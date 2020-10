Jude Law y John Malkovich se sumergen en los míticos pasillo del Vaticano con “The New Pope”, la serie que genera debate sobre el fanatismo religioso y los milagros

07/10/2020 - 10:37 Camerino

La secuela de “The Young Pope” compuesta por nueve episodios de una hora, se sumerge nuevamente en los místicos pasillos del Vaticano. “The New Pope” continúa el debate sobre el fanatismo religioso y retoma la conversación sobre los milagros, el límite entre lo sagrado y lo profano, los misterios de la fe y los problemas y escándalos del mundo real que persiguen a la Iglesia.

Pero no solo su atrapante trama la hace única. Con elegantes movimientos de cámara, admirable fotografía y exquisitos detalles en su escenografía y vestuarios, “The New Pope” es una joya para los amantes de las historias con una mística y belleza visual que solo el italiano Paolo Sorrentino puede ofrecer.

La duración de la filmación de esta nueva entrega del director ganador del Premio de la Academia fue de 22 semanas y en ella participaron más de 100 actores y 9000 extras de 65 países. FOX Premium revela aquí los detalles de una de las producciones más.

EL VESTUARIO

Los reconocidos diseñadores italianos de vestuario Carlo Poggioli y Luca Canfora tuvieron a su cargo la creación de 4.500 trajes que llevaron 12.000 metros de tela y 1.100 pares de zapatos junto con 300 cruces preciosas para cardenales y obispos, 200 cruces para monjas, monjes y órdenes religiosas, 350 anillos preciosos para cardenales y obispos y 450 solideos y sombreros.

LAS PRENDAS FABRICADAS PARA JUDE LAW

En la ficción el actor interpreta al Papa Pío XIII, el primer pontífice estadounidense y el más joven en la historia llamado Lenny Belardo. En la primera entrega, el mordaz e impredecible Pío XIII, navegó las disputas de poder del Vaticano, cuestionando la honestidad de sus Cardenales y declarando abiertamente su deseo de revolución.

En esta segunda temporada, Law luce piezas de vestuario únicas diseñadas por Armani, zapatos producidos por Louboutin, varias sotanas realizadas por el sastre del Vaticano Ety Cicioni y capas pluviales bordadas con piedras preciosas Swarovski que llevaron el trabajo de cuatro personas durante tres meses.





EL VESTUARIO DE JOHN MALKOVICH

En esta nueva entrega, el actor se pone en la piel de Sir John Brannox, un aristócrata inglés moderado, encantador y sofisticado que llega al trono papal adoptando el nombre de Juan Pablo III luego de que un fatídico ataque cardíaco dejara a Pío XIII (Law) en coma.

Veinte atuendos de civil fueron creados para el actor por el sofisticado sastre napolitano Cesare Attolini. Las batas se hicieron con telas producidas por una variedad de compañías, como Rubelli, que todavía usa telares antiguos. Otras telas bellísimas se recuperaron de algunas de las tiendas más famosas de Como. Para una bata en particular, se utilizó un terciopelo de seda sobre el cual las modistas venecianas Adriana y Aglaia Minelli, imprimieron planchas de madera con un método antiguo y totalmente artesanal que fue utilizado hace tiempo por la artista de la moda del siglo XX Maria Monaci Gallenga.

Su ropa clerical fue producida por el sastre Ety Cicioni con zapatos de Louboutin.

LOS SETS

Los diseños de los sets estuvieron a cargo de la diseñadora de producción Ludovica Ferrario (“The Great Beauty”). La creación de los sets fue un desafío de proporciones monumentales. Se construyó un mundo completamente ficticio que debía ser creíble y reproducir las proporciones del imponente Vaticano.

La construcción de la Basílica de San Pedro tomó 8 meses de trabajo aproximadamente, de los cuales 10 semanas se dedicaron solo a la pintura.

El total de metros cuadrados de sets reconstruidos fueron 2.900 de exterior y 400 metros cuadrados de interior.

Por su parte, la reconstrucción del interior y exterior de la Capilla Sixtina (Sala Regia) llevó 6 meses de trabajo, desde la investigación hasta la restauración conservadora, y de la construcción participaron 20 personas tanto para el mobiliario como para el diseño de set.

La construcción de la Capilla Sixtina y la Basílica San Pedro implicaron la colocación de mármol falso complejo para lo que se usaron más de 50 tipos de materiales. Se utilizaron diferentes técnicas para las columnas, las pilastras, la entrada de la basílica con su chapado de oro, para el piso, alteres y esculturas como, por ejemplo, la reproducción de la Piedad de Miguel Ángel y todo el altar del baldaquino de Bernini.

Aclamada por la crítica, la esperada secuela de la historia ambientada en el Vaticano y en el mundo del papado moderno, creada y dirigida por el italiano Paolo Sorrentino y protagonizada por Jude Law y John Malkovich se emite en América Latina por FOX Premium Series los lunes a las 9 P.M. y los viernes a las 2 A.M., y también se encuentra disponible en la APP de FOX para suscriptores a FOX Premium.

LA TRAMA

La primera entrega de esta ficción, “The Young Pope”, concluyó con Pío XIII (Jude Law), desplomándose frente a una plaza colmada de fieles en Venecia, después de creer ver a sus padres ahora mayores, quienes lo abandonaron cuando era niño y cuya pérdida nunca superó.

“The New Pope” comienza varios meses después de ese fatídico ataque cardíaco de Pío XIII, con el pontífice en coma y con el Secretario de Estado Voiello (Silvio Orlando) listo para convocar a una nueva elección papal. Después de un paréntesis impredecible y misterioso, Voiello consigue que Sir John Brannox (John Malkovich), un aristócrata inglés moderado, encantador y sofisticado llegue al trono papal. El nuevo papa nombrado Juan Pablo III parece perfecto, pero oculta secretos y cierta fragilidad e inmediatamente comprende que no será fácil reemplazar al carismático Pío XIII. Mientras tanto, la Iglesia se enfrenta a escándalos sexuales, idólatras y posibles ataques terroristas que amenazan con devastar las jerarquías de manera irreversible.

EL ELENCO

“The New Pope” es protagonizada por Jude Law (“The Talented Mr. Ripley”) y John Malkovich (“In the Line of Fire”), y su excepcional elenco incluye a Silvio Orlando (“Il Caimano”), Maurizio Lombardi (“The Nest”), Javier Cámara (“Talk To Her”), Cécile de France (“Hereafter”), Ludivine Sagnier (“Swimming Pool”), Henry Goodman (“Genius”), Ulrich Thomsen (“Gooseboy”), Mark Ivanir (“Barry”), Yuliya Snigir (“A Good Day to Die Hard”) y Massimo Ghini (“Matrimoni e Altre Follie”). Además, esta temporada cuenta con la participación especial de Sharon Stone y Marilyn Manson.

“The New Pope” cuenta con guion de Paolo Sorrentino junto a Umberto Contarello y Stefano Bises.