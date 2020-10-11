CARTELERA TV / 12 de octubre de 2020

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 LAS RECETAS DE MORFI
11.00 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ (CONTINÚA)
12.00 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL
13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 ALAS ROTAS
17.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
17.30 ALAS ROTAS (CONTINÚA)
18.15 FLORICIENTA
19.15 ELIF
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.45 FUERZA DE MUJER
22.45 MASTERCHEF CELEBRITY
00.00 30 AÑOS JUNTOS. EDUCANDO A NINA
00.45 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FANÁTICAS
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 PEDALIER
16.00 LO MEJOR DE QUIMSA: QUIMSA vs. LANÚS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: HUAICO HONDO vs. REGATAS
20.00 VHS
21.00 ARABESC
21.30 MÁS FÚTBOL
22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)