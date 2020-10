Leonardo Zimbrón y Mary Black , los productores de “Súbete a mi moto”, la serie sobre “Menudo” tardaron cinco años para poder contar la historia de un éxito y el precio que pagaron por él

09/10/2020 - 12:04 Camerino

Leonardo Zimbrón y Mary Black, productores de “Súbete a mi moto”, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, revelaron aspectos de la biopic sobre “Menudo”, la boyband por donde pasó Ricky Martín y se convirtió el grupo musical latinoamericano más popular de todos los tiempos. A partir de hoy, y a lo largo de quince episodios, se conocerán aspectos acreditados sobre “Menudo”.

“La serie lo que refleja son las acciones comprobables, no hacemos ningún juicio, no es nuestra posición hacer ningún juicio sobre nadie y estamos basándonos en lo que podemos considerar la verdad pública. No podemos hacer invención de cosas”, resaltó Zimbrón.

Por su parte, Mary remarcó: “Hoy, por hoy, a 20 años que no tienen actividad, que no los oyes en la radio, siguen siendo reconocidos por su nombre, porque hubo un trabajo de mucha calidad y dedicación. Y la pregunta era ¿cómo no hacer esta historia, ¿cómo no se ha hecho antes?”