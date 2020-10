“Tenemos las previsiones necesarias para que todo siga andando en la provincia”

10/10/2020 - 01:55 Economía

El ministro de Economía de la provincia, CPN Atilio Chara, destacó en una entrevista concedida a radio Panorama que “la provincia sigue equilibrada financiera, económica y presupuestariamente” a la par que afirmó que “tenemos todo asegurado para que Santiago siga andando”, pese al impacto que la pandemia de coronavirus produjo en los ingresos provinciales y nacionales.

El funcionario provincial en diálogo con Radio Panorama indicó que la provincia “no es ajena a lo que está pasando en el mundo con esta pandemia. Pero tenemos una administración bien prolija, eficiente que se vino dando a través de los años y esto lo estamos viendo hoy. La provincia sigue equilibrada tanto financiera, económica y presupuestariamente, a pesar de la merma en la recaudación nacional”.

Agregó en este sentido que “el impuesto sobre el consumo sobre todo sufrió una disminución con respecto al año pasado. Eso influyó en las arcas provinciales y de los municipios. Pero nosotros, con el equilibrio logrado a través de estos años de gestión del Dr. Gerardo Zamora, podemos llevar todavía adelante la crisis económica que se plantea”.

Al ser consultado sobre el impacto en la recaudación provincial de la merma en la actividad que se vive en todo el país por la pandemia, indicó que “la recaudación local ha bajado. No es ajena a lo que pasa en el mundo y en la Nación. La recaudación de Ingresos Brutos ha bajado por la disminución en el consumo”.

Sin embargo, añadió que “estamos acomodándonos. La provincia tiene una administración bien eficiente, comandada por Gerardo Zamora. Estamos haciendo los ajustes correspondientes sin entrar en gastos superfluos, pero manteniendo el ritmo de obra que es importante para los empleados de la construcción y también cubrimos todas las necesidades y gastos que tiene la provincia y la población’.

A su vez, al ser consultado respecto de si hubo que recurrir a las reservas con las que cuenta la provincia para afrontar este contexto, indicó: “No. Nosotros no hemos recurrido a las reservas todavía. Obviamente son excedentes de años anteriores, pero aún no hemos recurrido a las reservas”.

En tanto, respecto de cómo seguirá la situación de la economía provincial hasta fin de año, remarcó que “efectivamente y tal como dijo el gobernador Gerardo Zamora en su momento, tenemos todo asegurado”.

El funcionario remarcó que “nosotros tenemos las previsiones necesarias para no correr riesgos, para que todo siga andando, para que la provincia siga como está, para que se mantenga en forma equilibrada y sin deudas. Es una gran tranquilidad”.

En este punto, contrastó con lo que se vive en otras jurisdicciones que tomaron deudas en dólares durante el gobierno macrista: “Los ministros de otras provincias que adquirieron deudas en dólares incentivados por el gobierno anterior ven que es un peligro e incluso no les permite planificar. Pero Santiago no tiene esa deuda, entonces tiene mayor tranquilidad para planificar gastos, inversiones y dedicarse a gobernar”, puntualizó.

Si bien la provincia tuvo una caída en los ingresos y pese a ello pudo cumplir con las urgencias planteadas por la pandemia, sin echar mano a las reservas, Chara indicó que “el gasto en Salud es muy significativo, pero es un gasto necesario y por la administración eficiente a través de los años, hemos podido afrontarlo. Se construyeron hospitales, se compraron equipos de última generación para el Ministerio de Salud. Podemos decirles que estamos preparados en eso”. Con respecto de cómo se financia la obra pública en este contexto, indicó que “hay parte de la Nación, pero la mayoría, un gran porcentaje es con fondos provinciales”.

“Sólo gastamos lo que va ingresando, acomodándonos a las necesidades”

El ministro destacó que “este año es atípico con respecto al presupuesto, porque no tenemos presupuesto. Las provincias hacemos los presupuestos sobre la base del gobierno nacional y el confeccionado por la anterior administración (Macri) no era real. Entonces, el gobierno nacional de turno decidió dejar sin efecto la aprobación del presupuesto de la administración anterior”.

Chara sostuvo que ese presupuesto del macrismo no se podía llevar adelante porque “era un dibujo económico. Había crecimientos que no eran tales, una inflación que no era tal, el valor del dólar estaba muy por debajo de lo que está actualmente. Era totalmente irrealizable. Los ingresos previstos no coincidían con la realidad, así que estamos trabajando con lo que ingresa. Sólo gastamos lo que va ingresando, acomodándonos a las necesidades de la provincia”. Puntualizó que, en un contexto como el actual, “es la forma de trabajar. De hecho, estamos trabajando así, sin el presupuesto. Lo que estamos preparando ahora es el presupuesto 2021 que anuncio el ministro Guzmán y las provincias lo estamos confeccionando”. Consultado por la baja de coparticipación dijo que “la coparticipación que recibimos las provincias es en función de la recaudación. No podemos reclamar. Es la realidad que hay en el país y que hubo en meses anteriores: Una disminución en el consumo, los negocios estaban cerrados por la pandemia y el aislamiento, el comerciante vendió menos y se recaudó menos de impuestos”.