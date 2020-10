Aspadi le hace frente a la pandemia con especiales estrategias de trabajo en equipo

10/10/2020 - 02:12 Santiago

Nada se torna fácil en un “mundo nuevo”, marcado por una pandemia que obligó a dejar de lado la comodidad de la cotidianeidad para sacar a relucir capacidades impensadas.

Entre los miles de contextos que se vieron tocados por los cambios bruscos marcados por el encierro, se encuentra la educación, sobre todo la especial.

Aspadi, que trabaja con jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales, es una de las tantas instituciones que se vio con la obligación de adaptarse a las nuevas formas de enseñanza, utilizando sólo lo virtual como medio de contacto e interacción con sus alumnos, que en su totalidad presentan trastornos del desarrollo Intelectual.

Por esto, para ellos, la pandemia representa hoy nuevos desafíos y nuevas configuraciones.

“A partir de marzo, nos encontramos ante una situación inédita que impactó en todas las esferas de la vida. En el ámbito educativo, especialmente en la modalidad de educación especial, en el cual, el abordaje se centra en la inclusión social y la autonomía de las personas con discapacidad, lo enfrentamos como un desafío trascendental para el que no estábamos preparados. Rápidamente tuvimos que aprender y crear nuevas formas de trabajo para estar cerca de cada uno de nuestros alumnos y sus familias”, cuentan desde el Equipo Profesional de Apoyo Escolar conformado por las Lic. Nancy Ruiz, María Elena Orellana, Paula Loza y Graciela Repolles, y la Prof. Leysa Infante.

Nada fue fácil. Incluso por momentos se tornó excesivamente complicada la comunicación con los alumnos, pero todo pudo encaminarse con el tiempo, gracias a la predisposición de la comunidad educativa en su conjunto. Sin embargo, el testimonio de la experiencia aclara los vaivenes atravesados entre docentes, alumnos y la familia completa.

“La pandemia pone en tensión y en crisis muchos aspectos de la subjetividad y de la existencia, reconfigurando los diferentes escenarios donde viven y desarrollan los sujetos. El espacio doméstico se convirtió en un lugar donde se superponen mundos diversos como el trabajo, la educación, el cuidado, etc. Esto lleva a que se desdibujen y reconfiguren los roles de las familias y de la escuela, padres, madres y hermanos/as se convirtieron en docentes. Los desafíos que se les presentaron a los docentes y equipo de apoyo de Aspadi fueron, entre otros, los de sostener los vínculos con las familias y los estudiantes en un contexto completamente complejo y desconocido, repensar las prácticas pedagógicas, lograr que los jóvenes y adultos puedan continuar con su proceso de aprendizaje y socialización y acompañarlos desde lo emocional a transitar la vida en aislamiento”, explican.

La esencia de Aspadi está en encontrarle siempre el lado positivo a cada circunstancia y tal vez por ello, ‘desde nuestra institución educativa, se plantearon estrategias innovadoras para garantizar el acompañamiento pedagógico”, cuentan.

Al tiempo que detallan que “los alumnos desplegaron múltiples competencias para involucrarse en los encuentros virtuales, llamadas, videollamadas, mensajes de textos, grupos de whatsapp, audios, y así sentirse conectados con sus pares y docentes. El trabajo de articulación, la vinculación entre las diferentes áreas Aspadi se convirtió en una recurrencia colaborativa con el logro de los objetivos académicos. La comunidad educativa continúa trabajando en un esfuerzo conjunto en pos del bienestar y el desarrollo de aprendizajes significativos para nuestros alumnos”.

El desafío no es fácil

“Esta situación dejó al descubierto las desigualdades estructurales existentes. Muchas de las familias de nuestros alumnos no cuentan con las condiciones materiales, sociales y simbólicas, para responder a las exigencias de un trabajo pedagógico virtual. Los obstáculos para llevar a cabo esta tarea son la dificultad de conectividad, escasos conocimientos tecnológicos, algunos no saben leer ni escribir ni usar los dispositivos como teléfonos, computadores, ni las aplicaciones. Asimismo, no cuentan con los recursos personales y formativos para sostener el acompañamiento pedagógico de los jóvenes y adultos en situación de aprendizaje.

Este contexto alteró la dinámica de los procesos de aprendizaje y el encuadre pedagógico. A lo antes mencionado se suman otros factores como ser, la escasa motivación resultado de la ausencia de contacto físico y del debilitamiento de los vínculos sociales dado por el aislamiento”, explican las docentes. Sin embargo, se puede. Avanzan con sus firmes convicciones.