VIDEO | Padre Jorge Ramírez: “Dios te está invitando… ¿aceptás?”

11/10/2020 - 08:41 Santiago

Como cada domingo, el padre Jorge Ramírez compartió con El Liberal su reflexión acerca del Evangelio de hoy, Mateo 22, del 1 al 10.

"Si yo te pregunto: '¿te importa Dios?', seguramente la respuesta inmediata va a ser 'claro, obviamente, Dios es muy importante para mí y lo amo'. Pero, '¿es realmente así?'", comenzó preguntando el sacerdote.

E inmediatamente se respondió: "Yo me voy a dar cuenta rápidamente si es verdad o no, por el tiempo que se le dedica a lo que uno dice amar. Porque muestra de amor, es entregar algo valioso y lo más valioso que uno tiene no se mide en oro o en plata, sino en el dedicar el tiempo, el compartir con alguien, el regalarle tu tiempo", analizó.

En ese sentido, remarcó que el Evangelio nos habla de una invitación de Dios a su banquete, al cual no muchos quisieron sumarse: "algunos dicen no tener tiempo, otros no tienen muchas ganas. A otros, no les interesa tanto lo que Dios les está proponiendo. Aun así, el Señor no se queda tranquilo sale a buscar a otras personas, armando su banquete", expresó Ramírez que todos los días ofrece la Santa Misa a través de las redes sociales.

"Escuchó su llamado, escucha su invitación. ¿Estás dispuesto a ser feliz? ¿A ser feliz? ¿A aceptar la invitación que Dios te hace? Participar de su mesa, ser lleno, ser feliz y buscar la salvación. De eso se trata", remarcó.

Por último, mencionó que hoy es el Día de la Colecta Anual por las misiones, oportunidad para colaborar con los misioneros y obras misionales pontificias de Argentina. "Tu aporte es muy importante, no te olvides. Hacelo no te cuesta nada. Y viví este domingo como un regalo de Dios. Con los más cercanos, con la familia. No te olvides de llamar a quien espera un gesto tuyo. Compartí. Sé generoso".