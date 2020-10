Dudú a EL LIBERAL: “Contar la historia de Jesús fue hacer un bien”

08/10/2020 - 21:41 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami

De la Redacción de EL LIBERAL

¿Sos religioso?

Soy muy religioso. Me gusta mucho el cristianismo, mi formación fue católica. Estudié en colegios católicos. Siempre mi familia, mi mamá y mi padre, fueron católicos, pero no tan religiosos. Yo tengo mucha fe. Mi fe fue siempre un norte, como el sol para mí. Creo que Jesús es mucho más que cualquier religión. Todas las personas pueden seguirlo y aprender siempre con Jesús independientemente de su religión. Pero algunas cosas en las religiones no me agradan tanto. Muchas veces creo que son doctrinas que, a veces, esclavizan a las personas.

¿Cuál es la clave para entender el éxito de la novela?

Fue una construcción de muchas personas, muchos buenísimos trabajos. Yo tengo que reconocer la labor de todos los actores y los directores. Creo que un éxito es el resultado de muchos trabajos competentes, de mucha calidad. Todo conseguimos hacer un trabajo de mucha calidad porque estuvimos comprometidos todo el tiempo con la novela. El final, el vía crucis, fue la catarsis, fue lo máximo del trabajo.

¿Cómo se consiguió hacer una novela atrapante de una historia cuyo final se conoce?

Todos conocemos, pero es posible sorprender y emocionar como la primera vez porque es una historia muy impactante y emocionante. Hasta hoy, siempre que lo miro, me veo muy emocionado y orgulloso por este trabajo que fue un punto en nuestras vidas. Todas las personas que miraron la novela me dijeron que se sorprendieron y emocionaron.

¿Cuál fue su mayor reto para construir el personaje?

Fueron muchos desafíos antes, durante y después, pero el mayor desafío fue estar siempre concentrado, muy conectado y siempre disponible para Jesús para ser una herramienta de su obra, una herramienta viva y presente, aquí y ahora, para su legado. Creo que yo fui una herramienta de conexión. El mundo hoy es muy dinámico, muy rápido. Todas las personas quieren vivir muchos sueños, cumplir objetivos personales, son cada vez egoístas. Somos personas que estamos siempre conectados con un propósito personal. Esta historia (la de Jesús) es como una reconexión con la fraternidad, la solidaridad, el amor al prójimo, al perdón, a muchos valores que Jesús nos enseña y que nosotros necesitamos vivir hoy, aquí y ahora. Creo que ésta fue una gran misión de mi parte: reconectar.

¿Cómo imaginaste su voz, la manera en que caminaba y como dirigía a sus apóstoles?

Siempre con mucha seguridad, tranquilidad, mucha verdad, mucho conocimiento. En todas las palabras no había dudas, incertidumbre, inseguridad. Había siempre una conciencia de lo que pasaba y con mucha fuerza en cada palabra para que todas las ideas llegasen a todas las personas con todo el amor y la sabiduría de Jesús. Hemos realizado un estudio muy intenso para llegar a esto. Yo no sabía exactamente qué pasaría en cada escena, pero yo sabía que el Jesús que vive en mi corazón estaba siempre conmigo, me estaba guiando siempre para el propósito mayor en este trabajo. Por eso yo estaba siempre muy seguro, firme, fuerte. Hicimos un trabajo en beneficio de la humanidad. No es una palabra pretenciosa, no es un mérito mío. Hablar y contar la historia de Jesús es hacer un bien.

¿Qué sensaciones le embargaron cuando lo eligieron para interpretar a Jesús?

Fue un honor muy grande. La primera cosa que me pasó fue pensar que es un honor hacer un personaje como Jesús. Yo creo que no es una cosa aleatoria, no es una cosa que pasó sin una razón, sin una justificativa. Este personaje llegó para mí como una experiencia personal transformadora, pero creo que también todas las cosas que yo viví hicieron llegar a esta historia. Fue como una misión, un propósito.

¿Tiene miedo de quedar estigmatizado?

Jamás. Esto fue un punto trascendental en mi carrera. Es un personaje que nunca más saldrá de mí porque estará siempre conmigo. Yo confío en mi trabajo como actor. Yo tengo una larga carrera con muchos trabajos de éxitos en Brasil, muchas películas, muchas novelas. Brasil es un país muy grande y muchas personas miraron Jesús. Muchas personas me preguntan sobre esto, pero no tengo miedo de quedar estigmatizado. No es un problema para mí, es un orgullo. Creo que hay muchos trabajos que están por llegar para mí, especialmente después de esto que fue muy reconocido.l

“Joaquím es el mayor regalo de la vida, es la representación de que los sueños son posibles”

¿Cómo fue la experiencia de filmar en Marruecos en donde estuvieron casi un mes?

Empezar en Marruecos fue muy importante porque estábamos viviendo la atmósfera muy real de lo que pasó en los tiempos de Jesús. Esto fue muy importante para el trabajo con todos. Hubo días largos de trabajo, a veces hasta catorce horas por día. Mi mujer estaba embarazada. Mi hijo estaba para llegar. Mi emoción estaba aquí (se señala la cabeza) en lo alto. He vivido allí mucha emoción, mucho amor y una sensación muy grande de elevación y plenitud. No fue un momento muy fácil, pero sí muy especial en mi vida.

¿Qué significó la llegada de su hijo Joaquím, que nació cuando estaba rodando Jesús, en Marruecos?

Joaquím es el mayor regalo de la vida. Es mi pasión, es lo más sagrado. Es la representación de que los sueños son posibles, que los sueños también son reales, que la fe está caminando siempre con los sueños. Necesitamos de fe para realizar los sueños. Joaquím es el mejor del mejor. Todos los días lo miro y digo: “Dios, muchas gracias. Qué maravilloso y sagrado que es mi hijo”. Qué bueno es estar aquí y ahora para vivir esto. Esta es mi vida. No necesito muchas cosas para ser feliz. La simplicidad, el amor, la paz son las cosas esenciales. Muchas personas tienen mucho dinero y mucho poder..., pero yo creo que el tiempo y la calidad del tiempo es la riqueza mayor. El tiempo para estar con mi hijo es mi riqueza. Esto es lo que yo acredito. Eso es lo que yo creo.l