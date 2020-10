Una historia de amor y distancias en plena pandemia de coronavirus

10/10/2020 - 02:23 Interior

En ocasión de celebrar su día los guardaparques del Parque Nacional Copo (PNC), se conocieron detalles de la imprescindible y abnegada labor que realizan estos guardianes de las bellezas naturales de la provincia y del país y entre otras historias, trascendió la de una familia que se ve en contadas ocasiones desde que empezó la cuarentena, ya que el esposo trabaja en Chaco y la esposa en Santiago del Estero.

“Todo esto lo hago, lo digo con la mano en el corazón, por amor a mi profesión, tantos momentos de soledad me llevaron a pensar en renunciar e irme, pero cada atardecer en Copo, cada loro que anida en los árboles de mi jardín me inspiran a seguir y no bajar los brazos; además del amor de la gente local, que en muchos casos adopté como familia: llenaron mis redes sociales con cariño y buenos deseos en este día”, declara Eliana Alzogaray, una de las guardaparques del PNC, cuyo marido trabaja en Chaco. “Estoy orgullosa de integrar el 23% de mujeres guardaparques del país. Somos 504 guardaparques en total, 91 mujeres”, añade.

“Soy del agrupamiento GA, como lo fue mi padre. Vengo de cuna parquera por eso creo que me apasiona tanto mi profesión.

Sobre los breves encuentros, Eliana relata: “Cada mes nos vemos, hacemos una selfie y le doy gracias a Dios por mantenernos unidos a pesar de la distancia física”.

Esos encuentros se producen en el Puesto Caminero de la Ruta Nacional 16, a 10 km del límite interprovincial Santiago Chaco, relata la guardaparques.

“El 13 es su cumple, nuestro festejo será con barbijo, la distancia establecida y en el puesto caminero como cada encuentro de escasos minutos a la vista del personal policial”, con motivo del estricto protocolo para evitar contagios de Covid 19.

En primera persona

“Mi nombre es Eliana Alzogaray, tengo 33 años, salteña, madre de Iara de 6 años. En pareja hace 10 años con Marcelo Medeiros, brasileño. Entrenador de caballos cuartos de milla, reservado campeón mundial representando Argentina en la modalidad ‘Tres Tambores’ en el mundial de Barretos en Brasil. Un amor que nació entre palmeras yatay. Nos conocimos en mi destino anterior, en el Parque Nacional El Palmar ubicado en la provincia de Entre Ríos. Marcelo fue comisionado por una empresa que donó caballos cuartos de milla a la Administración de Parques Nacionales, él era el encargado de capacitarnos en técnicas de doma racional americana ‘amanse sin violencia’. Después de cuatro años en Palmar me trasladé al Parque Nacional Copo, aquí nació Iara, entre quebrachos. Desafortunadamente, por estar trabajando en la provincia de Chaco no nos vemos mucho hace medio año”, sintetizó Alzogaray su vida.