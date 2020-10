Schwartzman no pudo con Rafa Nadal y quedó eliminado en las semifinales de Roland Garros

09/10/2020 - 13:38 Deportivo

El tenista argentino Diego Schwartzman perdió hoy con el español Rafael Nadal por 6-3, 6-3 y 7-6 (7-0) luego de tres horas y nueve minutos en una de las semifinales de Roland Garros, el tercer torneo de Grand Slam de 2020.

Lucky No.13 awaits…@RafaelNadal notches a straight sets win over Diego Schwartzman 6-3 6-3 7-6(0) to reach his fourth straight, and 13th overall #RolandGarros final. pic.twitter.com/2o55EEWgKA