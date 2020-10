Valtteri Bottas estuvo imbatible en Alemania y largará adelante en el Gran Premio de Eifel

10/10/2020 - 23:21 Deportivo

La Fórmula 1 con sus monoplazas híbridos nunca habían pisado su asfalto. Ni siquiera el viernes, cuando la lluvia impidió que se llevaran a cabo las pruebas del Gran Premio de Eifel, el undécimo del Mundial.

Hasta este sábado cuando el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), ganador hace dos domingos en Rusia, no sólo fue el más veloz en los ensayos libres, sino que también “voló” en la clasificación y largará desde la pole position.

Bottas fue el más rápido con un tiempo de 1m 25s 269 y superó por 256 milésimas y en su último intento a su compañero de equipo, el británico Lewis Hamilton, que largará desde el segundo lugar de la grilla e irá otra vez en busca del triunfo que le permita alcanzar al alemán Michael Schumacher como el máximo ganador de Grandes Premios de la historia de la categoría, con 91 victorias.

El tercer lugar en la línea de partida será para el neerlandés Max Verstappen y su Red Bull mientras que el monegasco Charles Leclerc a bordo de una Ferrari se mostró bastante confiable, y logró el cuarto mejor registro de la clasificación.

Distinta suerte corrió el alemán Sebastian Vettel, que se marchará a la escudería Aston Martin el año próximo. Quedó eliminado en Q2 y debió contentarse con la undécima plaza en la parrilla de salida.

Justamente, Vettel había sido el último ganador en Nürburgring, en 2013, cuando se impuso con Red Bull. Hamilton había hecho la pole, mientras que Fernando Alonso -quien regresará la próxima temporada a la F1- había marcado la vuelta rápida.

Poco sobrepasos

En un circuito de pocos sobrepasos, Mercedes intentará mantener la ventaja al largar desde la punta y conseguir su segundo triunfo en el circuito alemán, el primero desde que Juan Manuel Fangio se impusiera en 1954 en un trazado completamente distinto. “Es una bonita sensación lograrlo en la última vuelta. Salió perfecto”, remarcó Bottas.

Con 20.000 aficionados en las tribunas, algo inédito en una temporada afectada por el coronavirus, los equipos afrontaron la clasificación con escasa información sobre la pista, con apenas una hora de práctica antes de la clasificación y un clima frío que afecta el rendimiento de los neumáticos.

El que menos tiempo tuvo de adaptación fue el alemán Nico Hulkenberg, que sustituyó a última hora al canadiense Lance Stroll, que se sintió indispuesto, y salió a la pista con el Racing Point recién en la clasificación.

“Me han llamado hacia las 11 (hora local), me han dicho de pasar un test Covid y estoy acá. Conozco bien el circuito y he tenido muchas historias aquí en las categorías inferiores del automovilismo”, explicó el piloto que aún así no pudo pasar la Q1 y quedó último.

El alemán había ya sustituido a otro piloto de Racing Point, Sergio Pérez, en los grandes premios de Gran Bretaña y en el 70º Aniversario del Mundial en Silverstone, cuando el mexicano tuvo coronavirus.