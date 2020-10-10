CARTELERA TV / 11 de octubre de 2020

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CANAL 7
09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.15 LA PEÑA DE MORFI (CONTINÚA)
16.00 CINE. UN DON EXCEPCIONAL
17.45 30 AÑOS JUNTOS. ¿QUÉ CULPA TIENE FATMAGÜL?
18.45 ELIF
20.30 POR EL MUNDO EN CASA
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.30 MASTERCHEF CELEBRITY. GALA DE ELIMINACIÓN
23.45 CÁMARAS EN ACCIÓN
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.30 PEDALIER
14.00 ANIMAPAKA
14.30 RECORDANDO
15.30 RUIDO DE MOTORES
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 VA DE NUEVO
18.30 TICKET AL SHOW
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BASQUET FEMENINO: HUAICO HONDO vs. REGATAS
22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO.