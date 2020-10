Samanta la pasó mal tras “Bake Off”

10/10/2020 - 20:50 Pura Vida

El nombre de Samanta Casais volvió a estar en boca de todos con el debut de MasterChef Celebrity, a raíz de que los seguidores del reality la compararon con Sofía Pachano, la famosa a la que acusan de no ser amateur y de tener experiencia en la cocina, por lo que correría con ventaja sobre el resto de los participantes del certamen televisivo, el que hoy tendrá su primera gala de eliminación.

A Samanta no le cae en gracia que se vuelve a hablar de ella en las redes sociales, porque a raíz de todo lo que vivió en Bake Off y el cyberbullying que sufrió durante varias semanas hasta que finalmente la descalificaron por irregularidades en su declaración jurada antes del inicio del reality, enfrentó una grave depresión.

‘Todas las cosas que se dijeron me lastimaron mucho”, aseguró en una entrevista con Primicias Ya. Y agregó: “No es divertido desearle la muerte a una persona o decirle barbaridades. Yo llegué hasta pensar en suicidarme, no quería vivir más. Se lo dije a mi novio, le dije que no quería vivir más... Quería dejar de existir. Fue ahí donde mi novio se había ido a comprar y yo estaba en la bañera pensando eso, un rato largo estuve ahí llorando... La mente se me puso en blanco y dije ‘¿si lo termino todo acá?’... Pero en un momento se me pasó mi mamá, mi novio, mis hermanos y dije ‘no’ porque dejaba a mucha gente sufriendo”.

Para superar ese momento pidió ayuda a un psiquiatra y un psicólogo, quienes la ayudaron a volver al ruedo. Durante la pandemia aprovechó para tomar cursos de perfeccionamiento en pastelería y se dedicó a vender tortas. Ahora reabrió su canal de YouTube con un video en el que enseña a hacer donas, “las de Los Simpsons”. “Tenía ganas de volver al ruedo aunque tenía un poco de miedo. Pero mi vida sigue y necesito llegar a mis metas pese a todo lo que pasó”, afirmó la joven que tiene planeado estudiar la carrera de pastelería más adelante.

Mientras tanto, Sofía Pachano salió a aclarar en Twitter su situación: “Me dicen Samanta y yo no sé quién es, explíquenme. Paso a aclarar. Todos en la produ saben que estudié técnica, tuve un programa de cocina y que básicamente me gusta comer. Nada que ocultar”, señaló.

A tres meses del reality que le dio alta exposición Samanta también quiere pasar la hoja. Y ya reveló que su favorito de MasterChef Celebrity es Boy Olmi.