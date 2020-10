VIDEO | Nadia Podoroska quedó eliminada de Roland Garros

08/10/2020 - 11:15 Deportivo

Iga Swiatek fue la encargada de ponerle punto final al sueño de la argentina Nadia Podoroska en Roland Garros, al caer en semifinales por 6-2 y 6-1(se jugó en el court central Philippe-Chatrier).

Welcome to the final



19-year-old @iga_swiatek dominates Podoroska 6-2 6-1 to become the first woman in the Open Era to reach the title match in Paris.#RolandGarros pic.twitter.com/48CIv1C8vO