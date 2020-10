FÚNEBRES | 11 de octubre del 2020

10/10/2020 - 22:33 Funebres

Fallecimientos

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AIDA ANGÉLICA CARRERA DE BUTILER

(q.e.p.d) Falleció en La Rioja el 09/ 10/20 y espera la resurrección.

"Señor, tu hija ya está ante Tí. Haz que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos José Ricardo Butiler y Karina Alejandra Jozami y sus nietos Facundo, Jorgelina, Francisco y Victoria participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AIDA ANGÉLICA CARRERA DE BUTILER

(q.e.p.d) Falleció en La Rioja el 09/ 10/20 y espera la resurrección.

"Yo soy la Resurrección y la Vida: el que crea en Mi aunque muera, vivira". Sus Consuegros María Cristina Acuña y Julio Enrique Jozami y sus amigos Francisca Juárez de Acuña y Víctor Osvaldo Acuña participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN LUIS FIAD (CHICHO)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/10/20 y espera la resurrección.

¡Padre querido hoy se cumplen 9 días de tu partida al reino celestial! Es tan difícil explicar con palabras lo valioso que fuiste en cada momento de nuestras vidas, tu partida será nuestra mayor perdida. Descansa en paz y que Dios te conceda la paz eterna. Su esposa, hijos, hijos políticos y nietos agradecen a los señores: Antonio Sequeira, Negro Maldonado, Guillermo Gómez, Miguel Carreras, Karina Acuña, Rosana Ruiz de Mattar y al Padre Ale y Verónica Gómez por su espíritu de solidaridad y a todas aquellas personas que brindaron sus condolencias. Se ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN LUIS FIAD (CHICHO)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/10/20 y espera la resurrección.

¡Oh mi abuelo! te fuiste el día de tu nacimiento festejaste con ángeles ese maravilloso evento, seguro que el llegar te recibieron todos contentos pues nadie tiene un plan tan perfecto, seguro estarás bailando con la capitana ritmos de pasodobles y el infaltable paracumbero, pocholo fumando, riendo y que decirte de Toto que agregara algún cuento, pues ahí tu padres dirán hoy estamos completos.¡ Oh mi abuelo! pues así te imagino sonriente y contento llegara el día en que tus hijos, esposa irán al encuentro. ¡Quédate tranquilo turco bueno que aquí estaremos recordando los bellos momentos y perdona a quienes te ofendieron, oh mi abuelo! te deje en tierra aun sabiendo que de ahí nacerán raíces que crecerán en el cielo y darán los frutos coloridos más bellos, abriéndose para ti la puerta de san Pedro que darás testimonios de haber sido un padre, abuelo y vecino, honrado, solidario y bueno. Te dejamos partir hacia el cielo cuídanos arriba a cada uno de tus nietos, pues no olvides que aquí no somos eterno, que dejaste alguien que vivió contigo mucho tiempo que conoció y consintió tus mañas a cada momento. Oh mi abuelo se la luz que encandila el cielo así todos sabremos que has vuelto. Su nieta Yesica Gómez y bisnieto Máximo Torres agradecen a su tío Guillermo, verónica Gómez y Miguel carreras por acompañar en esta dolorosa perdida como también a quienes brindaron sus condolencias.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HERNÁN TOMÁS FUNES DE LA VEGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 08/10/20 y espera la resurrección.

Su esposa Carmen María Cornet participa de su fallecimiento. "Felices los humildes y limpios de corazón porque de ellos es el Reino de los Cielos". Mi amor, mi compañero de vida y de todos mis proyectos, descansa en paz querido negrito, fuiste un esposo y padre ejemplar. Ruego oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HERNÁN TOMÁS FUNES DE LA VEGA.

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 08/10/20 y espera la resurrección.

Sus hijos Manuel y Noelia, sus nietos Guillermina, Salvador y Joaquín, participan con profundo dolor su fallecimiento. Atesoramos por siempre en nuestros corazones todos los momentos compartidos y agradecemos por los valores que nos supo enseñar con su ejemplo. Descansa en paz Viejo querido.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HERNÁN TOMÁS FUNES DE LA VEGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/10/20 y espera la resurrección.

Participan con profundo dolor su fallecimiento Sergio Gómez Molina, su señora Liliana y sus hijos Constanza e Ignacio, Sergio, Maria del Huerto, Lucas y Nicolás. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ABEL CLODOMIRO INFANTE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/10/20 y espera la resurrección.

¡Cuánto dolor hermano querido, no poder despedirte y acompañarte! ¡Descansa en paz en los brazos del Señor!

Edmundo Infante y Beatriz Espíndola; sobrinos Rita y Claudia Infante; Luis Zerial y Victoria Zerial, participan su fallecimiento y elevan oraciones por la feliz resurrección de su alma.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

(ESTRELLA DE DAVID)

JAIME SCHLOSBERG

(Z.L.) Falleció en San Miguel de Tucumán el 10/10/20.

Su esposa Bebi y sus hijos Daniel, Laura y Norma, hijos políticos Pablo, Maria José y Pablo, su cuñada Kika y sus nietos Facundo, Constanza, Alina, Iara, participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

(ESTRELLA DE DAVID)

JAIME SCHLOSBERG

(Z.L.) Falleció en San Miguel de Tucumán el 10/10/20.

Raúl Ibarra, Mara Nazar, sus hijos Pablo, Esteban y Juan, sus hijas políticas Norma, Cecilia y Rosy, sus nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SUBOFICIAL MAYOR CARLOS ALBERTO TELLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/10/20 y espera la resurrección.

El Señor secretario de Seguridad, Comisario General ® David Marcelo H. Pato; participa con profundo dolor su fallecimiento, eleva una oración al Altísimo por el eterno descanso de su alma y ruega que consuele el corazón de sus seres amados.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SUBOFICIAL MAYOR CARLOS ALBERTO TELLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/10/20 y espera la resurrección.

El Señor Jefe de Policía, Comisario General Roger Alberto Coronel, participa con profundo dolor el fallecimiento del suboficial de la fuerza, y eleva una oración por la paz de su alma, rogando que el inmenso corazón de nuestro Dios, lo reciba en su acogedor hogar y le conceda el eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SUBOFICIAL MAYOR CARLOS ALBERTO TELLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/10/20 y espera la resurrección.

El Señor Subjefe de Policía, Comisario General Juan Manuel Morales, participa con dolor su fallecimiento, eleva una oración por la paz de su alma, y ruega a Dios que consuele los corazones de sus familiares.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SUBOFICIAL MAYOR CARLOS ALBERTO TELLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/10/20 y espera la resurrección.

Los integrantes de la Plana Mayor de la Policial, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una plegaria a nuestro Padre Celestial rogando por su eterno descanso en paz.

RECORDATORIO

OLGA LOIRA DE BALTEIRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/10/19 y espera la resurrección.

Sus hijos José Luis Julián, sus hijas políticas María Silvia, Elizabeth y Miriam, sus nietos José Luis, Carlos, Daniel, Olga, Guadalupe, Matías, Martín, Lucrecia, Elizabeth, Natalia, sus nietos políticos Guadalupe, Flavia, Martín y Carla, sus bisnietos Santiago, Faustino, Gaspar, León, Matilda, Benicio, Felipe y Luciano, al cumplirse un año de su fallecimiento para recordar pedimos una oración en su memoria.

RECORDATORIO

OLGA LOIRA DE BALTEIRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/10/19 y espera la resurrección.

Sus hijos José Luis Julián, sus hijas políticas María Silvia, Elizabeth y Miriam, sus nietos José Luis, Carlos, Daniel, Olga, Guadalupe, Matías, Martín, Lucrecia, Elizabeth, Natalia, sus nietos políticos Guadalupe, Flavia, Martín y Carla, sus bisnietos Santiago, Faustino, Gaspar, León, Matilda, Benicio, Felipe y Luciano, al cumplirse un año de su fallecimiento para recordar pedimos una oración en su memoria.

RECORDATORIO

DANIELMALDONADOR (Lito)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 09/09/20 y espera la resurrección.

Lito: querido hermano el día 8 de septiembre cumpliste tus setenta años y al día siguiente el Señor te llamo para que le cantaras a Él, tus padres, hermanos René y Josefina.

Con tu partida todos tus hermanos nos sentimos muy dolidos, se nos viene a la memoria, que cada vez que llegabas a tu querido Loreto traías tu rostro cargado de alegría con tu gesto de amistad de solidaridad de buen amigo, de buen hermano, todas esas riquezas quedaron grabadas en el corazón de cada uno de tus hermanos.

Lito te fuiste despacito casi sin hacer ruido para dejarnos tu última enseñanza.

“que la vida comienza en este mundo y continúa para siempre junto a Dios en el Cielo”.

Agradecemos a todos los familiares, amigos, vecinos que nos hicieron llegar sus condolencias.

Al cumplir un mes de tu partida que se celebrará en una misa el día 11 de Octubre, elevemos una oración rogando por su eterno descanso.

RECORDATORIO

ING. GUILLERMO LUIS SANMARCO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/7/20 y espera la resurrección.

Querido Guille.

Que difícil este dolor que no me abandona.

Gracias hermano querido por haber estado junto a mí, toda mi vida; gracias por los buenos recuerdos que dejaste en este mundo.

Tu presencia aquí y esa sonrisa tuya son como un rayo de sol siempre presente.

Te recuerdo siempre y te quiero, nos vemos.

Pepi.

INVITACION A MISA

Dr. CARLOS LÓPEZ (Tigre)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/10/15 y espera la resurrección.

Hoy hace cinco años que fuiste al Cielo, dejando un gran dolor y un vacío enorme, pero dejaste valores llenos de enseñanzas, abandonaste su Sumamao querido para comenzar tu lucha de superación, ninguna adversidad te quebró, llegaste a cumplir funciones de alta complejidad y responsabilidad como ser Vicerrector de la UNSE. Fuiste un ser ejemplar dejándonos un legado indeleble, buen padre, esposo, buen hijo, hermano, excelente amigo. Que Dios te provea luz y paz a su eterno descanso junto a sus amados padres.

La familia oficiará una misa hoy a través del sitio facebook 18 hs. en la parroquia San José.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Sus hermanos, sobrinos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por Abraham Gubaira S.R.L. para Caruso Comp. de Seg.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Su hermana Victoria Alegre de Esper, sus hijos Eduardo José Esper, Claudia S. Esper y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Su hermano Jorge Alegre y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Su sobrina Claudia S. Esper, su esposo Carlos J. Missio, sus hijos Giancarlo, Arigo y Annika participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Su sobrino Eduardo J. Esper, su esposa María del Valle Lescano, sus hijos María Victoria, María Emilia, Eduardo J., María Virginia y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

CAMPOS, HUGO DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/20 en Tucumán|. Hugo H. Herrera, Ramón B. Herrera, Olga del Rosario Herrera, Marta y Pedro Gómez, participan dolor su fallecimiento y acompañamos a sus familiares de esta irreparable pérdida y el Señor lo mantenga por siempre en la Gloria.

CARRERA, AÍDA ANGÉLICA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 9/10/20|. Cuanto dolor nos produjo tu partida. Su sobrina Beatriz Carrrera e hijos, te recordaremos siempre como mucho cariño y acompañamos en estos momentos de dolor a sus hijos Sandra, Ricardo, Vikingo y Goño. Descansa en paz querida tía Nena. Elevamos oraciones en su memoria.

CARRERA DE BUTILER, AÍDA ANGÉLICA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 9/10/20|. Su hijo José Roberto Butiler y Sandra Martínez, sus nietos David,Candela,Florencia y Enzo y sus bisnietos Tobias,Mateo y Bastian...que sus restos descansen en paz....

CARRERA DE BUTILER, AÍDA ANGÉLICA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 9/10/20|. Sus hijos José Ramón,José Roberto,José Ricardo y Sandra Elizabeth Butiler y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRERA DE BUTILER, AÍDA ANGÉLICA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 9/10/20|. Su hijo José Ramón Butiler, Maria Gallardo sus nietas M.Jose,Naiara y Eugenia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Descansa en paz.

CARRERA DE BUTILER, AÍDA ANGÉLICA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 9/10/20|. Su hija Sandra E.Butiler y sus nietos Belén y Antonio Sanguedolce participan con profundo dolor su fallecimiento. Que descanse en paz.

CARRERA DE BUTILER, AÍDA ANGÉLICA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 9/10/20|. Su hermano Luis Alberto Bernabé Carrera y familia, participan con dolor del fallecimiento de su hermana "Nena". Sus restos serán inhumados en la cuidad de La Rioja.

CARRERA DE BUTILER, AÍDA ANGÉLICA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 9/10/20|. Sus hermanos políticos Dra Valle Butiler,C.P.N. Emilio Lavaisse, participan con inmenso dolor el fallecimiento de nuestra querida Nena.Se ruega una oración en su memoria.

CARRERA DE BUTILER, AÍDA ANGÉLICA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 9/10/20|. Su sobrina Lic. Elena Margarita Carrera y esposo, participan con profundo dolor del fallecimiento de su tía "Nena". Sus restos serán inhumados en la cuidad de La Rioja.

CARRERA DE BUTILER, AÍDA ANGÉLICA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 9/10/20|. Su sobrino Roberto Carrera y esposa Marta Argañarás e hijos, Alejandro, Gabriel, Analia y Sergio participan con profundo dolor de su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

CARRERA DE BUTILER, AÍDA ANGÉLICA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 9/10/20|. Mi vieja querida nos dejas un inmenso vacío en el corazón imposible de llenar siempre estarás presente en nuestras vidas tus hijos nietos David, Candela, Tobias y Mateo.

CARRERA DE BUTILER, AÍDA ANGÉLICA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 9/10/20|. Su hno político Dr.Pedro Nolasco Butiler, CPN Olga Pastorino, sus sobrinos Gustavo,Edgardo, Guillermo,Maria Elena Butiler Pastorino y sus respectivas Flias.participan con inmenso dolor el fallecimiento de la Tía Nena.se ruega una oración en su memoria.

CARRERA DE BUTILER, AÍDA ANGÉLICA (Nena) (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 9/10/20|. César Eduardo Manzur y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en la ciudad de La Rioja.

CARRERA DE BUTILER, AÍDA ANGÉLICA (Nena) (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 9/10/20|. Dr. José Eduardo Manzur participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de sus entrañables amigos Sandra, Ricardo, José Ramon y José Roberto. Eleva oraciones en su memoria.

CARRERA DE BUTILER, AÍDA ANGÉLICA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 9/10/20|. "Yo soy la resurrección y la vida , el que cree en mi aunque muera vivirá". Su consuegro y amigo , Carlos Washington Martinez , sus hijas , Rosita , Analía y Sandra , lamentan y acompañan con mucho dolor a sus hijos , nietos , bisnietos y demás familiares ante tan irreparable pérdida . Ruegan oraciones a su querida memoria.

CORBALÁN, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. El Centro de Jubilados y Pensionados ATE Sgo. del Estero con profundo dolor participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

FERREYRA, DANTE PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Participan con profundo dolor Guillermo García Barea y flia, Paz Cristian y flia. Amigos de sus hijos.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Su hijo Hernán, su nuera Cecilia, sus nietos Tomas y Agustina participan de su fallecimiento. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Descansa en paz. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Su hijo Rodolfo, su nuera María Emilia, sus nietos Manuela y Francisco participan de su fallecimiento. Señor dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. Rogamos oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Participan. Sus primos hermanos Luis Zanoni y flia (a), Ernesto Zanoni y flia, Carmen Zanoni y flia, Cristina Zanoni y flia.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Directivos y personal de la firma Perez Curbelo Neumaticosl participan con profundo dolor su fallecimiento.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Pablo Presti y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Mario Enrique Anna, Elena Piñón e hijos Guadalupe y Germán, Gabriel y Micaela y Angela Sofia, acompañan con afecto a su esposa, hijos y demás familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Luis Alberto García Olivera, Sonia Josefina Nazario y sus hijos Javier, Guadalupe y Milagros participan su fallecimiento y acompañan en la oración a la querida Gorda y familia.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Neco Elías y Marisa Martínez y familia, participan su fallecimiento y acompañan a sus cuñados Escribano Martin Cornet y Roberto Cornet y familias. Elevan oraciones para el consuelo de su familia.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Maria Argentina Weyenbergh participa su fallecimiento y acompaña afectuosamente a Carmencita en este momento de dolor.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Alejandro Remigio Ferreiro, Elena Beatriz Duran e hijos, participan con pesar su partida, acompañan a su esposa y familia en este momento de dolor. Elevan oraciones a su memoria.

INFANTE, ABEL CLODOMIRO (q.e.p.d.) Falleció en Embarcación, Salta el 9/10/20|. Su esposa Ana e hijas Soledad, Silvana le dan mil gracias por todo lo que hiciste en esta vida. Guardaremos un gran recuerdo. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de dicha localidad.

INFANTE, ABEL CLODOMIRO (q.e.p.d.) Falleció en Embarcación, Salta el 9/10/20|. Querido hermano, me dejas un gran dolor al no poder ir a despedirte. Gracias por todo lo que vivimos. Su hermana Mirta Infante.

INFANTE, ABEL CLODOMIRO (q.e.p.d.) Falleció en Embarcación, Salta el 9/10/20|. Tío estaremos eternamente agradecidos por el cariño que nos brindaste y la alegría que contagiabas. Sus sobrinos Omar, Haydee, Coco, Tomy, Noelia, Rita, María Claudia, Eduardo, Juan, Graciela, Roxana y Haydee y respectivas familias participan con profunda pena su partida.

INFANTE, ABEL CLODOMIRO (q.e.p.d.) Falleció en Embarcación, Salta el 9/10/20|. Tío amado dejas un gran vacío, te vamos a extrañar. Tu hermana política Bocha y su sobrino Coco Infante y familia.

INFANTE, ABEL CLODOMIRO (q.e.p.d.) Falleció en Embarcación, Salta el 9/10/20|. Rosa Espindola; hijos; Richard, Oscar y Walter Aguilar y sus respectivas familias, acompañan a su esposa, hijos y hermanos en este difícil momento. Ruegan oraciones por el descanso eterno de su alma.

INFANTE, JOAQUÍN TEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Su esposa María Oliva Quiroga, su hija Mariela Infante, su hijo pol Gustavo Nassif Y sus nietos Joaquín, Federico, Ana Belén y Benjamín participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

INFANTE, JOAQUÍN TEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Los amigos y compañeros del Centro de Orientación Familiar del. MFC. de sus hijos Mariela y Gustavo : Angelita y Pedro Basualdo, Carlos y Mabel Epstein, Marcia Arias, y Nena y Raúl Cristofoli participan con profundo dolor su fallecimiento ruegan oraciones en su memoria y el consuelo para su flia

JIMÉNEZ, ELSA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Sus padres, Cristina González y Guillermo Jiménez, sus hermanos Luis, Alejandra, Jesica, Julia, Ariel, Guillermo, Erika y Oscar, sus cuñados, Cristina, Fabián, Yona y Daniel, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11:00 hs en el cementerio privado parque de la Paz. COB NORCEN S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

JUÁREZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Sus hijos, Andrea, Rolando y Alicia, h. pol Luis, Mary y Celso, nietos bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 12:00 hs en el cementerio privado parque de la Paz. COBERTURA NORCEN S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

LASTRA, CARLOS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Juan Bautista Paz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

MURATORE, SARA ORLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Sus hermanas Margarita y Mirta Muratore, sus sobrinos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. CARUSO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

OCHOA DE TIJERA, ZENAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Querida amiga; fuimos vecinas 60 años como no recordarla con cariño, hoy por culpa de la pandemia, tan solo hablabamos por telefono, y ni siquiera pudimos despedirnos. Saludamos con dolor a sus queridos hijos, como ella los llamaba; Pochito, Rolito, Adriana y Coquito. Sara Rosa Irene, Sandra y Tati Bravo y flias.

TELLO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Su esposa Sandra Orrejola, sus hijos Adriana, José, Maximiliano y Alejandro y sus nietos Benjamín Adriana y Valentín participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. Serv. Soc. Amparo SRL- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TELLO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Sus vecinos: Sr. Omar Veliz y flia; Silvia Edith, María Rosa, Omar (hijo) , Ramiro y sus nietas Geraldin Veliz Uzzante y Milagros Veliz Uzzante participan su fallecimiento. Elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. A un año de tu partida. Que brille para el la luz que no tiene fin. Sus hijos Alfonso y Fernando y nietos Lujan, Catalina, Victoria, Augusto y Federico, invitan a la misa que se oficiará hoy en la Iglesia San Francisco a las 11 hs.

CARRIZO, IRENE ANGELINA (NINA) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Dale el descanso eterno y que brille para ella la luz q no tiene fin . Su esposo Luis sus hijos Martin y Ana y sus nietos Máximo Lary y Francisco y hermanos sobrinos rezamos oraciones en su memoria a cumplirse tres años y siete meses de su partida.

CHANFERONI, OMAR (Tedy) (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/02|. Su esposa e hijos elevan oraciones en su memoria q.e.p.d.

ACUÑA, NÉSTOR OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Su esposa: Norma Beatriz Loto, sus hijos: Yésica, Emanuel y Celeste Acuña, sus hijos pol.: Jota, Sildi y Maxi, y nietos part. su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Jardín del Sol. HAMBURGO CIA DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HERRERO, CARLOS JOSÉ HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Amado mío, hoy hace nueve días de tu partida. solo me queda nuestro hijo, nunca te olvidaremos Siempre en nuestro corazón. Su esposa Paola Figueroa y su hijos Joel Herrero. Invitamos en iglesia Cristo Rey hoy domingo a las 11 hs.

HERRERO, CARLOS JOSÉ HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Charly hoy al cumplirse nueve días de tu partida dejando un gran dolor en nuestro corazones, siempre te recordaremos. Tus cuñados, sobrino y ahijado invitamos a la misa en iglesia Cristo Rey, hoy domingo 11 hs.

HERRERO, CARLOS JOSÉ HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Compadre amigo, hoy hace 9 días de tu partida, siempre estarás en nuestros corazones. Familia Gonzaléz invita a la misa en iglesia Cristo Rey hoy domingo a las 11 hs.

HERRERO, CARLOS JOSÉ HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Hermano querido, hoy hace 9 días de tu partida ya estarás junto a nuestros padres en el reino celestial, te fuiste tan pronto dejando un gran vacío en nuestro corazón. Tus hermanos y sobrinos y sobrinos que nunca te olvidaremos, invitamos a al mis en iglesia Cristo Rey hoy domingo a las 11 hs.

LÓPEZ, LUIS FERNANDO (Shalito) (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. "Hermanito querido, hace dos años que nos partiste y nos dejaste un vacio grande en nuestros corazones. Te extrañamos, te queremos, te recordamos con amor porque fuiste una persona muy especial en nuestras vidas. Te amamos. Que brille para t i la luz que no tiene fin. Sus hermanos Dora, Valle y Saúl invitan al responso que se oficiará el 12 a las 16.30 en la capilla Señor de los Milagros de la Falda, dpto Banda.

FIAD, JUAN LUIS (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Amigo sincero, excelente vecino, padre ejemplar. Las virtudes que irradiaste a tu paso inpedira que tu recuerdo se borre y que deje vivir en nuestros corazones. A los nueve días de su partida al reino celestial sus vecinos, familias Bravo Ayunta y Coronel Díaz ruegan a Dios por su descanso eterno.

HERRERA, CÉSAR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/20|. "Chiquitín vuela alto". Te recordaremos tus nietos de Bs. As. participamos tu partida al Reino celestial. Julián, Germán, Daniel, Mauro y Rocío Herrera.

FIAD DE DAHER, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 11/10/10|. Sus hijos Elsa, Susana, Marcelo y Maribé, nietos y bisnietos, ruegan oraciones en su memoria al cumplirse 10 años de su partida a la Casa del Señor, e invitan a participar de la misa que se transmitirá el domingo 11 a las 10 hs. por Facebook "Servidores Virgen de Loreto" y a través de las emisoras 91,1 y 96,7 de Loreto.