Pamela David dijo que a su hermano “lo mató la droga”

Con el dolor aún a flor de piel por la muerte de su hermano Franco, de solo 22 años, la conductora santiagueña Pamela David no esquivó el tema durante su participación en el programa televisivo “PH: Podemos hablar” que conduce Andy Kusnetzoff por Telefé y se ve en Santiago del Estero por Canal 7.

“Si bien no voy a contar la forma en la que mi hermano perdió su vida, a él lo mata la droga y hay que ponerle nombre. Lo que le pasó a él le pasa a muchos. Si ustedes tan solo supieran la cantidad de jóvenes que toman esa misma decisión. Pensaron que hacían con su cuerpo lo que querían y que podían decidir, pero después pierden la voluntad y no tienen más decisión. A la droga no la manejás nada, nadie la maneja”, señaló con lágrimas en los ojos en referencia a la trágica partida de su hermano hace cuatro meses.

“Fue duro, pero no sé si decir esperado. Él tenía un tormento y no podía con su vida de muchos años y en distintas internaciones en centros, pero no pudo con su vida”, agregó sobre la decisión de Franco de poner fin de manera trágica a sus tormentos.

Y lamentó que su hermano se fuera sin saber que su novia estaba esperando un hijo suyo. “Pero no se fue porque nos dejó parte de su vida, porque la novia está embarazada y es un varón. Ella se enteró después que estaba embarazada, se sintió descompuesta en el velorio sin saberlo. No se fue, no dejó un pedacito”, dijo a corazón abierto.

Pamela dejó por decisión propia la conducción televisiva y se volcó a crear contenido para su cuenta de Instagram, espacio en el que colabora su hijo Felipe de 13 años, quien está aprendiendo a ganar el dinero que necesita con trabajo. “Me gusta que aprendan el valor de las cosas. Mi hijo me pidió un teléfono, porque quería un Iphone y le dije ‘vas a poner a vender el tuyo en internet, te voy a ayudar a comprarlo y trabajá... Hoy él trabaja. Me saca las fotos de mi cuenta de Instagram. Si él quiere algo, un teclado o algo, trabaja”, explicó.