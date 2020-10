“Jesús” y el Covid- 19: “Tememos por nuestra familia”

08/10/2020 - 21:46 Pura Vida

¿Hay que buscar el reino de Dios para salvarse de esta pandemia qué ha puesto al mundo de rodillas?

La práctica de la fe es un camino bueno para estar saludable espiritualmente. La primera cosa que tenemos que ver es la salud mental, espiritual y física. Tenemos que tener paz para pasar por esto porque sin paz no estaremos saludables. Tenemos que tener paz y salud mental, espiritual y física. Y creo que la práctica de la fe es un camino maravilloso para eso. Cuando tenemos fe, descansamos en la fe.

¿Le asusta lo que está pasando en su país como consecuencia del coronavirus?

Sí. No puedo decirle que nosotros no tenemos miedos. Nosotros tememos por nuestra familia, pero hablemos de responsabilidad para que no sea peor. La responsabilidad es lo que nosotros podemos hacer. Nos cuidamos todos por la llegada de este virus, pero hay una razón mayor, y es esto lo que yo creo: yo quiero vivir, quiero vivir con mi familia, con mis hijos, con mi mujer, tengo muchos sueños, pero no soy el Señor del tiempo, no soy el Señor del futuro, el futuro no me pertenece. Entonces, tenemos que descansar en la fe.

¿Los tiempos convulsos que se viven es por la falta de amor, paz e igualdad entre los seres humanos?

Así es. La Biblia es un libro maravilloso, una lectura fundamental, pero en mí siempre es una lectura simple, muy fácil. Cuando hacemos un trabajo como éste estamos haciendo posible que las personas miren y comprendan todo lo que está escrito en la Biblia y puedan pensar y aprender. Las escenas son maneras de casi traducir lo que está escrito. La historia de Jesús tocó muchos corazones. Felizmente, para nuestro orgullo, muchas personas se emocionaron mucho con nuestro trabajo. Hoy, con tantos valores distorsionados, es necesario que nosotros hablemos de cosas como la historia de Jesús para que las personas puedan reconectar y ser mejores.

Las novelas bíblicas como “Jesús”, “Moisés: los 10 mandamientos”, “Babilonia”, “El rico y Lázaro” y “Apocalipsis”, en las que también trabajó usted, ¿ayudan a reforzar la fe?

Cuando hablamos mucho sobre estas cosas estamos más cerca de la fe, pero el ejercicio de la fe es una búsqueda personal. Podemos estar toda la semana en la Iglesia, en los templos o espacios religiosos esto no es una garantía que somos buenas personas y que estamos en busca de la fe. La busca de la fe es un ejercicio personal y real. Hay muchas personas que se dicen religiosas, pero de hecho no lo son porque no practican lo que pregonan.

En “Moisés” fue Zur, el villano más odiado, y en “Jesús”, el hombre más amado. ¿Cómo se logra componer a personaje totalmente opuestos?

Esto es maravilloso. Esta es una de las mejores partes. Nosotros no somos totalmente buenos ni totalmente malos, pero escogemos quién o quiénes vamos a ser. Para un actor, el personaje de un villano es la posibilidad para ejercitar el lado malo que conocemos de la vida, de las prácticas. Creo que esto es un ejercicio de vida personal. Hacer un villano es maravilloso. Hay perdón para hacer del malo. Todo el tiempo es una escuela. Después de hacer Zur, que es un villano clásico, hacer a Jesús, que fue el mejor de todos los hombres, es un regalo de la vida, una oportunidad personal y profesional.

¿Formará parte del elenco de Génesis, la novela inspirada en los primeros textos del Antiguo Testamento que prepara RecordTV?

No, no soy parte del casting. Hablamos al respecto. Yo tengo una buenísima relación con la emisora RecordTV. Soy un profesional y estoy disponible para hacer los trabajos, pero ellos decidieron aguardar un poco. Ahora estoy esperando que pasará en los próximos meses, pero no creo que vaya a hacer “Génesis”.

¿Qué proyectos tiene?

Voy a producir algunas cosas como músico. Estoy grabando algunas músicas. Estoy intentando empezar en poner en la práctica un proyecto de talk show para la Internet, YouTube y también la televisión.

Trabajo en un proyecto para cine, también produciendo y siempre mirando las posibilidades porque no puedo parar. Me gusta mi trabajo. Yo vivo de lo que amo. Soy muy privilegiado. Quiero siempre producir mucho.

El mensaje de “Jesús” para sus fieles santiagueñOS

¿Cuál es su mensaje para los espectadores que lo siguen en Santiago del Estero a través de Canal 7?

Mi mensaje es que hay que tener fe para seguir. La fe es una manera de estar en paz. Hay que tener fuerza para seguir, tranquilidad para aceptar. Agradezco a todas las personas que nos miran y nos permiten llegar a sus corazones. Un beso muy grande desde Brasil.

¿Tuvo que volver a leer la Biblia para darle mayor fuerza al personaje o te guiaste sólo por la creación de Paula Richard?

Siempre leer la Biblia, hablar mucho con los estudiosos, comprender cada palabra, todo el sentido que hay en cada pasaje, en cada movimiento y hablar cada palabra con mucha verdad y sentimiento consciente del propósito mayor. No es un trabajo simple, no es un trabajo para mi ego, para mi éxito; ¡no! Yo comprendo que soy una herramienta, que esto no es para mí sino para todas las personas, especialmente para Él (con su dedo señala el cielo). No es para mi vanidad sino que es un trabajo mucho mayor que esto. Es un trabajo para las personas en nombre de Jesús. l