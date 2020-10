VIDEO | El profesor José Basualdo, de la Academia de Tango La Brújula confesó a EL LIBERAL que la pandemia del coronavirus provocó angustia a los tangueros santiagueños

11/10/2020 - 14:44 Camerino

La angustia se apoderó de los tangueros santiagueños como consecuencia de las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus. “Nosotros, constantemente, le estamos buscando las formas y las vueltas a estos protocolos, pero no podemos pasar por arriba de lo que está permitido o no. Es una situación muy angustiante en la que estamos”, enfatizó José Basualdo, profesor de la Academia de Tango La Brújula e impulsor de la Milonga Popular de la Plaza Lugones, espacio artístico que cumplió trece años.

“Yo sé que a muchos de los tangueros le genera angustia todo esto de no poder disfrutar del tango. En el círculo intimo de los que organizamos, de los profesores de tango, sabemos que lo último que se va a permitir va a ser el tango, incluso aún que se logre una apertura a lugares nocturnos de baile el tango va a quedar más atrás todavía por este estrecho vínculo que tienen las personas en el abrazo, en el contacto. Eso genera una angustia muy grande. Nosotros, constantemente, le estamos buscando las formas y las vueltas a estos protocolos, pero no podemos pasar por arriba de lo que está permitido o no. Es una situación muy angustiante en la que estamos”, remarcó Basualdo en su entrevista, vía Zoom, con EL LIBERAL, al precisar el desasosiego que viven hoy los amantes del tango.

En tanto, al ser requerido sobre lo que representa seguir en píe durante trece años con la Milonga Popular de la Plaza Lugones, enfatizó: “Indica el esfuerzo y la lucha del tango por estar aquí, en Santiago del Estero. A los amantes del tango nos cuesta muchísimo llevarlo adelante en Santiago y creo que poder celebrar un año más de vida de la Milonga Popular de la Plaza Lugones es el mejor indicativo del costo tan alto que tenemos de poder bailar y disfrutar del tango. Este cumpleaños representa la lucha, el costo tan alto”.

La Milonga de la Plaza Lugones, al aire libre y gratuito, es un espacio popular y gratuito en el que los amantes del tango se reúnen para bailar, escuchar o ver bailar.

Hasta antes de la pandemia del coronavirus, se la realizaba todos los domingos, desde las 21:00 hs en Plaza Lugones (Roca y Avellaneda, al frente de la Iglesia San Francisco), en ciudad Capital.