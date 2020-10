EN VIVO: Uruguay y Chile arrancan las Eliminatorias

08/10/2020 - 19:36 Deportivo

Uruguay, sin el delantero Edinson Cavani, recibe a Chile, que presenta un equipo con muchas bajas, en el marco de la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

En Uruguay-Chile la ausencia más sensible es la de Gary Medel. El experimentado futbolista no juega por lesión en la defensa. Arturo Vidal y Alexis Sánchez son los históricos presentes en el equipo que dirige el colombiano Reinaldo Rueda. El neuquino Gabriel Arias es titular en la visita. Por su parte, los de Oscar Washington Tabárez no cuentan con Edinson Cavani pero sí Luis Suárez en la delantera. Además, Nicolás De La Cruz, jugador de River, es uno de los tres volantes ofensivos.