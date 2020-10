Se viene un nuevo refuerzo para el “Xeneize”

08/10/2020 - 12:58 Mundo Boca

Sintiendo mucho la ausencia de Sebastián Villa, que no será tenido en cuenta por el entrenador hasta que no se resuelva su situación judicial por la denuncia de violencia de género que hizo su ex pareja Daniela Cortés, en la reanudación de la Copa Libertadores, Miguel Ángel Russo y Juan Román Riquelme están buscando un reemplazante.

A pesar que contra Libertad y el DIM intentó utilizar en esa posición a Agustín Obando, Gonzalo Maroni y a Edwin Cardona, el cuerpo técnico no encontró en el plantel el sucesor del colombiano por lo que el Concejo de Fútbol intenta adquirirlo en el mercado de pases que está cerca a cerrar.

Justamente el apuntado principal tiene nombre y apellido: Damián Batallini.

El atacante que fue un deseo de Marcelo Gallardo para River Plate ahora se lo podría arrebatar el Xeneize.

Aunque luego de que hace unas semanas atrás se le cayó su pase al Hatayspor de Turquía, Bata también tiene una oferta desde México que le propuso a Argentinos Juniors un millón y medio de dólares por el 50%.

Sin embargo, el propio extremo se muere de ganas de llegar al equipo de La Ribera y a comienzo de semana reveló: “No hablé con Riquelme, pero si está la chance de ir a Boca me encantaría. Sé que hay contacto con los clubes. Estoy tratando de entrenar con mi club, estoy al margen de todo, pero si se llega a dar la posibilidad, me gustaría, es uno de los clubes más grandes del mundo”.

Pero no solo con las declaraciones deja en evidencia sus ganas de pasar al Xeneize, sino también en las redes sociales. Luego de que este miércoles dispute el amistoso en Ezeiza, donde el Bicho y Boca igualaron 0 a 0, compartió una foto que hace ilusionar a Juan Román Riquelme y compañía.

Sabiendo que todos los focos estaban puestos en él, Damián Batallini, con o sin intención, compartió una imagen del encuentro con el escudo de la institución de La Ribera en su espalda y expresando: “BOCA-AAAJ #amistoso #seguimos”. Esto generó una ola de apoyo para su llegada al equipo de Miguel Ángel Russo que lo esperan con los brazos abiertos.