Hugo Arana, el hombre que cautivó con talento y mucho más

11/10/2020 - 20:52 Pura Vida

Con importantes intervenciones en las “oscarizadas” películas “La tregua” y “La historia oficial”, entre otras grandes producciones del cine nacional, pero fundamentalmente con sus trabajos populares en televisión, en recordadas publicidades y con una amplia galería de queridos personajes en el programa cómico “Matrimonio y algo más”, Hugo Arana, quien murió a los 77 años, cautivó a todo tipo de público a lo largo de su versátil y prolífica trayectoria.

La labor de este admirado actor prácticamente no tuvo respiro desde su aparición en escena, en 1970, en la película “El santo de la espada” hasta hace pocas semanas, cuando antes de ser internado en una clínica privada por un accidente doméstico, en donde se le detectó que se había contagiado coronavirus, participó junto a Moro Anghileri de la serie “Historias virales”, con temática ligada a la cuarentena.

Aunque el propio actor había tranquilizado a sus seguidores semanas atrás en una entrevista radial, en las últimas horas había circulado información que daba cuenta de cierta preocupación en su estado de salud, hasta que finalmente la Asociación Argentina de Actores dio a conocer la noticia de su fallecimiento.

“Con gran pena despedimos al compañero actor Hugo Arana. En su prestigiosa trayectoria en cine, teatro y TV ha sido respetado y querido tanto por sus pares como por su público. Acompañamos en este triste momento a su hijo Juan, a sus familiares y seres queridos”, informó la institución a través de sus redes sociales.

Precisamente, fue su único hijo Juan Gonzalo, fruto de su matrimonio con la actriz Marzenka Novak, fallecida en 2011, con quien se había casado en 1978, quien encontró al actor tras su accidente doméstico y lo acompañó mientras le hacían los estudios que, finalmente, determinaron que era positivo en Covid-19.

Nacido en la localidad bonaerense de Juan José Paso, pero criado en Monte Grande, Hugo Arana brilló en más de 40 títulos del cine argentino y una cantidad similar de programas de televisión; sin embargo, el primer gran impacto popular llegaría en 1972, al protagonizar una recordada publicidad de un vino de mesa, dirigida por Juan José Jusid, cuyo éxito obligó a realizar toda una saga que continuara la historia.

Con una sólida formación actoral con estudios con Augusto Fernandes y tras cimentar cierta experiencia con el grupo de teatro Errare Humanum Est, su aparición en “El santo de la Espada” y su popularidad a partir de la publicidad, lo llevó a convertirse en una cara familiar en la producción cinematográfica y televisiva de la época.

Pero cuando parecía que los niveles de popularidad alcanzados con la publicidad de vino no iban a ser superados llegó “Matrimonio y algo más”, el programa televisivo picaresco de Hugo Moser, en donde Arana descollaría con dos entrañables personajes de grueso trazo, como el caso de “El groncho” y “Huguito Araña”.

Aunque se trataría de dos retratos que serían duramente cuestionados hoy, el primero por su carácter misógino y el segundo por su burla a la diversidad sexual, el pulso del humor de la época consagró a este actor como uno de los grandes comediantes de la televisión argentina.

Sin embargo, Arana continuaría con sus incursiones en un cine más “comprometido”, con igual grado de efectividad, como en el caso de “La historia oficial”, “Made in Argentina”, “Un lugar en el mundo”, la comedia “Las puertitas del Señor López” y la costumbrista “El verso”, entre otras.

Consecuencia de su prolífica labor, el intérprete cosechó diversos premios, entre ellos media docena de Martín Fierro y dos Cóndor de Plata, pero también tuvo el reconocimiento a nivel internacional cuando obtuvo en 2003 el Premio al Mejor Actor en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, por su trabajo en la película “El viaje hacia el mar”.

Más allá de los galardones, la figura de Hugo Arana reunió fundamentalmente el cariño de todo tipo de público gracias a su capacidad para saber componer personajes susceptibles de reflejar la idiosincrasia del argentino medio.

“Mi último laburo, antes de vivir como actor, fue en una carpintería, hice de todo”

Los orígenes humildes de Hugo Arana lo conectaron con el trabajo desde muy joven. Sus padres fueron los caseros de una casona y su madre se dedicaba a “coser para afuera”. Por eso, a los once años, Hugo comenzó a trabajar en una zapatería ubicada a dos cuadras de su nueva casa de Témperley, calle de tierra. en donde en una de las piezas dormía con su hermana, según lo reflejó La Nación. Luego se mudaron a Lanús Este, y desde aquel momento ejerció oficios de todo tipo. Hasta pasó por una fábrica de armas en la cual duró poco porque armó un revuelo por quejarse por las condiciones de trabajo. El teatro todavía no formaba parte de su horizonte.

En una entrevista con Eduardo Aliverti, Arana había contado: “Un hombre tiene que tener un ideal, pero yo no tenía ninguno. Jugaba al fútbol en Lanús, pero no tenía disciplina. Jugábamos el domingo, a las 10 de la mañana, pero yo el sábado me iba a bailar mientras laburaba de cadete, en un negocio de magia, en una ferretería, en una carpintería. Mi último laburo, antes de vivir como actor, fue con un amigo con el que hacía carpintería, hice de todo”. En aquellos tiempos de juventud se hizo amigo de un proyectista de dos cines de barrio. Ahí se lo pasó aprendiendo o imaginando otros mundos. Como su amigo era ciego, él le leía libros. Una tarde, caminando por la calle, vio un cartel que decía: “Hágase actor”. El día que cumplió 22 años un tío le regaló una camisa escocesa, y con esa bajo el brazo, se anotó en el Centro Experimental Cinematográfico. A los dos meses se dijo: “De acá no me saca nadie”.

Las redes se llenaron de lágrimas

Apenas minutos después de que se conociera la triste noticia de la muerte del querido actor Hugo Arana, colegas de distintas generaciones comenzaron a manifestar en las redes sociales su pesar, en mensajes en donde se evidenció el cariño unánime que este intérprete despertaba entre sus pares.

“Amores... Estoy muy dolida por el fallecimiento de mi querido y admirado compañero Hugo Arana. Su viaje al infinito estará acompañado por mí y toda/os los/as que lo amamos”, escribió Zulma Faiad.

El dibujante Liniers optó por recordarlo con una foto y la lacónica leyenda QEPD.

“Se ha ido una enorme persona, luego un extraordinario actor. Lúcido, comprometido y gran compañero”, escribió Osvaldo Santoro.

“Se fue otra persona maravillosa y actor extraordinario! Hasta siempre Hugo Arana ... abrazo a Juan! Ya no cabe más tristeza!”, publicó Mercedes Morán.

Jean Pierre Noher optó por destacar su pasión futbolera por River Plate, al definirlo como “un grande, hermosa persona, hincha del Millo”.

Federico D’Elía también volcó su dolor: “Yo escribiendo estupideces y leo que falleció el gran Hugo Arana. La puta madre, qué tristeza”.

“Se fue un maestro, una de las personas con las que más aprendí trabajando en este medio y sobre todas las cosas un gran persona. Hasta siempre Hugo Arana”, manifestó un respetuoso y agradecido Gastón Soffritti.