FÚNEBRES | 9 de octubre del 2020

FALLECIMIENTOS

Ricardo Luis Corbalán

Isabel Brizuela de Monti (Frías)

José Daniel Paz Carrizo

Dante Pastor Ferreyra

Luis Estergidio Gerez

Selva Juliana Zerda

Hernán Tomás Funes de la Vega

Mirta Argentina Paz

Sepelios Participaciones

HUGO ÁNGEL ALEGRE

(q.e.p.d.) Falleció el 9/4/20.

Cuanto se te extraña papi, recién hacen seis meses de tu partida. Todo cambió ahora, nos dimos cuenta, cuanto nos haces falta, ese hombre fuerte que nos marcó el camino. Hoy me doy cuenta que fuiste la unión de la familia, ya no es lo mismo sin vos. Tu tan sola presencia nos infundía respeto. Danos fuerza para seguir, sobre todo a tu gran amor, tu Victoria que no deja de llorarte. Tu esposa Victoria, tus hijos, nueras, nietos y bisnietos, hermanos.

AMANDA DEL VALLE PALADEA DE RUBIO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/10/14…

Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Descansa en paz. Tus hijos Piri y José, hijas políticas Ana y Gabi, tus nietos. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

RAÚL FERNANDO CARABAJAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/5/14 y espera la resurrección.

Hoy en el día de tu cumpleaños, damos gracias a Dios por permitirte formar parte de nuestra familia. ¡Qué orgullo sentimos al ver cuán grande es el aprecio de la gente que nos habla de vos! Gracias por habernos hecho tan felices y seguir haciéndolo, cuando recordamos todo lo que hemos compartido. Brilla por siempre para darnos la fuerza en esta vida y cuídanos hasta un nuevo abrazo. Nos unimos en oración con familiares y amigos para pedir por tu eterno descanso y para conmemorar 39 años de tu natalicio.

EUGENIO ANTONIO CAVALLOTTI (Tony)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/10/16 y espera la resurrección.

Puedo cerrar los ojos y rezar para que vuelvas o puedo abrirlos y ver todo lo que has dejado. Su esposa Dora Inés B. Cavallotti, sus hijos Mónica, Patricia, María Eugenia y Gustavo, nietos y bisnietos.

Al cumplirse cuatro años de su fallecimiento, te recordamos con todo el amor y cariño que nos diste. Descansa en paz.

RICARDO LUIS CORBALÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/10/20 y espera…..

"Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mi aunque haya muerto vivirá " Juan 11, 25.

Querido Ricardo: 38 años en nuestro equipo, en la fila de adelante, del amor y bonhomía. Gracias por ser un ejemplo de superación, constancia y lucha. Gracias por transmitir los valores del Evangelio aquí y en todo lugar. Hoy te queremos cantar, nadie te puede olvidar, vos estás vivo en todo y en todos como un sol...

La comunidad educativa del Instituto Santiago Apóstol acompaña a su familia en este difícil momento y participa con profundo dolor del fallecimiento del Prof. Ricardo Corbalán. Elevamos oraciones por su eterno descanso.

CELINA CUESTA DE GESTAL

(q.e.p.d.) Falleció El 30/09/20

Al cumplirse los 9 días de su partida, su esposo e hijos agradecen el amor demostrado por todos los que la acompañaron con su presencia y disponibilidad, a los amigos tanto de Celina como de cada uno de los miembros de la familia por las oraciones, por el interés y por el acompañamiento incondicional, al Dr. Carlos Taboada por estar siempre, a Mónica Pereyra por su gran ayuda, a la Dra Florencia Coronel, Dra. Miriam Martín, Beny González, Llamil Abdala, Cristina Llapur, Adolfo López y a todos los que colaboraron para que sus hijos puedan estar presente y acompañarla en sus horas finales. A todos, gracias de corazón, y los invitan a unirse en oración, en la celebración de la misa en la iglesia Cristo Rey hoy a las 19:30 hs, por el descanso eterno de su alma.

CELINA CUESTA DE GESTAL

(q.e.p.d.) Falleció El 30/09/20

GRACIELA ANTONIA CORONEL DE RAGNO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/10/13 y espera la resurrección.

No hay nada más hermoso que hacer feliz a las personas que te rodean, y tú lo hiciste.

No habrá día en el que no te recordemos, lo haremos con el cariño y la felicidad que lograste proporcionarnos.

Este año no nos podemos juntar en una celebración religiosa, todos juntos, pero ello solo será un impedimento físico que no podrá evitar el evocarte implorando a Dios por tu descanso y elevar una plegaria en tu nombre diciéndote todo el amor que te profesamos.

Tu esposo Jorge, tus hermanos Pedro, Gordi, Mercedes, Dolores, demás familiares y amigos.

SELVA JULIANA ZERDA 7/10/20

Hermana querida serás siempre un dulce recuerdo en mi memoria, y tu vida una bonita página en la historia de nuestra familia. Su hermano Mingo Zerda, sus sobrinos Tania y Fernando Galindo Martín, María Fernando y Santiago, participan de su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Santiago Piña, María José Argañarás y Martina Guerrieri Argañarás participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este momento de gran pesar. Elevan oraciones en su memoria y por la cristiana resignación de los suyos.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Alicia Leoni de Paradelo, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompaño a su familia en este doloroso momento. Ruego oraciones en su memoria.

CORBALÁN, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Su esposa: Elida Luna, sus hijas: Ana y Cecilia Corbalán, hijos pol. y nietos: Gerónimo y Pilar, part. su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. Caruso Cia. Arg. de Seguros SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORBALÁN, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. La historia de la vida es más rápido que un cerrar y abrir de ojos, la historia del amor y entrega por lo que uno ama en cambio, trasciende la carne, tiene alas y vuela al reencuentro de las almas queridas. Vuela alto querido profesor. Siempre te recordaremos por tu amistad y comprensión. Lamentamos su fallecimiento sus alumnos de la promoción 1987 del colegio Santiago Apóstol. Que en paz descanse. Pedimos una oración en su memoria.

CORBALÁN, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Sus amigos Nancy G. Ledesma, Saúl y Diego M. Carrizo participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Ricardo y acompañan a su esposa Elida y sus hijos en estos momentos tan difíciles. Ruegan una oración en su memoria.

CORBALÁN, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. "El que cree en Mi, no morirá jamás". El secretario Gral. del SADOP, Prof. Tristan Hugo Funes, el consejo directivo de la seccional y cuerpo de delegados participan con profundo pesar el fallecimiento del Prof. Ricardo Corvalán, quien fue miembro de comision y delegado de esta institución, se ruega al Altísimo su descanso eterno. Elevan oraciones en su memoria.

CORBALÁN, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. "Hasta siempre querido amigo, que brille para el la luz que no tiene fin". Tus amigos del SADOP : Hugo, Silvia, Enzo, Rodrigo, Emir, Alfredo, Marcela, Eduardo, Estrella, Nancy, Maria José, Antonio, Monica participan con profundo pesar el fallecimiento del Prof. Ricardo Corbalán quien acompaño el proyecto de SADOP incansablemente, le ruegan al Altísimo su descanso eterno. Elevan oraciones en su memoria.

CORBALÁN, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Tus compañeros de la promoción centenario del Colegio Nacional, Pancho Acosta, Berny Villegas, Osman Villegas, Turco Jorge, Negro Gamboa, Eduardo Habra, Luis Retondo, Cheli Banegas, Tin y Bachi Espeche, Conejo Scaglione, José Dalale, Jorge Cavo, Coco Orieta, Gordy Gallegos, Miguy Gallo, Bere Hofman, Bernardo Korman, Alejandro Gómez Jensen y Carlos Antonio Olivera te despiden con tristeza y guardan los mejores recuerdos de tu persona.

CORBALÁN, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en Mi, aunque este muerto vivirá". Jn 11, 25. El grupo de sus amigas jubiladas del Inst. Santiago Apostol LL - 14, despiden con profundo dolor a su queridp colega Ricardo en su tránsito hacia la casa de Dios Padre, ruegan por su eterno descanso y piden consuelo y resignación para su familia.

CORIA, MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/20|. La comisión directiva y afiliados de la Asociación de Empleados del Poder Judicial participan con dolor el fallecimiento de la madre de su socio Juan José Sánchez. Elevan oraciones en su memoria.

FARÍAS, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Participan con profundo dolor. Su hermana Luisa Farias, sus sobrinos Mónica y Mario, sus sobrinos políticos Germán y Zulma, sus sobrinos nietos Fernando, Nahir, Fiorella, Yasmin y Hatice. Ruegan una oración en su memoria.

FARÍAS, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Los amigos y compañeros de su hija Claudia: Adela, José, Flavia, Ma. Esther, Elisa Verónica, Federico, Félix, Charly, Alba, Eugenia, Luciana, Lucas, René, Nany, Roberto, Enzo, Facundo y Graciela participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan a la familia en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

FARÍAS, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. El colegio secundario Cristóbal Colón de Árraga, su personal directivo, docente, administrativo y de maestranza participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

FERREYRA, DANTE PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Su esposa Rosa Corbalán, sus hijos Claudio, Andrea, Gonzalo, Yesica, Juan Jesús, Franco, Ariel, Lucas, h. políticos nietos bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Su esposa: Carmen Maria Cornet, sus hijos: Hernán, Facundo, Rodolfo, Manuel, Mercedes, Geronimo, María Ángela y Carmen, hijos políticos y nietos participan su fallec., sus restos serán inhumados hoy en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. María Inés Castiglione y Carlos Alberto Toia participan su fallecimiento y acompañan a Carmen y familia en este doloroso momento.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Directivos y personal de EDESE SA participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Ing. Facundo Funes Cornet. Elevan oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. José Luis Castiglione, Ana Lía Rezola, sus hijos Belén y Nicolás, Patricio y Lourdes, Gonzalo y Luciana, Eugenio y Lucía, Ana e Ignacio y Álvaro acompañan a Carmencita, sus hijos, nietos y en forma especial a Mercedes y Agustín con el cariño de siempre.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Antonio Pappalardo, Olga Ramendo e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo Facundo. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Amigos y compañeros de su hijo Facundo del Departamento Académico de Electricidad de las Carreras de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica de la FCEyT- UNSE, participan con dolor el fallecimiento de su papá. Elevan oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Amigos y compañeros del Laboratorio de Electrotecnia del Instituto de Tecnologías Aplicadas de la FCEyT de la UNSE, participan con dolor el fallecimiento del papá de Facundo y elevan oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Ing. Mario Díaz y familia acompañan a Facundo y su familia, rogando por el eterno descanso y elevando oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Amigos de su hijo Facundo: Antonio Pappalardo, Fernando Gómez, Domingo Darelli y Juan Villafuerte participan con dolor el fallecimiento de su papá y ruegan oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Ing. Carlos Tomás Abdala, su Sra. Ing. Noelia David de Abdala, sus hijos Gabriela Cecilia, María Eugenia, Cecilia Noelia y Carlos Tomás Abdala (h) participan con profundo dolor el fallecimiento de su estimado amigo Hernán y acompañan en estos momentos tan difíciles a su amiga Carmen y sus hijos. Rogamos una oración en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Los compañeros de trabajo de nuestra querida amiga Carmen: Ing. Carlos Tomás Abdala, y flia. Ing. José Daniel Cornelli y flia. e Ing. Carlos Guillermo Ferreiro y flia. acompañan en este momento tan difícil a su amiga y a sus hijos, rogamos una oración en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Compañeros de trabajo de su hijo Facundo del área de Sistemas de EDESE S.A, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr Hernán Tomás Funes de la Vega y acompañan en el dolor a su hijo, Ing. Facundo Funes, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, y a toda su familia.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. El Sr Decano Ing. Pedro Juvenal Basualdo, Sr Vicedecano Dr Carlos Ramón Juárez, Miembros del Honorable Consejo Directivo, Secretarios de gestión, personal docente, personal nodocente, alumnos, egresados y demás miembros de la comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías participan del fallecimiento del Padre del Ing. Facundo Funes, docente del Departamento Académico de Electricidad de las carreras de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica de la facultad. Se acompaña en el dolor a sus familiares.

GEREZ DE ALBARRACÍN, CECILIA ELFIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Partiste al Señor el 30/09. Dicen que cuando tienes a alguien que amas en el cielo, tienes un pedacito de cielo en tu casa, para siempre. Yo te tengo a ti madre en el cielo, pero una parte de ti vive conmigo, tu recuerdo sigue en mi hogar y está presente en mi vida. Todo lo que me rodea tiene la huella de tu entrega, tu cariño y tu amor infinito. Aunque te fuiste, sigues conmigo madre, aquí en mi corazón. Tus enseñanzas tus palabras jamás las olvidaremos... con mucho amor te recuerdan. Tu hija Dora Albarracín, Tini Campos, Monica, Daniel, Lelo, Martin, Ale y tus bisnietos . Descansa en paz abuela vieja.

GEREZ, LUIS ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Sus hijos Lito Gerez, Nilda Gerez y Jorge Gerez, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, LUIS ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Su hijo Lito Gerez, hija politica Nony Tijera, sus nietas Gabriela y Luciana Gerez Tijera, sus nietos politicos Cristian Coronel y Cristian Salvatierra, sus bisnietos Constanza y Leonel, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad.

GEREZ, LUIS ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Su hija Nena Gerez, su hijo politico Emilio Perez, sus nietos Cintia, Nelson y Karen Perez, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad.

GEREZ, LUIS ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Su hijo Jorge Gerez, hija politica Paty, sus nietos Leisa, Jorge y Erik Gerez, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad.

GEREZ, LUIS ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Sus hijos Lito, Nena, Jorge, hijos políticos Noni, Emilio, Paty, nietos y bisnietos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GEREZ, LUIS ESTERGIDIO (Piquino) (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Su cuñada Nelly de Coronel. Sus sobrinos Eduardo y Judith Morales, su sobrina política Silvia Pedano, sobrinos nietos Alejandro, Luciana y Olivia Morales participan con dolor su fallecimiento y elevamos oraciones en su memoria.

GEREZ, LUIS ESTERGIDIO (Piquino) (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Su sobrina Judith Morales. Chancho mío buen vuelo, hasta que nos volvamos a encontrar. Por siempre en mi corazón, "tu Chancho".

GEREZ, LUIS ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Melitona Perez, Marcela Perez y familia Perez, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad.

GEREZ, LUIS ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. El area de RR.HH de Produnoa S.A participan el fallecimiento del suegro de nuestro colaborador Emilio Perez y abuelo de nuestra compañera Cintya Perez y eleva una oración en su memoria.

GEREZ, LUIS ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. El area de Tesorería y Finanzas de Produnoa S.A participan con profunda tristeza su partida y acompaña a su familia en tan difícil momento.

GEREZ, LUIS ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. El Cr. Guillermo Eduardo Raed y flia, acompañan a su familia en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

LASTRA, CARLOS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Marcela Villanueva y su hija Sofía Beltrán Villanueva y su madre Cristina Matteucci participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LASTRA, CARLOS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Hugo Torri, sus hijos Huguito y Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LASTRA, CARLOS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Juan Manuel Beltrán y su hija Sofía Beltrán Villanueva participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo.

MITRE VDA. ZALAZAR, MERCEDES (q.e.p.d) Falleció el 5/10/20|. Sus hermanas Luz y Elba; sus sobrinos César Sambade, Sebastián y Fabián Di Pietro y sus respectivas familias.

PAZ CARRIZO, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Su esposa: Amalia Cáceres, sus hijos: Rodolfo, Esteban y Víctor, hijas políticas y nietos participan su fallec. sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. HAMBURGO, CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E. HIJO.

PAZ CARRIZO, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. El personal directivo, docentes, no docentes, alumnos y la AACER participan el fallecimiento del ex empleado de la institución y papá de Víctor y Rodolfo Paz, se ruega una oración en su memoria.

PAZ CARRIZO, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Raul Gauna, Lucia Burgos, sus hijas Florencia y Luciana, Azucena Godoy, Daniel, Azucena y Susana Gauna y sus respectivas familias participan el fallecimiento del querido amigo de la familia. Se ruega una oración en su memoria.

PAZ CARRIZO, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Los afiliados y comisión directiva de APUNSE participan del fallecimiento de nuestro compañero nodocente jubilado y padre de los compañeros Víctor y Rodolfo. Acompañamos a su familia en este difícil momento y rogamos una oración en su memoria.

PAZ CARRIZO, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Autoridades, personal docente, nodocente y estudiantes de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, y de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan el fallecimiento de quien fuera integrante de esta comunidad, padre de Rody y Víctor. Elevan oraciones en su memoria.

PIZZOLITTO DE MURATORE, TERESA DELFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/20|. Vecinos, amigos y familiares, que nos acompañaron y estuvieron presente. No llores si me amas si conocieras el don de Dios y lo que es el Cielo, si pudieras oír el cántico de ángeles y verme en medio de ellos si por un instante tuvieras contemplar como yo la belleza ante la cual la belleza palidecen creeme. Cuanto llega el dia que Dios a fingido y conoce a tu alma, venga a este Cielo en el que te ha precedido la mia, ese dia volvera a verme, sentiras que te sigo amando, que te amé y encontrara mi corazon con toda tu ternura purificada, volveras a verme en transfiguracion en extasis feliz ya no esperando la muerte, sino avanzando contigo que llevaré de la mano por los senderos nuevos de la luz y la vida enjuga tu llanto y no llores si me amas.

ROLDÁN, PATROCINIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad Autónoma de Buenos Aires el 8/10/20|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus hijos Norma Romero y Ciro Maldonado, sus nietos Marcelo, Gustavo, Adriana y Marianela y demás familiares participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno.

ROLDÁN, PATROCINIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad Autónoma de Bs. As. el 8/10/20|. "Que el Señor la reciba en sus brazos y la tenga entre sus elegidos". Su hija Elsa Romero, hijo pol. Pedro Santillán, nietos Pablo y Daniela, Andrea, Ian y Lorena, sus bisnietos Nara, Milagros e Ignacio Santillán y Mateo Zapater participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ROLDÁN, PATROCINIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad Autónoma de Buenos Aires el 8/10/20|. Que Dios te reciba en sus brazos querida suegra. Su nuera Ada Montenegro de Romero y sus nietos Silvia, Daniel y Marisa, hijos politicos y demás familiares te despiden con tristeza y ruegan por su descanso eterno.

SERRANO, RITA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Su esposo Ramón Antonio Gómez, sus hermanas políticas Lucy, Marisa, Andrea y Milo invitan a la misa online a las 18hs. Paquia. San José del Bº Belgrano.

WEKID, BEATRIZ JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Que el amor de Dios te cobije eternamente en una paz infinita. Sus primos María Angélica Diaz, su esposo Luis Espeche acompañan a su sobrina Ivana y Alejandro; y prima Bety en este triste momento.

WEKID, BEATRIZ JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Tía Bety dejaste huellas imborrables en mi vida, siempre sensible, solidaria, de entrega absoluta, cualidades de un gran ser humano, te extrañaré y te llevaré por siempre en mi corazón. Su sobrino ahijado Luis María Espeche Diaz, su esposa Claudia Angélica Marotta, participan su fallecimiento y acompañan a su prima Ivana y Alejandro y tia Bety en este triste momento.

WEKID, BEATRIZ JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Tía Bety, atesoramos en lo más profundo de nuestro corazón los mejores y cálidos recuerdos. Su sobrina Silvina Fernanda Espeche Diaz, sus hijos Nahiara Valentina y Nicole participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su prima Ivana y Alejandro y tia Bety en este triste momento.

WEKID, BEATRIZ JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. "Pero los mansos heredarán la tierra y disfrutarán plenamente de abundante paz" (Salmo 37,11). Mabel Sosa y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su compañera y amiga Ivanna e hijo político Alejandro. Ruegan oraciones por su eterno descanso y la cristiana resignación de sus familiares.

WEKID, BEATRIZ JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Sus amigos Francisco Giuliano, su esposa Lilia Caporaletti, sus hijos Lilia, Adriana y Orlando y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan consuelo para su hija Ivana y demás familiares.

WEKID, BEATRIZ JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Silvia Abdala y flia, acompañan a su hija Ivana y a toda su flia. por la triste y lamentable pérdida. Que descanse en paz.

WEKID, BEATRIZ JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Marta Elías y flia, despiden con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y vecina Betty. Que descansa en paz.

WEKID, BEATRIZ JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Se me fue tan de repente, todo es tan inexplicable y doloroso. Deja una pena inmensa y al mismo tiempo grandes recuerdos. Una mujer maravillosa, desinteresada, tan llena de bondad. Imborrables tantos felices momentos que vivimos. Deja un vacío imposible de llenar. Que Dios la cobije en su morada. Rafael Lucero, Silvia Abdala y Cristina Lugro.

WEKID, BEATRIZ JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Grupo Darwin Productores Asesores de Seguros SRL. Sus propietarios y personal, participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. Betty y acompañan en el dolor a sus familiares.

WEKID, BEATRIZ JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Bety, querida amiga, has partido, no puedo creerlo. Amiga querida, cuanto te extrañaré. Todos los dias habia un mensaje entre nosotros. Bety, amiga del alma, descansa en el Señor Jesús. Tu amiga Edhit Rojas.

WEKID, BEATRIZ JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. César Palencia, su esposa Edhit Rojas, su hemana Puly, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y hemana política en este doloroso momento.

WEKID, BEATRIZ JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Alfredo Marotta, Hortensia Navarro y sus hijas Alejandra, Andrea, Claudia y Carolina Marotta, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Ivana y Alejandro y cuñada Bety en este triste momento.

WEKID, BEATRIZ JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Margarita Sofia Escudero participa. con profundo pesar su fallecimiento y acompaña en el dolor por tan sensible perdida a su hija Ivana. Ruega oraciones en su memoria.

WEKID, BEATRIZ JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Gladys Rilinsky y sus hijas Laura, Gladys, Marcela y Rebeca Flinne, despiden con inmenso cariño a su amiga del corazón, y acompañan en el dolor a su hija Ivanna y familia, por tan irreparable pérdida. Ruega a Dios, nuestro Señor, la reciba en su brazos.

WEKID, BEATRIZ JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Diego Serafini, su esposa Guadalupe y sus hijos: Candelaria, Benjamín y Agustin participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía Bety que brille en ella la luz que no tiene fin.

WEKID, BEATRIZ JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Fernanda Serafini, su esposo Darío, su tía Graciela y sus hijos: Rosario, Josefina y Jerónimo participan con mucho dolor del fallecimiento de su querida tía Betty y ruegan una oración por su alma.

WEKID, BEATRIZ JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Kely Castro y Mario Villalva participan con profundo dolor en el fallecimiento de su amiga Bety y elevan una oración por su alma.

WEKID, BEATRIZ JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. "Bienaventurados los mandos de corazón, porque ellos verán a Dios". Pochola Martínez de Escobar participa con gran dolor la partida de su amiga Bety y acompaña a su familia en este momento de dolor.

WEKID, BEATRIZ JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Marta Rodriguez de Yocca y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Fue una amiga cariñosa, servicial, honesta... y son tantas las virtudes que la caracterizaron que, estoy segura que la virgen la llevó a la presencia de Jesús. Querida Betita, descansa en paz.

WEKID, BEATRIZ JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Mari Inés de Alvarez, Rolando Álvarez y sus hijos Laura y Manuel participan con profundo dolor el inesperado fallecimiento de su querida amiga Betty y acompañan a su hija Ivana, su esposo y cuñada Bety en su dolor. Se eleva oraciones en su memoria.

WEKID, BEATRIZ JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Zonnia Z. de Guzmán y flia. participan con dolor la partida de mi querida amiga Betty. Ruego a Dios y la Virgen la reciban en su reino. Paz para su alma y resignación para su hija amada Ivana y su cuñada Beatriz. Rogamos oraciones en su memoria.

WEKID, BEATRIZ JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Consultorio de los Dres. Francisco y Mariana Berdaguer participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor con sus oraciones.

WEKID, BEATRIZ JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Negrita de Sgoifo, su esposo Gustavo e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

WEKID, BEATRIZ JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Yoli Abdala y flia. participa con mucho dolor el fallecimiento de su amiga y vecina de tantos años y acompañan a Ivana y Beti en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ZERDA, SELVA JULIANA (q.e.p.d) Falleció el 7/10/20|. Sus hijos Hilda, Susana, Cristina, Jorge, hijos pol. nietos, bisnietos, sus hermanos y demás familiares participan el fallecimiento y sus restos fueron cremados. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ZERDA, SELVA JULIANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Sus hermanos Rubio, Blanca, Tita, Mingo, Chichí, Muni y Cacho Zerda participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida hermana, rogando a nuestra Inmaculada Virgen de Loreto la reciba en sus brazos. Ya descansas en paz Selvita.

ZERDA, SELVA JULIANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Su hermana Chichí, sus hijos Aruco, Tere, Martin y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Selva. Descansa en paz querida hermana y que el Señor y nuestra Virgen María te reciban en sus brazos.

ZERDA, SELVA JULIANA (q.e.p.d) Falleció el 7/10/20|. Te fuiste de este mundo, pero tu ex compañera y amiga Lola, siempre te recordará porque eras a quien socorrías en todo momento, aunque ultimamente solo lo hacias por teléfono, ya que tu salud te impedía, hasta hoy extraño tus llamadas telefónicas, pero Dios quiera que ya estés en paz y goces del eterno descanso. Tu amiga Lola.

ZERDA, SELVA JULIANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. No debe turbar el corazón si Él nos prometió la resurrección. Felices los que viven en su Santa Ley. Su prima hermana Ramona Villalba de Jozami y sus sobrinos Negra, Cristina, Sandra, Mary, Abraham, Jota y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Loreto.

ZERDA, SELVA JULIANA (q.e.p.d) Falleció el 7/10/20|. Que la Virgen María te reciba y te lleve al encuentro del Padre eterno tus primos hermanos Delia, Ramona, Dina, Rosario, Antonio y Orlando Villalba y sus respectivas familias.

Invitación a Misa

SÁNCHEZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/20|. "Dios le dé el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin". Su familia invita a la misa virtual a celebraste en el día de hoy en la Parroquia San José de Belgrano a las 18 hs. Se ruega una oración en su memoria.

Recordatorios

----------------------------------------

NAVARRO, ZUNILDE SUSANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/20|. A seis meses de tu partida, pero sigues presente entre nosotros. Que brille la luz que no tiene fin, para ti. Ya descansa en los brazos del Señor. Sus hermanos César y Rubén con sus respectivas familias.





Sepelios Participaciones

BONIFETTO, MERCEDES AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Manuel y Pepe Nieva; Lola López de Guzmán y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y acompañan a sus familiares en tan difícil momento. Rogando oraciones en su memoria.

PAZ, MIRTA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Su esposo Isaias Iñiguez, sus hijos Mabel, Rosa, Eva, Marcelo, Gabriuela, Adriana, h. politicos Ricardo, Martin, Sebastian, Luis, Mercedes, Analia y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Colonia El Simbolar SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

Sepelios Participaciones

BRIZUELA DE MONTI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. "Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en las tinieblas sino tendrá luz y vida". Su hija Susana Monti de Juez, sus nietas Verónica, Ana Laura y Hugo, sus hijos políticos Daniel Picco y Santiago Padula, sus bisnietos Ana Virginia, Vera María, Ana Luz y Santiaguito, participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.

BRIZUELA DE MONTI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. "Señor recíbela en tu Reino". Su hija Inés Monti, sus nietos Armando y María Inés y sus bisnietos Malena, Lucrecia y Federico, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.

BRIZUELA DE MONTI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. "Nos toca muy profundo la desaparición física de nuestra querida ex colega y amiga "Sra. Mami de Monti". Pasamos momentos muy gratos siendo ella la principal animadora de las reuniones con sus dulces poesías. La ausencia se va a sentir mucho porque supo granjearse el cariño de todas. Te llevaremos siempre en el recuerdo y será grato mantenerte en el presente como una persona de bien e ilustrada. Gracias por tu amistad. Participan con gran dolor docentes jubiladas del Dpto. de Aplicación de la Esc. Normal de Frías.

BRIZUELA DE MONTI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. "El Señor es mi pastor nada me faltará". Alicia de Morra, sus hijos Jorge, Diego y Lautaro y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la mamá de Susy. Acompañamos a toda la familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRIZUELA DE MONTI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Oscar Cadamuro, su esposa Marqueza Soria, su hija Antonella y Roberto Soria participan su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijas Susy e Inés, rogando cristiana resignación para toda la familia.

BRIZUELA DE MONTI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Carlos Muruaga, Graciela Varela y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso eterno. Frías.

BRIZUELA DE MONTI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Randolfo Salomón Varela y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso en paz. Frías.

BRIZUELA DE MONTI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. La familia Ragonesi participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus amigos Susy e Inés Monti. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

BRIZUELA DE MONTI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Siempre en nuestro corazón el recuerdo de su bonhomía y simpatía en los muchos momentos compartidos". Julieta Llorvandi, Eduardo Picco y sus hijos Franco, Lorena y Lautaro acompañan en el sentimiento a sus hijas, nietos y bisnietos. (Frías).

BRIZUELA DE MONTI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. La comisión directiva del Círculo Médico de Frías participa con profundo dolor el fallecimiento de la abuela del Dr. Raúl Monti, socio del Círculo Médico Frías. Ruegan oraciones por su descanso en paz. Frías.

BRIZUELA DE MONTI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Médicos y personal de la Clínica Renacer participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de los doctores Raúl y Rodolfo Monti y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

BRIZUELA DE MONTI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Maruca Isares participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida "Sra. mami Monti" y eleva oraciones rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

BRIZUELA DE MONTI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Marta Hernández y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida "Sra. mami Monti" y elevan plegarias a Dios rogando por su descanso en paz y cristiana resignación a su familia. (Frías).

BRIZUELA DE MONTI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Nora Liendo de Aguilar y flia, participan con inmenso dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno y cristiana resignación a su familia. (Frias).

BRIZUELA DE MONTI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus vecinos y amigos Negui y Carlos Albarracín y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la querida "Sra. mami" y acompañan a su hija Susana y demás familiares en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

BRIZUELA DE MONTI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Las amigas de su hija Susana Monti de Juez, María Aurora, María Elena, Susy, Gladys, Marta y Negui participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

BRIZUELA DE MONTI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. El Centro de Docentes Jubilados y Pensionados "Paz Saavedra" participa con hondo pesar el fallecimiento de su socia honoraria y madre de la socia Susana Monti de Juez, y elevan oraciones al Altísimo rogando por el eterno descanso de su alma y pronta y cristiana resignación para toda su familia. (Frias).

BRIZUELA DE MONTI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. "Chau Mami: en nuestro corazón los mejores y cálidos recuerdos. Plegarias al Señor en su viaje, acompañada del amor que te llevarás a ese lugar lleno de luz y paz. Te recordaremos siempre con una oración". María Elena Rojas y flia. participa con dolor su fallecimiento. Frías.

BRIZUELA DE MONTI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Carmen Villafañe y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

BRIZUELA DE MONTI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Silvia Sabagh participa con profundo dolor el fallecimiento de la "Sra. mami". Ruega oraciones en su memoria. Frías.

BRIZUELA DE MONTI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. María Dolores Hintermeister participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Susy y familia. Pide una oración en su memoria y que en paz descanse. Frías.

GÓMEZ, LIVIO ARNALDO Dr. (q.e.p.d) Falleció el 6/10/20 en Villa La Punta|. Felicitas Martilotti, su esposo Norberto Scaraffia y sus hijas Felicitas y Rocío participan su fallecimiento y acompañan con oraciones a sus familiares.

LEDESMA, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/20|. Querido Roly: Abrazamos la vida, juntos. Que la misericordia de nuestro padre Dios, a quien recurrimos te reciba en su Santa Morada. Descansa en paz. Su esposa Ana Fabrini y sus hijos: Verónica, Soledad y Germán Ledesma participan con inmenso dolor su fallecimiento.

LEDESMA, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/20|. Querido padre, que el más bello coro de Ángeles te reciba junto a nuestro Señor Dios. Sus hijos Verónica y José Ríos, Soledad y Germán Ledesma y sus nietos Santiago, Benjamín y Jazmín destrozados por el dolor participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/20|. Cachi de Gómez, Félix Daniel Gómez, María Florencia Gómez y sus respectivas familias participan con profundo su partida al Reino de los Cielos. Ruegan oraciones a su querida memoria y acompañan a su familia en estos momentos tan dolorosos.

LEDESMA, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/20|. Descansa en paz Roly. Tus cuñados Patricio Miguel, Juan Carlos y Claudia Fabrini participan su fallecimiento con inmenso dolor y elevamos oraciones al Señor por tu descanso eterno en la gloria Celestial.

LEDESMA, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/20|. La comunidad educativa del Instituto "Nuestra Señora del Rosario" participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria; acompañando a su esposa, profesora de la institución Ana Verónica Fabrini y a sus hijos ante irreparable pérdida. Descansa en paz Roly, que un coro de ángeles te reciba en el Cielo.

LEDESMA, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/20|. Luis Alberto Fernández, esposa, hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/20|. Juan José Rodríguez (Negro) participa con dolor su fallecimiento, ruego una oración en su memoria y por la resignación de su familia, en especial a su querida "Anita", con todo mi corazón.

LEDESMA, RAÚL ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/20|. Escribana Emma Noemí Cura y Fiano Daniel Ronchetti participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

SÁNCHEZ DE SOSA, EMA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/20|. Su sobrino Roger Alejandro Sánchez y Marcela Chavez participan con dolor su su fallecimiento y acompañan a sus primos. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE SOSA, EMMA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/20|. La Promoción 1967 de la Esc. Normal participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de nuestra compañera Ramonita Sánchez. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

SÁNCHEZ DE SOSA, EMMA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/20|. La familia Ragonesi participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amiga Ramonita Sánchez. Ruegan a Dios por su descanso eterno. Frías.





Recordatorios

CABRERA DE DE MENECH, AÍDA ESTHER (Titi) (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/20|. Querida Tití: hoy sos una con Dios y Francisco, nadie te arrebatará de su gloria. Descansa en la paz del Señor y brille para ti la luz que no tiene fin. Que la presencia de Dios consuele a tus hijas, hermanos, demás familiares y amigas que lloramos tu partida". A 9 días del llamado del Señor, tu amiga Chila Molina eleva oraciones y abraza a tus hijas, Paola, Valeria y flia y Silvina, pidiendo el consuelo ante tu repentina e inesperada partida. Ruego oraciones en su memoria. Frías.