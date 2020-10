10/10/2020 - 07:17 Opinión

Por Bernardo Stamateas, Doctor en Psicología y escritor. Especial para EL LIBERAL.

Muchas personas tienen habilidades técnicas, pero carecen de un tipo de habilidad que es fundamental en estos tiempos: la habilidad afectiva. Porque, así como procuramos mejorar nuestra profesión o trabajo, necesitamos mejorar también nuestros vínculos emocionales. Y para ser capaces de hacerlo, se debe desarrollar el “pensamiento creativo”.

Supongamos que yo tengo que viajar a otro país (en este momento no podemos viajar todavía) y llamo a un amigo al que le pido: “Necesito que me lleves al aeropuerto de Ezeiza”. Él me dice que sí pero, un par de horas antes de pasarme a buscar, me avisa: “No puedo llevarte al aeropuerto porque me quedé sin combustible”. Frente a este hecho, puedo reaccionar de cuatro maneras diferentes:

Primero: puedo explotar, enojarme y gritarle a mi amigo: “¡¿Cómo me avisás ahora?! ¡No te lo voy a permitir!”. Explosión.

Segundo: puedo implotar y pensar: “Soy un tonto, siempre me pasa lo mismo, nunca me sale nada bien”. Implosión.

Tercero: puedo resignarme y decir: “Bueno, por algo será, Dios sabe por qué sucedió así”. Resignación.

Cuarto: puedo soltar mi creatividad y llamar a otra persona o, incluso, cambiar el vuelo. Creatividad.

Siempre tenemos estos cuatro caminos diferentes frente a una crisis, pero el único que nos conduce a encontrar una salida es el pensamiento creativo. Todos los seres humanos, aunque no seamos conscientes de ello, nacemos con creatividad. Hoy estamos viviendo un tiempo donde precisamos reinventarnos, lo cual requiere de nosotros que soltemos ideas nuevas. Esto es importante para cualquier tarea que tengamos por delante.

Todos los seres humanos somos creativos.

Para soltar nuestra creatividad innata, necesitamos sacarnos de encima el mito de que la creatividad es sinónimo de un gran invento o descubrimiento. En realidad, todas las cosas que nosotros vemos, aun las más simples, alguien las inventó: un automóvil, un par de anteojos, un marcador, una etiqueta, etc. Todo lo que hoy tiene existencia proviene de una idea creativa y todo avance viene con ideas que surgen de nuestra creatividad.

¿Te considerás creativo, creativa? Si tu respuesta es negativa, sabé que siempre es posible desarrollar la creatividad. Antes se creía que esta se hallaba en el hemisferio derecho (mientras que en el hemisferio izquierdo se hallaba la racionalidad), pero hoy se sabe que el cerebro trabaja en equipo.

Entonces, ¿cómo activamos la creatividad? Para algunos, el proceso de creación consiste en separar un tiempo especial para generar ideas creativas; mientras que otros simplemente se dejan llevar por la inspiración y, de repente, reciben ideas novedosas. No hay método mejor que otro, uno tiene que identificar cuál es el suyo. Pero lo importante es saber que todos contamos con ideas en nuestro interior.

Ya sea que generes una idea conscientemente o que esta nazca cuando menos lo esperás (por lo general, cuando uno está relajado), te animo a conectarte con tu creatividad que se encuentra dentro de vos. ¡Allí están todos los recursos que necesitás!.