Estol: “Si testeáramos como en Chile o Uruguay, el número de muertes aquí ya sería 30 mil”

11/10/2020 - 00:50 Santiago

El Gobierno nacional anunció el endurecimiento en la restricción de la circulación para departamentos de 18 provincias. A más de 7 meses de que comenzó el aislamiento en el país, y con los resultados a la vista (Argentina está entre los países con más contagios y muertes), el Dr. Conrado Estol, eminencia médica con reconocimiento internacional, sostuvo que hasta ahora no se ha tomado la principal medida para poder controlar la pandemia. Explicó que se necesita aumentar testeos, hallar a los contagiados sintomáticos y asintomáticos, y aislarlos.

Incluso asegura que si se hubieran realizado los testeos en la misma proporción que Chile y Uruguay, Argentina registraría unos 30 mil muertos y no 23 mil.

Estos fueron algunos de los principales conceptos que dejó el médico que es fuente de consulta de los principales medios del país, al dialogar con EL LIBERAL .

Sobre al anuncio de restricción de circulación de personas, Estol consideró que “la restricción de circulación interzonal, interregional, entre áreas metropolitanas cuando hay una muy afectada y otra no tanto puede ser efectiva”.

Sin embargo, que con “la restricción para circular al ciudadano, le estamos diciendo que no salga, es una forma de decir aislamiento o cuarentena y eso está probado que no es necesario y que además se asocia con una caída del PIB muy severa. Esto es obvio, la gente no sale, no trabaja, cae el PBI”.

“Que no es necesario lo vimos en Uruguay, nunca se implementó el aislamiento obligatorio y controlaron rápidamente la pandemia, sí cuando crecía o cuando hay un crecimiento desmedido de la diseminación del virus y uno no tiene otra herramienta, fundamentalmente el testear y buscar contactos y uno no puede hacer eso, la única forma de controlar la diseminación es con cuarentena, con aislamiento, con restricción de la circulación, pero llevamos más de siete meses de pandemia”, subrayó.

Agregó que “todas las naciones del mundo tienen las herramientas para controlar la pandemia sin tener que recurrir a esa medida de última elección que es el aislamiento de las personas, o el impedimento o el prohibir su circulación”.

Estadísticas críticas

Conrado Estol insistió en que Argentina no testea lo suficiente, y que ello imposibilita hallar a los infectados y aislarlos. También entiende que es la razón por la cual somos unos de los países con números más altos de casos y muertes.

“Somos séptimos en el mundo con número de contagios y con 23 mil muertes, pero en realidad cuando uno considera que en la Argentina no se testea lo suficiente, podemos adaptar ese número y decir que si testeáramos como en países que controlan la pandemia, incluso podemos decir que si testeáramos como en Chile o Uruguay, el número de muertes aquí ya sería 30 mil seguramente”, sostuvo.

Para el neurólogo, con reconocimiento internacional por su trabajo sobre la enfermedad cerebrovascular, “la cantidad de contagios y muertes no parece quedar clara a pesar de las entrevistas que se han hecho hasta ahora”.

Consideró en ese contexto, que “la prolongación de la pandemia, el que un país no cierre con un pico y caída de contagios” se explica “porque no está implementando la medida más importante que hay para controlar la pandemia, que es el testeo”.

“Es decir, la población si respeta la distancia de 2 metros y usa barbijo o tapaboca y nariz de forma correcta, está contribuyendo de manera significativa a que no se disemine el virus, pero para que en un país como sucede en muchos ya, la gente pueda salir con los cuidados que mencionábamos, a trabajar y reactivar la economía, para que eso suceda, ese país tiene que estar asegurando una cantidad de testeos diagnóstico acorde al grado de pandemia en ese lugar”, sostuvo.

Ante ello, sentenció: “Aquí no lo hicimos nunca en el Amba, no lo estamos haciendo en este momento en las provincias. Esperemos haber aprendido de tantos meses y de tantas muertes y empezar ahora. Nunca es tarde”.

Detectar: “El testeo sigue siendo insuficiente por eso tenemos una positividad de 50%”

-El presidente Alberto Fernández anunció que ampliará el plan Detectar para buscar positivos en las provincias. ¿Entiende que ese es el camino para revertir las graves estadísticas del país?

-“El plan detectar es simplemente testear, hacer el diagnóstico de los infectados y es muy importante que se hagan testeos a las personas sintomáticas y a las asintomáticas, en los que no tienen síntomas. Diversos estudios han probado que hasta el 50% de la transmisión de la pandemia es por medio de las personas que no tienen síntomas. Entonces hay que testear en una gran escala, buscar a los contactos de aquellos que den positivo, que estén infectados y buscar con quiénes han estado para también confirmar en ellos si están infectados o no. Eso se llama el rastreo, y finalmente aislarlos. El plan Detectar es testear sintomáticos, testear asintomáticos, buscar rastrear a los contactos y aislarlos a todos para sacarlos de circulación, eso corta la pandemia”.

Escala

Sin embargo, Conrado Estol recalcó que el “punto clave” para que funcione el plan Detectar, “es la escala”. “No importa el nombre que tenga este proyecto o estrategia: si se hace en una escala como se hizo en el Amba que fue totalmente insuficientemente y por eso el porcentaje de testeos era del 50% como lo sigue siendo ahora, entonces el plan no sirve. Cuando hablan de focalizar en las provincias o de aumentar el plan Detectar, es muy simple: si el porcentaje de testeos positivos baja al cinco por ciento o menos, eso quiere decir que para esa región, ese lugar, están haciendo el número de testeos suficientes y están encontrando a la mayoría de los infectados lo cual va a llevar, a controlar la pandemia. Así que hay una forma simple de controlar si cualquier plan contra la pandemia está siendo efectivo o no”.

Advirtió sobre los riesgos de faltar a las consultas médicas por miedo al coronavirus

Conrado Estol, especialista en neurología, particularmente la enfermedad cerebrovascular, y como en otras especialidades médicas, comprobó que el paciente retrasa la consulta por miedo, con graves riesgos para su salud. “Y esto sucedió principalmente en los primeros meses un poco menos ahora, y cuando una consulta se retrasa en un ACV (accidente cerebrovascular) o en un infarto de miocardio, el paciente tiene más riesgo de morir por el infarto o de quedar con una secuela, con una hemiplejia, una parálisis, una pérdida de la visión o una pérdida del habla”, ejemplificó.

“En ese sentido ha habido impacto, también en el retraso de consultados por algunas enfermedades que requieren seguimiento continuo y frecuente como la enfermedad de Parkinsón, la esclerosis lateral amiotrófica o la esclerosis múltiple”, añadió el profesional.

Pero también señaló que “por otro lado también se debe tener en cuenta y esto se ha publicado y analizado en países de altos ingresos, que tienen una muy buena estadística, que paradójicamente ha disminuido la mortalidad ya que los médicos o el sistema médico ha disminuido el número de estudios invasivos y de procedimientos como cirugías que causan mortalidad y que no siempre están bien indicados”.

“Esto ya se ha visto en otras situaciones de la medicina como huelgas médicas, en las que paradójicamente la mortalidad de la población, cuando los médicos no hacen todos los estudios, todas las cirugías que normalmente hacen, la mortalidad en lugar de aumentar, disminuye, reflejando que muchos procedimientos, muchas cirugías no están bien indicadas”, manifestó.