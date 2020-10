VIDEO | Danilo Petrucci se quedó con el Gran Premio de Francia de MotoGP

11/10/2020 - 12:35 Deportivo

La carrera vivida este domingo en el Gran Premio de Francia de MotoGP fue excepcional. La prueba que parecía desarrollarse con normalidad, no dejo que los televidentes se levanten de su asiento antes de comenzar, ya que los líderes de la prueba de encontraron con situaciones que no esperaban en la previa.

Fabio Quartararo, que había largado primero, no tuvo el mejor rendimiento en lluvia y cayó en el clasificador.

Lucky number seven!!! @Petrux9 claims a second career win and the 7th different winner of 2020 in an absolute thriller! #FrenchGP pic.twitter.com/W4v9iLyuHo

Danilo Petrucci se llevó la carrera y dejo una pelea por el Campeonato que será espectacular hasta el final.

El italiano fue el más consistente una pista muy mojada que dejo en evidencia el talento de los pilotos para manejar en condiciones complicadas. Las Ducati habían comenzado muy fuerte y en las primeras vueltas se colaron en las primeros lo puestos.

Caída de Valentino

Nada más comenzar, Valentino Rossi se fue nuevamente al suelo y las chances de seguir peleando por la carrera duraron muy poco. El italiano tuvo que abandonar en la tercera curva sin completar ninguna vuelta y se llevó una gran decepción. ‘Vale’ continúa con 199 podios, y no puede llegar al récord que tanto está deseando.

@Petrux9 returns to winning ways as the title contenders struggle!@alexmarquez73 produces the race of his life to take 2nd from 18th on the grid! @shark_helmets | #FrenchGP pic.twitter.com/DcEvEqOig9