La historia de un éxito y el precio que pagaron por él

07/10/2020 - 21:05 Pura Vida

Leonardo Zimbrón y Mary Black, productores de “Súbete a mi moto”, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, revelaron aspectos de la biopic sobre Menudo, la boyband por donde pasó Ricky Martín y se convirtió en el grupo musical latinoamericano más popular de todos los tiempos.

¿Con qué se van a encontrar no solo los seguidores de Menudo, sino también la nueva generación que acepta la música de este grupo puertorriqueño?

LEONARDO ZIMBRON: La historia que van a disfrutar a lo largo de la trama de “Súbete a mi moto” es la historia que cuenta el surgimiento y el escalar hacia el éxito de una pequeña banda, agrupación de pequeñitos que surge en Puerto Rico a finales de los años 70, y poco a poco van expandiendo su presencia en Latinoamérica y luego en el mundo, para volverse la banda de pop latino más importante de ese momento y además la fundadora de un concepto que es el de boyband, que no exista previo a ellos y que fundan una tendencia que se vuelve una tendencia global. Esta banda es sin duda una de las más importantes bandas de la historia de la música moderna latinoamericana. Y encontrarán, además, una serie de aventuras, anécdotas,de nostalgia por la época y de muy buena música.Y sobre todo una trama del costo del éxito, el precio que uno paga por llegar al éxito. Ese precio se paga de muchas formas, pero muchas veces vale la pena ese costo porque el éxito tiene sus satisfacciones. Por supuesto, el éxito tiene sus distintas caras, y esas distintas caras se muestran a lo largo de la serie. Es una historia de éxito, pero con todos los obstáculos que ese camino al éxito representa. Y conozcas o no conozcas, quién es Menudo o quién fue Menudo, o si eres o no eres fan de su música, sin duda es una historia que en sí misma aún cuando fuera ficción es una historia sumamente interesante, y que está basada en hechos reales que a muchos nos tocó vivir.

¿Qué los sedujo a ustedes como productores para tomar la historia de Menudo y convertirla en una serie?

MARY BLACK: Yo, por la edad no correspondo al sector de población que fue fan de Menudo. Yo los conocía, pero no iba a sus conciertos, no fui parte de esa era. Entonces, cuando empiezo a investigar me llamó mucho la atención de la estrategia del marketing y el concepto que desarrolló Edgardo Díaz para crear esta banda porque entendió que había un nicho en el mercado de la música que no reflejaba al sector infanto juvenil, entonces vio una oportunidad. Y me pareció una historia maravillosa que este señor tuviera una visión tan clara de enfocarse en ese sector y lograr con mucha dedicación construir un fenómeno mundial como fue Menudo, con la menuditis, y con la posibilidad que tuvieron de visitar todo el mundo. Hoy, por hoy, a 20 años que no tienen actividad, que no los oyes en la radio, siguen siendo reconocidos por su nombre, porque hubo un trabajo de mucha calidad y dedicación. Y la pregunta era ¿cómo no hacer esta historia, ¿cómo no se ha hecho antes?

¿Cómo trataron esos blancos y negros de la historia de Menudo?

LEONARDO: La serie lo que refleja son las acciones comprobables, no hacemos ningún juicio, no es nuestra posición hacer ningún juicio sobre nadie y estamos basándonos en lo que podemos considerar la verdad pública. No podemos hacer invención de cosas. La serie no tiene ninguna mentira, sino que está basada en una verdad comprobable y en una investigación profunda, bibliográfica, videográfica, haciendo un análisis muy completo de lo que sucedió a lo largo de los años . Más allá de escandalizar lo que estamos contando una historia de éxito, que habla del camino al éxito de una agrupación. l