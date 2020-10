Economistas indican que el Gobierno necesita un shock de confianza para frenar el dólar

11/10/2020 - 00:37 Economía

La semana que termina hoy se caracterizó por la inestabilidad del mercado cambiario, ante una gran demanda de los ahorristas por convertir sus pesos en dólares, situación que llevó a que la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, creciera a un nivel superior al 100%, lo cual se tradujo en algunos casos en el aumento de diferentes productos.

EL LIBERAL consultó a distintos economistas entre ellos Gabriel Rubinstein, Orlando Ferreres y Daniel Marx respecto de cuáles son los factores que llevan a la gente a buscar resguardar sus ahorros en el dólar paralelo y, también, respecto a qué efecto tendrá en la economía la suba del valor de esa moneda y, qué debería hacer el gobierno para tratar de evitar una semana como la anterior, en la cual la divisa en el mercado paralelo subió $17.

Rubinstein: “No transmiten confianza”

En primer término Gabriel Rubinstein, ante la consulta de por qué crece la demanda en el mercado paralelo de dólares, indicó que ‘la demanda del dólar blue es por un tema de desconfianza. No se cree en el peso, en el control fiscal, no se cree en el gobierno en general y el refugio natural es el dólar’.

A su vez, respecto del traslado inflacionario que pudiera tener esta situación, señaló que ‘depende mucho de otras cosas, si bien algo se cuela siempre, pero para que se cuele más tiene que haber restricción en las importaciones, cosa que había un poco pero no demasiado. Pero siempre está el riesgo, algo se debe estar colando pero podemos pensar que por ahora es poco’.

En tanto, señaló que para evitar que suceda lo mismo que pasó esta semana en la venidera, apuntó que el Gobierno ‘tiene que mostrarse más confiable en lo político, donde está un poco la percepción que hay demasiada influencia del kirchnerismo y del Instituto Patria, eso tiene que cambiar. Tendría que haber más influencia de los gobernadores, después con un Ministerio de Economía más fuerte, más independiente, más sólido y con un buen plan económico que no tienen, no tienen planes, transmiten cosas débiles entonces no transmiten confianza’.

Ferreres: “Van a tener que hacer un cambio de personas”

Otro de los economistas consultados por EL LIBERAL, Orlando Ferreres, señaló que ‘el del dólar blue es un mercado chico y cualquier variación ya lo hace crecer. Pero a lo que se debe esta diferencia es que el tipo de cambio oficial está mas o menos bien de acuerdo con la inflación, los costos internos versus los costos de EE.UU., eso da $82 a $83 por dólar hoy, entonces por qué sube a $167? Porque lo que faltan son reservas’. En este punto, agregó que ‘las reservas netas son muy escasas y encima los economistas se la pasan diciendo que está casi en cero de forma tal que la gente se preocupa, se asusta, y entonces están dispuestos a pagar más por el contado con liqui, el dólar bolsa, o el ‘blue’.

En cuanto al traslado a precios, indicó que ‘esto tiene importancia en los precios, porque se están dando aumentos en algunos mercados de la construcción producto que el ‘blue’ influye mucho y sigue creciendo. Creo que muchos pensaban que no iba a influir, pero está impulsando ahora la inflación hacia arriba’.

Con respecto a lo que podría hacer el Gobierno para evitar otra semana como la anterior en materia cambiaria, indicó que ‘la situación ya se está complicando y puede pasar a una situación económica difícil.

No hay credibilidad y eso desgasta mucho a las autoridades y por lo tanto se complica mucho su funcionamiento, van a tener que hacer un cambio de personas para poder darle una salida‘.

De Pablo: “El Presidente tiene la palabra devaluada”

El economista Juan Carlos de Pablo analizó la realidad de la situación económica del país, en medio de una crisis de confianza que crece por las recientes medidas cambiarias, ante lo cual señaló que “el Gobierno tiene que volverse creíble”.

‘Lamentablemente estamos en uno de los momentos más difíciles desde que empezó todo esto. Primero hay que recordar que el coronavirus es inesperado, desconocido y peligroso, que sumado a todos los problemas que teníamos en la Argentina se nos cayó, no un piano de cola encima,sino una orquesta sinfónica entera, planteó De Pablo ‘Sumado a esto,seguimos teniendo récord de infectados y de muertos. Y estamos hartos y tenemos al presidente, Fernández, con la palabra totalmente devaluada y con un equipo económico que es parte del problema, porque no está a la altura de la circunstancia’. Sobre la inflación, ‘por el momento, y mientras el Gobierno está emitiendo a lo ‘loco’, la inflación aumenta muy poquitito, y ante esta situación desde el Ejecutivo creen que están para el Nobel, pero no. Porque a medida que se sigan flexibilizando las actividades, el efectivo que hoy guardamos por las dudas lo vamos a empezar a gastar y a convertir en otra cosa”, alertó.

En tanto, en relación a la brecha cambiaria, indicó que “las brechas son tentaciones al igual que los impuestos. Si a un señor que produce soja le decís que si su producto sale por la Aduana le van a dar $ 50 por cada dólar, pero que si sale por la frontera, pero sin la Aduana te van a dar $ 150, que creen que va a hacer. Entonces cayeron tanto la exportaciones, o cayeron porque crecieron los que se fueron por la Aduana?”, planteó Por eso, consideró que “es importante que el Gobierno haga algo con la brecha cambiaria, esto quiere decir que primero y principal tiene que volverse creíble. Y acá los exigentes no son ni los bonistas, ni el FMI mientras no le pidamos plata, los exigentes somos los propios argentinos”.

Daniel Marx: ‘El Gobierno debe adelantar un plan económico coherente para dar tranquilidad’

El economista Daniel Marx, en diálogo con EL LIBERAL, señaló que desde su punto de vista, la gran demanda que tuvo el mercado del dólar blue esta semana es movilizada ‘por la incertidumbre y la expectativa de la gente que está buscando al dólar como refugio en un ambiente donde hay algunas cuestiones aún a dilucidar’.

Respecto de si puede incidir en precios, señaló que ‘en forma directa es difícil, pero en forma indirecta puede ser por expectativas y porque se tome como referencia’.

En tanto, sobre qué debería hacer el Gobierno para evitar otra semana como la que pasó, dijo que ‘en la medida que pueda adelantar y dar firmeza de un plan económico coherente y dar más tranquilidad a la gente y apoyo político, ayudará a calmar la situación’.

Pero además, ‘creo que va a haber que ir definiendo la política cambiaria en función de toda la política económica y son temas que tenían señales que se interpretaban como no necesariamente consistentes entre sí‘.