Comportamientos que nos tienen que llamar a la acción para tratar de evitar un suicidio

El coronavirus está afectando la salud mental de muchas personas. Datos de estudios recientes muestran un aumento de la angustia, la ansiedad y la depresión, que, sumadas a la violencia, los trastornos por consumo de alcohol, el abuso de sustancias, y las sensaciones de pérdida, son importantes factores que pueden incrementar el riesgo de que una persona decida quitarse la vida.

Frente a esta situación especial, el médico psiquiatra Dr. Gastón Noriega, recomendó sobre cómo reconocer las señales que deben alertarnos sobre la tendencia suicida de una persona.

Explicó Noriega que “una señal de alerta tiene que ver con aquellas cosas que nos van a llamar la atención y que nos tiene que llamar a la acción, para tratar de evitar ese suicidio”.

“Una señal de alerta es cuando una persona dice ‘no valgo nada’, ‘es mejor si no estuviese aquí’, ‘la gente estaría mejor si no estoy’, ‘la vida no tiene sentido’, todas esas expresiones que a veces a nosotros nos deja fríos y que no sabemos qué hacer, son señales de alerta que nos tenemos que conectar con la acción”, acentuó el profesional.

Cambios

Advirtió que a veces hay cambios de comportamiento, y que por más que no lo digan, se puede ver que comienzan a fallar en la escuela o en el trabajo, o se aíslan mucho, ya sea de los deportes, de las actividades que hacían, y ya no quieren salir ni hacer nada. “Esas personas están sufriendo y tenemos que hacer algo”, aseguró.

“Otra cosa que últimamente nos estamos dando cuenta es que dejan mensajes, como por ejemplo en las redes sociales; que se empiezan a despedir o que directamente cierran todas sus redes sociales. También, algunas personas regalan sus bienes e incluso dejan cartas de despedida. Todas esas son señales de alerta que nos tienen que llamar a la acción y debemos conectarnos con un servicio de salud mental preparado para atender los intentos y las ideas suicidas”, aconsejó el doctor Noriega.

Acentuó que no es que la persona que se quiere suicidar “no quiera seguir viviendo, sino que no soporta más la carga emocional que les impide vivir”.

Reacción

Por otro lado, el doctor Gastón Noriega aseguró que la gente que está alrededor del potencial suicida no ayuda, porque tiene algunos prejuicios.

“Muchas veces, la gente no ayuda a la persona que tiene ideas suicidas, porque ‘es mucho compromiso’, ‘porque ese tema de un psicólogo o alguien que trabaja en el sistema de salud’, tienen miedo, o ‘porque es mucho compromiso’, entre otras muchas cosas por las que no se acerca a conversar con aquellos que están mal”, enumeró.

“Y en relación a la persona que se quiere suicidar, analizó que ‘tampoco se anima a decirlo, porque le da vergüenza; porque no quiere que los demás sepan que está mal; porque siente que no quiere mostrar una debilidad; porque siente que cada uno tiene sus problemas y no quiere ser una carga más, entonces piensa, que la gente va a estar mejor sin ella, incluso”.

“No es fácil tampoco ayudar a personas en este estado, muchas creen que hay personas que no están alrededor del suicidio, o que son creencias falsas o que son mitos”, concluyó.

La pandemia exacerbó los factores de riesgo

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió ayer que la pandemia por Covid-19 puede exacerbar los factores de riesgo de suicidio por lo que instó a hablar del tema en forma abierta y responsable, permanecer conectados aún durante el distanciamiento físico, y aprender a identificar los signos de advertencia para prevenirlo.

Asimismo, la OPS recomienda incorporar el apoyo de salud mental y psicosocial en los planes y esfuerzos de respuesta a la Covid-19. Algunas recomendaciones incluyen brindar atención remota o virtual, adaptar y difundir mensajes para la población general, así como para las poblaciones de mayor riesgo, y capacitar en el tema a trabajadores de la salud y otros miembros de la comunidad.

Siete mitos alrededor del suicidio

El doctor Gastón Noriega, echó luz sobre algunos de los mitos sobre el suicidio:

1 - Hablar de suicidios no genera más suicidios

En realidad, hablar de suicidio con una persona que se quiere suicidar, lo ayuda a abrir otras posibilidades, lo hace sentir comprendido; lo hace sentir que estamos hablando de lo más importante que tiene en su cabeza y en su corazón actualmente, y entonces lo habilitamos para poder hablar de lo que realmente está sintiendo. Si no hablamos de eso, se va a sentir encapsulado todo el tiempo.

2 - Las personas que se quieren suicidar no lo dicen

Esto no es cierto, porque hasta el 81% de las personas que intentan suicidarse, le dicen a alguien, dónde, cómo y cuándo se van a suicidar, por eso es tan importante reconocer las señales que nos pueden dar las personas cuando se quieren suicidar.

3 - La persona que amenaza con suicidarse no lo va a hacer

Como quien dice perro que ladra no muerde, esto es falso, porque las personas van aumentando cada vez la apuesta, hasta que llegan a un punto donde lo hacen de una manera seria. Entonces, nunca desafiar a alguien a que lo haga porque se piensa que está manipulando.

4 - Sólo las personas con problemas graves se suicidan

Falso. Porque a veces no nos damos cuenta; a veces nos enteramos que hay personas que se suicidaron y no le encontramos una razón para esto. Entonces, siempre tenemos que estar atentos a las señales y preguntar, por las dudas incluso, porque eso no daña.

5 - Las personas que se suicidan son egoístas o cobardes

No son egoístas, porque ellos no piensan en lo que va a pasar o que la gente va a sufrir cuando ellos no estén; es real, pero no se dan cuenta. Ellos piensan que son una carga y que la gente va a estar mejor son ellos. Tampoco son cobardes, porque su dolor es tan, pero tan grande, que no es que no quieren seguir viviendo, pero no soportan más la carga del dolor emocional que les impide vivir; ya están sin posibilidad de adaptarse.

6 - Los medios de comunicación no tienen que hablar de suicidio

Eso es falso, porque en realidad los medios de comunicación pueden ser una vía muy buena para poner el tema en agenda, y para que la gente en general sea consciente de cómo puede evitar el suicidio. Lo que sí tienen que evitar los medios de comunicación, es invadir la intimidad de la familia o de la persona; no publicar fotos amarillistas ni tétricas de la escena del suicidio, y tratar de publicar siempre los teléfonos de las personas con ideas suicidas, puedan acudir por ayuda.

7 - El suicidio no se puede prevenir

En realidad sí se puede prevenir. Está demostrado que en los lugares en los que se han implementado programas efectivos para prevenir el suicidio, las tasas bajaron. Es importante por eso, hacer la prevención, tener los recursos tanto físicos como de personal, para poder hacer una buena atención y sobre todo una buena prevención del suicidio, y concientizar a la sociedad de que todos podemos hacer algo para prevenir el suicidio.