompaña a Tala en el dolor de esta pérdida. Se une a sus oraciones y a la esperanza de la resurrección.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lía Terzano y sus hijos participan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda su familia. Elevan oraciones en su querida memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Dr. Pedro Walter Orieta y familia participan con dolor el fallecimiento de la querida amiga de Betty y de toda nuestra familia. Que Dios la reciba en la gloria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Carolina Polti de Rojas, sus hijos Pablo, Daniel, Laura Bergues y Veronica Russo, acompañan a sus familiares en estos momentos. Ruegan a Dios que los ayuden y bendigan.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Carlos Pithod y familia, Fernando Billido y familia acompañan a sus hijos en tan triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Elsa Fiorini de Feijóo junto a sus hijos Jorge, Ana María, Víctor, Carlos, Lucas y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Víctor Barquín y Piqui Pilan, sus hijos Sebastián y Carolina; Ximena y Arturo; Shilson y Natalia; Juan Pablo y María y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en este triste momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. La presidente de la Fundación Mujer Dra. Delia Raab de Álvarez y todas sus integrantes participan su fallecimiento y despiden con dolor a la querida Sra. Dalila, gran persona. La sociedad ha perdido una mujer ejemplar. Rogamos oraciones en su querida memoria y hacemos llegar nuestras condolencias a toda su familia.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Excompañeras del Colegio de Belén de su hija Dalila, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su querida memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas, lamentan profundamente la partida inesperada y acompañan con cariño a su hija Dalila en el dolor y la oración.

DI SANTO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/20|. Hermano a un mes de tu partida, sé que desde donde estás me darás las fuerzas para salir adelante, no hay día que no te recuerde, fue tan corto tu pasar en este vida, llena de esperanzas, me dejaste un vacío enorme. Su hermanita Florencia Di Santo eleva una oración en tu memoria.

GALLO IBÁÑEZ, RENÉ PASCUAL (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/20|. Su esposa Felisa del Valle, sus hijos Javier, Gabi, Clara, Ramón, Luis, Alejandro, h. pol. nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

GÓMEZ, JUAN CARLOS (CHACHO) (q.e.p.d) Falleció el 28/9/20|. Tu partida dejó un dolor inmenso, hoy recordamos tu cumpleaños y nueve días que no estás entre nosotros, tu recuerdo estará cada momento en nuestro corazón. Un beso al cielo hermano. Amalia Gómez y tu sobrina Valeria.

MEDINA, JAVIER FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 3/10/20|. Graciela de Karam y flia. participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su madre Paquita, tíos Carmela y Luis y familia.

MITRE VDA. ZALAZAR, MERCEDES (q.e.p.d) Falleció el 5/10/20|. Su hijos Luis Zalazar, h. pol. Liz, nietos, Diego y Martin Zalazar, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

MITRE VDA. ZALAZAR, MERCEDES (q.e.p.d) Falleció el 5/10/20|. El que me sirve mi Padre lo honrará. Chini Habra Fernández y flia. participa con pesar su partida terrenal y acompañan a su flia en el dolor.

MITRE VDA. ZALAZAR, MERCEDES (q.e.p.d) Falleció el 5/10/20|. El C.A.C.C. participa con profundo dolor del fallecimiento de la Sra. madre y abuela de dirigentes de esta institución.

MITRE VDA. ZALAZAR, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/20|. Daniel Rojas Polti, su esposa Laura Bergues, sus hijos Juan, Consuelo y Santos participan con dolor su fallecimiento y acerca sus condolencias a su hijo Luis, su esposa Liz, y sus nietos Martín y Diego. Elevan oraciones en su memoria.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Poli Nasser acompaña a su mamá Mabel, a sus hermanas Mónica y Marcela, a su esposa e hijitos. El Señor consuele sus corazones y otorgue el premio eterno a Miguelito.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Lucrecia Uriondo de Echegaray y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan con sus oraciones a su madre Mabel, a su esposa, hijos y hermanas.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Juan Carlos Cremaschi y familia acompañan a su familia ante tan dolorosa pérdida. Elevan oraciones en su memoria. "Que brille para él la Luz infinita".

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. María Angélica Aragones, Maria Fernanda Morelli y sus respectivas familias acompañan a su familia en este momento tan triste e inesperado de la partida de Miguelito.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Dra. Elvecia Antonia Nuñez, acompaña en el dolor a la Dra. Mónica y familia por la partida de su hermano a la casa del padre celestial y les desea una pronta y cristiana resignación. Paz para su alma.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. La presidente de la Fundación Mujer Dra. Delia Raab de Álvarez y sus integrantes participan su fallecimiento y acompañan en el dolor ante tan inesperada pérdida a su mamá Mavel, benefactora de nuestra Fundación, a su hermana Dra. Mónica y a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

PIZARRO, CARLOS JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Blanca de Amil Feijóo y sus hijos Mirta, Tati, Miriam y Susana participan su fallecimiento y acompañamos a nuestra querida Hermi, su hijo Mauri y flia. en este momento de dolor.

PONCE DE LEÓN, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/20|. Sus hijos: Mario y Lourdes Ponce de León, su madre: Ramona Elena Orellana y demás familiares part. su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. de Clodomira. Org. Amparo S. R. L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PONCE DE LEÓN, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/20|. Julio Medina y familia acompañan a su esposa e hijos y demás familiares en este momento de dolor. Ruegan al Señor por el descanso de su alma y consuelo.

PONCE DE LEÓN, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/20|. La comunidad educativa de Los Miranda Escuela Nº 247 "Teniente 1º Juan Gregorio Díaz" lamenta el deceso del colega directivo del establecimiento que enluta a la población de Los Miranda y Zauzal, Dpto. Río Hondo. Las Termas.

URTUBEY, ROBERTO EDUARDO - SUB OF. MAYOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Julio Prado participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

URTUBEY, ROBERTO EDUARDO - SUB OF. MAYOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/20|. Oscar Gómez y familia, acompañan a su esposa e hijos en este momento de dolor y ruega oraciones en su memoria.

ZAVALETA DE ANCHEPE, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/20|. Prof. Clemente Di Lullo y su esposa Prof. Sara Celia Aguirre, acompañan a sus amigos Pedro, Juan y Margarita en este dificil momento. Elevan oraciones por la inolvidable Isa.

ZAVALETA DE ANCHEPE, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Fallció el 5/10/20|. Amigos de su hermano Pedro de la promoción 1967, colegio del Centenario: Chuchi Paz, Chuchi Miguel, Lely Mansilla, Ramón Figueroa. Teti Ledesma, Ramón Barraza, Cristina Martorell, Marta Cáceres, Luchy Olivera, Chini Jimenez, Mario Salas, Nora Coronel, Nora Hoyos, Pelusa Sayago participan su fallecimiento y lo acompañan en estos momentos.

ZAVALETA DE ANCHEPE, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Fallció el 5/10/20|. Mercedes y Dolores Coronel participan con pesar el fallecimiento de la apreciada Isabel, hermana de nuestra querida amiga Margarita.

ZAVALETA DE ANCHEPE, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Fallció el 5/10/20|. Grupo Notiamigas: Mirna, Mary, Marina, Mercedes, Miriyam, Patricia, Eugenia, Loli y Lita acompañan en el dolor a su hermana Margarita.

ZAVALETA DE ANCHEPE, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/20|. Las amigas de su hna. Margarita participan su fallecimiento: Lita, Maercedes, Patrcia, Loly, Marina, Myriam, Mary, Mirna, Eugenia, Armando y Luciano elevan una oración en su memoria.

ZAVALETA DE ANCHEPE, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Fallció el 5/10/20|. Lita Ledesma, Armando Quiroga, Dora de Ledesma y familia participan su fallecimiento y acompañan a Margarita en este doloroso momento, Elevan oraciones en su memoria.

ZAVALETA DE ANCHEPE, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Fallció el 5/10/20|. Personal directivo, docentes, preceptoras, auxiliares, personal de maestranza del colegio "Cristobal Colón" participan el fallecimiento de la madre del profesor Daniel Anchepe. Elevan oraciones en su memoria.

Recordatorios

ARGAÑARÁS, CARLOS MANUEL DEL V. (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Viejo, ya hace un año te fuiste y sabemos que desde el cielo nos cuidas, nos proteges, nos bendices, alumbras nuestros días y sabemos que siempre estarás con nosotros, como lo hiciste siempre estando presente en cada momento de nuestras vidas. Tu ausencia duele, pero tu recuerdo siempre nos hará sonreír. Tu esposa Mechi, tus hijos Marta y Javier y tus nietos Camilia, Valentina y Federico, tus bisnieto Thomas, agradecemos a todos los que nos acompañaron.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Al cumplirse su 1º aniversario de su partida. Te extrañamos con tu lealtad, amistad y hermosos momentos que pasamos. Cacho Isaac, Ñoñi, Aida y sus sobrinos del corazon.

JEREZ SANGUEDOLCE, JOSÉ DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/12|. Hijo querido mi Dany, ya paso mucho tiempo sucesion de años y toda una vida ya sin verte, el tiempo pasa en el espacio, en los Cielos infinitos de noches estrelladas y yo te veo y te veré en mis sueños y sonrio de felicidad, no hay ni habra lejania que pueda borrar tu querido rostro, por que eres mi hijo querido, mi angel protector, el angel que me cuida a seguir viviendo, siempre estás a mi lado, cerca mio, cuidandome, eres un ser invisible de tanto amor que irradias, es imposible no estar juntos siempre con el corazón y en un suspiro me dices mamá no temas yo te cuido, te quiero y te querre siempre, el sol en su esplendor ilumina tu rostro y yo siempre te veo y te llevo en mi corazón.Tu mamá. Carolina.

JIMÉNEZ DE GÓMEZ, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/15|. Tu tía Chabela te recuerda con inmenso cariño en el 5º aniversario de tu partida al Reino del Señor. No olvido tu bondad, afecto, habilidades. Siempre estarás en mi corazón.

JIMÉNEZ, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/1015|. "Ya se cumplieron 5 años de tu partida, pero siempre estás presente en nuestros corazones, recordarte en estas fechas con tanta nostalgia, pues todos los recuerdos a tu lado fueron especiales y llenaste mis días de felicidad, en tu último suspiro esa eterna madrugada una parte de mi se fue con vos, infinita para mi, un ángel de amor y bondad que nunca morirá." Su esposo Rafael e hijos, Marta, Gustavo, Gisela y Franco ruegan oración en su memoria.

LAMI HERNÁNDEZ, ALICIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/20|. Recordántote día y día y extrañándote mucho, pero con la tranquilidad que estas al lado de María del Huerto y del Señor. Rogamos por tu eterno descanso. Tus hermanos Ramón y Alberto y sus respectivas familias.

MIRANDA, CARLOS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/20|. Hoy se cumplen 9 noches de tu partida viejito querido y aún lloramos tu ausencia, dejaste un profundo dolor y tristeza en la familia, pero nos queda el consuelo que estarás en un lugar maravilloso donde no sufrirás más. Siempre te recordaremos con los buenos momentos compartidos que quedarán en nuestros corazones. Te extrañamos mucho, tu esposa, hijos, nietos y bisnietos.

Sepelios Participaciones

GEREZ, JUAN MARTIN (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/20|. Sus padres Cristina Coria y Juan Jerez, sus hermanos Florencia y Brisa, sus abuelas Marta Ibañez y Carmen Gomez, tios primos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel 4219787.

GÓMEZ, REYNERIO (q.e.p.d) Falleció el 6/10/20|. Sus hermanos Ana, Agustina, Delia, Paco, Neno, Walter, hnos. pol. sobrinos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Romanos. SERVICIOS. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

GONZÁLEZ, PEDRO CELESTINO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Querida Taida, hijos y nietos, con gran pesar y llenos de angustia afrontamos esta separación de nuestro gran amigo Pedro, que, como una estrella fugaz se fue de este mundo. Sentimos tanto no poder estar al lado de todos uds. para despedirlo y acompañarlos en este difícil momento y hacerles saber cuánto vamos a extrañarlo, no solo su ausencia sino también la gran amistad que caló hondo en nuestra familia y de quienes acá lo conocieron. Abrazamos en nuestro corazón a Taida, sus hijos, hijos políticos, nietos y a sus hermanos a quienes conocimos y apreciamos mucho. Pedrito era un ser lleno de luz, lleno de amor, bondad y alegría; guardamos cada sonrisa, cada momento en nuestro recuerdo de todos los buenos momentos vividos. Que el señor te reciba, mi querido Pedro, con los brazos abiertos y tengas la dicha de la luz eterna. Descansa en paz. Adiós amigo del alma¡¡¡¡¡¡ Daniel Sosa y su familia catamarqueña.

ROMERO, IDALINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/20|. Sus hijos Omar, Hugo, Norma, hijos polit., nietos y bisnietos part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

TORREZ, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/20|. Su esposo Juan Carlos Escobar, sus hijos Miguel Angel, Juan Carlos, Silvia y Adriana, hijos polit. y nietos part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. La Misericordia. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

Invitación a Misa

ACOSTA DE LEZCANO, MERCEDES ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 29/09/20|. Te has ido muy pronto de nuestra vida...sea un lugar, una palabra, un perfume, todo me recuerda a vos mamá. Pero confiamos en la palabra de Dios que nos asegura: " Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá; y todo el que vive, y cree en mí, nunca morirá". (Juan 11:25-26). Sabemos que vives en Jesús, porque nos dejaste tantas enseñanzas y vivencias que nos da la pauta que no te fuiste del todo, que aun y por toda la vida vivirás en nuestros corazones. Te amamos para toda la eternidad. Su esposo Ramón, sus hijos Matías, Carlos, Luciana Lezcano invitan a unirse en oración, en la celebración de la misa en la Iglesia Cristo Rey hoy a las 9 hs, por el descanso eterno de su alma al cumplirse los 9 días de su encuentro con Jesús.

Agradecimientos

ACOSTA DE LEZCANO, MERCEDES ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 29/09/20|. Al cumplirse los 9 días de su encuentro con Jesús, la familia de Mercedes Elizabeth Acosta de Lezcano agradecen todo el amor demostrado por familiares que la acompañaron con su presencia y su disponibilidad, a los amigos tanto de ella como de cada uno de los miembros de la familia por las oraciones, por el interés y por el acompañamiento incondicional, a los docentes compañeros de trabajo por no dejarla sola en ningún momento con su interés y sus sentidas palabras, a los médicos Victor Moukarzel, Sergio Jure, María Cristina Rusz Maidana que la atendieron con dedicación y respeto. a todos gracias de corazón y los invitan a unirse en oración, en la celebración de la misa en la Iglesia Cristo Rey hoy a las 9 hs, por el descanso eterno de su alma.

Sepelios Participaciones

BRAVO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/20|. Su compañera Liliana, hijos Eliana, Magalí, nietos, hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en cementerio de Villa Robles. Servicio S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

GÓMEZ, LIVIO ARNALDO DR. (q.e.p.d) Falleció el 6/10/20 en Villa La Punta|. "Que Dios te reciba en sus brazos querido tio". Su sobrina Ana María Gómez Baravino, Alberto Argañaraz, Javier, Sebastian y Victorio Argañaraz con sus respectivas flias. Elba y Carolina Cortez, te despiden con tristeza y ruegan por tu descanso eterno.

GÓMEZ, LIVIO ARNALDO (q.e.p.d) Falleció el 6/10/20|. Su sobrina Ana María Gómez y sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Villa La Punta. a EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ, LIVIO ARNALDO Dr. (q.e.p.d) Falleció el 6/10/20 en Villa La Punta|. Sus sobrinos Carlos Pompeyo Gómez Álvarez y María Luisa Palencia Lami, sobrinos nietos María Inés, María Eugenia y Carlos Mario participan con profundo dolor su fallecimiento de su tan querido tío. Elevamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ, LIVIO ARNALDO Dr. (q.e.p.d) Falleció el 6/10/20 en Villa La Punta|. José Perez y Sra. Gladis, sus hijos Mariela, Veronica y Flavia y sus respectivas flias. despiden con mucho cariño a Livio A. Gómez Alvarez y ruegan que su alma descanse en paz.

GÓMEZ, LIVIO ARNALDO Dr. (q.e.p.d) Falleció el 6/10/20 en Villa La Punta|. Maria Lourdes, Maria Romina y Jesus Maria Arce y sus respectivas familias, despiden con mucho cariño a su tio y ruegan que su alma descanse en paz con Dios nuestro Señor.

GÓMEZ, LIVIO ARNALDO Dr. (q.e.p.d) Falleció el 6/10/20 en Villa La Punta|. Recibelo Señor y brille para el la luz que no tiene fin. Sus fieles compañeras Graciela Juarez y Maria Dolores Arevalo participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, LIVIO ARNALDO Dr. (q.e.p.d) Falleció el 6/10/20 en Villa La Punta|. Luisa Mariana Lami de Palencia y sus hijos Mariela, Carmen, Roberto, Maiti y Carolina, sus hijos y respectivos flias. participan con dolor el fallecimiento del Dr. Livio. Elevamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ, LIVIO ARNALDO DR. (q.e.p.d) Falleció el 6/10/20 en Villa La Punta|. Rodolfo Scarazzini y Gaby Urrere y su familia acompañan a su familia en tan difícil circunstancia. Se ruega una oración en su memoria.

GUZMÁN, MARÍA VICITACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/20|. Elevamos oraciones en su memoria que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus sobrinos: Jorge, Peli, Liliana, Norma, Cristina, Oscar, Daniel, Marcelo, Patricia, Ariel y sus respectivas familias, participan con profundo dolor de su fallecimiento.

SÁNCHEZ DE SOSA, EMA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/20|. Nos cuesta imaginarte ausente para siempre, porque fuiste luz en nuestras vidas. Que tu espíritu llegue a la gracia de Dios. Gracias por habernos dejado bellos momentos compartidos, los cuales seguirán dentro de nuestros corazones y por ellos seguirás viviendo. Que Dios nos junte nuevamente y en el cielo sigas celebrando la vida. Te vamos a extrañar toda la vida, te amamos. Sus hijos Carlos Américo Sosa y María del Rosario Sosa, sus hijos políticos Juan Carlos Córdoba y Silvia Romano, sus nietos Karen Carolina y Juan Pablo Córdoba participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Agustín de Frías. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE SOSA, EMA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/20|. La comunidad educativa de la Escuela de Formación Profesional N° 17 "Ejercito Argentino" participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Secretario de la Institución, Prof. Carlos Sosa. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

SÁNCHEZ DE SOSA, EMA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/20|. Cecilia López Salto, Elbio, Agustín y Pablo participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestro querido amigo "Carlitos" Sosa. Ruegan a Dios por se descanso eterno. Frías.

SÁNCHEZ DE SOSA, EMA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/20|. Liliana Ávila de Savio, Luís, Noelia y Paola participan con dolor el fallecimiento de la madre de su amigo y compañero "Carlitos Sosa". Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

SÁNCHEZ DE SOSA, EMA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/20|. La comunidad educativa del ISPP N° 2 participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Profesora Mary Sosa. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

SÁNCHEZ DE SOSA, EMA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/20|. Partiste de forma repentina, que no tuve tiempo de decirte adiós, querida hermana, siempre estarás en mi corazón. Ramonita Sánchez de Caumo participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio San Agustín de Frías.

SÁNCHEZ DE SOSA, EMA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/20|. Dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Su fiel compañera Partricia Rodríguez y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TORRES, HÉCTOR DANIEL (q.e.p.d.) Sus hermanos Pedro, Cristina, hno. pol. Eduardo, sobrinos Claudia, José, María, Marita, Florencia, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Clodomira. Servicio Caruso Cia. Arg. de Seguros. S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL