IMÁGENES | El Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios y Garajes se declaró en alerta y movilización

08/10/2020 - 15:00 Economía

El Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios y Garajes de Santiago del Estero se declaró en estado de alerta, y de movilización, ante el incumplimiento del convenio colectivo de trabajo por parte de la Cámara de Expendedores de Subproductos del Petróleo y Anexos de Santiago del Estero (CEPASE).



Por tal motivo, a lo largo de esta jornada, hubo protestas del gremio en diferentes estaciones de servicios de la “Madre de Ciudades”.

El estado de alerta y movilización también abarca a la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas de Estacionamiento, Lavaderos y Gomerías de Santiago del Estero.

El gremio dio a conocer esta medida, mediante una carta documento enviada a la patronal.

En la oportunidad, el sindicato acusa a la contraparte de no respetar el convenio colectivo de trabajo, de no reconocer los derechos de los trabajadores, y de no actualizar las escalas salariales.

La carta documento fue firmada por Ricardo Ernesto Juárez, en su carácter de secretario general del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios y Garajes de Santiago del Estero.