Android 11: estos son los celulares que recibirían la actualización Android 11

10/10/2020 - 15:34 El Cronista

El gigante estadounidense Google confirmó finalmente el lanzamiento de la nueva versión de su exitoso sistema operativo Android, que cuenta con diferentes mejoras de conectividad y usabilidad.

Android 11 estará disponible en diferentes dispositivos en el transcurso de las próximas semanas. Pero en algunos casos, usuarios de determinadas terminales deberán aguardar un tiempo mayor.

A continuación, un breve punteo de los equipos que podrán contar primero con las nuevas funcionalidades de Android 11. Entre ellos se encuentran equipos de Samsung (One UI 3), Huawei, LG, Sony, OnePlus, Xiaomi y Motorola, entre otros.

Android 11 se liberó el 8 de septiembre y ofrece mejoras en la comunicación, nuevas maneras para controlar dispositivos del hogar inteligente, mayor fluidez y control de la privacidad, entre otras novedades.

Google, por ejemplo, actualizó ese mismo día los dispositivos de su marca Pixel. Detrás de esos equipos aparecieron dispositivos de otras marcas chinas como OnePlus, Oppo y Xiaomi.

Android 11 contó con varias versiones beta antes de que fuera liberada la actualización. La liberación del nuevo sistema operativo dependerá del dispositivo.

El problema en el arribo de las nuevas versiones surge porque Android es el sistema operativo móvil más popular del planeta y eso suele complicar las cosas.

No todos los celulares tienen el mismo tamaño de pantalla, el mismo procesador o los mismos componentes, entre otros factores.

Además, antes de lanzar la actualización, cada fabricante debe optimizar y realizar las modificaciones apropiadas para que el sistema operativo funcione de forma adecuada en cada uno de sus modelos.

Asimismo, es necesario que los fabricantes de diferentes componentes actualicen los drivers de estos para que funcionen de manera adecuada con Android.

Asimismo, habilitar una actualización significa también tiempo y dinero, así que cada fabricante evalúa esto para saber si en realidad vale la pena liberar la actualización del nuevo sistema operativo.

Por otra lado, las actualizaciones también pueden requerir aprobaciones por parte de Google y operadores, algo más que retrasa el proceso.

Estos son algunas de los motivos por los cuáles no todos los usuarios reciben las nuevas actualizaciones al mismo tiempo.

Google Pixel

Google liberó la actualización oficial de Android 11 el 8 de septiembre, es decir, el día de su lanzamiento. No obstante, la primera generación de dispositivos Poxep ya no se actualizó.

Pixel 4 (Actualizado); Pixel 4 XL (Actualizado); Pixel 4A (Actualizado); Pixel 3 (Actualizado); Pixel 3A (Actualizado); Pixel 3 XL (Actualizado); Pixel 3A XL (Actualizado); Pixel 2 (Actualizado); Pixel 2 XL (Actualizado)

Samsung (One UI 3.0)

El gigante surgcoreano comenzó a hablar de Android 11 refiriéndose a esta actualización como One UI 3.0, la interfaz personalizada de la empresa.

Asimismo, la empresa inició el programa Android 11 beta para los Galaxy 20 la semana del 7 de septiembre.

Estos son los equipos de Samsung que recibirán Android 11:¨Galaxy Note 20 Ultra; Galaxy Note 20; Galaxy Z Fold 2; Galaxy Z Flip 5G; Galaxy S20 Ultra; Galaxy S20 Plus; Galaxy S20; Galaxy S10; Galaxy S10 Plus; Galaxy S10E; Galaxy S10 Lite; Galaxy Note 10 Plus; Galaxy Note 10; Galaxy Fold; Galaxy Z Flip; Galaxy A71; Galaxy A51; Galaxy Tab S7+ 5G; Galaxy Tab S7+; Galaxy Tab S7 5G; Galaxy Tab S7; Galaxy Tab S6 5G; Galaxy Tab S6; Galaxy Tab S6 Lite; y Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Motorola

En años anteriores, Motorola actualizó rápidamente varios de sus modelos. No obstante, en algunos casos tomó la decisión de no hacerlo.

A continuación, la lista de equipos que contarían con Android 11: Motorola One 5G; Motorola Razr 5G; Motorola Edge Plus; Motorola Edge; Motorola Razr; Moto G Stylus; Moto G Power; Motorola One Fusion Plus; y Motorola One Hyper.

LG

La firma se encuentra en proceso de renovación de sus productos. Si bien la empresa aún no confirmó qué celulares se actualizarán a Android 11, estos son los esperados: LG Velvet; LG V60; LG G8; LG V50; LG G8X; y LG V50S.

Nokia (fabricante HMD Global)

HMD Global, fabricante de los celulares con la marca Nokia, incrementó su portfolio en los últimos meses. Se estima que estos son los que se actualizarán a Android 11: Nokia 9 PureView; Nokia 8.3; Nokia 8.1; Nokia 7.2; Nokia 6.2; Nokia 5.3; Nokia 4.2; Nokia 2.3; y Nokia 1.3.

OnePlus

La compañía sorprendió a propios y extraños por convertirse en una de las primeras empresas en actualizar Android. No obstante, estos son los equipos que aún no poseen la última versión: OnePlus 8; OnePlus 8 Pro; OnePlus Nord; OnePlus 7T Pro; OnePlus 7T; OnePlus 7T Pro McLaren Edition; OnePlus 7T Pro 5G; OnePlus 7; OnePlus 7 Pro; OnePlus 6T McLaren Edition; OnePlus 6T; y OnePlus 6.

Sony

Estos serían los modelos que podrían contar con la nueva versión de Android. Sony Xperia 1 II; Sony Xperia Pro; Sony Xperia 10 II;

Xiaomi/Redmi

La firma china tendría estos equipos actualizados próximamente: Xiaomi Mi 10; Xiaomi Mi 10 Pro; Xiaomi Mi 10 Youth Edition; Xiaomi Mi Note 10; Xiaomi Mi Note 10 Pro; Xiaomi Mi Note 10 Lite; Xiaomi Mi 9; Xiaomi Mi 9 Pro 5G; Xiaomi Mi 9 SE; Xiaomi Mi 9 Lite; Xiaomi Mi 9T; Xiaomi Mi 9T Pro; Xiaomi Mi A3; Redmi K30 Pro; Redmi K30; Redmi K30i 5G; Redmi K30 5G; Redmi K20 Pro; Redmi K20; Redmi Note 9; Redmi Note 9 Pro; Redmi Note 9 Pro Max; Redmi 10X 5G; Redmi 10X 5G; Redmi 9; Redmi 9C; Redmi 9; Poco F2 Pro; Poco X2; Poco M2 Pro.

Oppo

Android 11 llegará a múltiples de la compañía china. Estos son los que se espera que se actualicen con mayor rapidez: Oppo Find X2; Oppo Find X2 Pro; Reno 3; Reno 3 Pro; Oppo Reno 4 Pro; Oppo Ace 2 EVA Limited Edition

Vivo

En el caso de esta empresa, los equipos que se actualizarían con Android 11 serían: Vivo X50 Pro Plus; Vivo X50 Pro; y Vivo X50.

Asus ZenFone 6 sería el equipo que la empresa Asus actualizaría con la nueva versión del sistema operativo de Google.

ZTE, por su parte, elegiría al ZTE Axon 20 5G para dotarlo de Android 11.

HUAWEI

Huawei mantiene su lucha con el gobierno de los Estados Unidos y así sus nuevos celulares llegan sin apps y servicio de Google. A pesar de esto, la empresa prometió que actualizará sus celulares usando la versión de código abierto de Android, pero sin trabajar con Google.

Recientemente, lanzó a EMUI 11 para varios de sus celulares justo después de que Google anunciara la versión final de Android 11.

La coincidencia de la numeración, el momento de lanzamiento y el historial de la empresa apuntaban a que EMUI 11 iba a ser la actualización de la interfaz personalizada de la empresa basada en Android 11. Sin embargo, esto no ocurrió.

Analistas estiman que los dispositivos de la firma se actualizarán a Android 11 (más allá de que la firma los llame EMUI 11, EMUI 12 o EMUI 13): Huawei P40; Huawei P40 Pro; Huawei P40 Pro Plus; Huawei P40 Lite; Huawei P30; Huawei P30 Pro; Huawei Mate 30 Pro; Huawei Mate 30 Pro 5G; Huawei Mate 30; Huawei Mate 30 5G, y Huawei Mate 30 RS Porsche design.