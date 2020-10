Instruirán sobre conservación de patrimonio y pequeños museos

11/10/2020 - 21:17 Santiago

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) y el Museo Histórico “Orestes di Lullo” invitan a participar de la capacitación sobre “El patrimonio cultural como recurso”, a cargo del Lic. Carlos Fernández Balboa, a través de plataforma virtual, los días 13, 15, 20 y 22 del corriente mes, en el horario de 18.30 a 20, en forma gratuita y la que se podrá seguir en Facebook CCB Capacitación virtual Patrimonio .

El objetivo de la misma es generar iniciativas para la formación de pequeños museos, especialmente en zonas del interior provincial y formar criterios idóneos para la conservación del patrimonio cultural y natural.

Esta capacitación está dirigida a un público amplio de participantes: estudiantes, docentes, empleados públicos, especialistas o guías de turismo y también gestores culturales que quieran incursionar en los detalles de la situación y el manejo del patrimonio integral (natural, cultura e intangible) de su lugar de origen o de cualquier otro de la República Argentina.

Modalidad

La modalidad incluye cuatro encuentros de dos horas cada uno y los contenidos a desarrollar serán los siguientes: Definición de patrimonio e instituciones que se dedican a su preservación en la Argentina; El patrimonio como estrategia de comunicación y de manejo; Diferencias con otras disciplinas y metodologías. Características. Vinculación patrimonio y turismo; La educación no formal en los espacios de valor patrimonial; Museos, reservas naturales, sitios arqueológicos, centros culturales; Patrimonio natural y sus posibilidades de gestión in situ y ex situ.

También: Una mirada del país y de Santiago del Estero; Patrimonio cultural. Arqueología, monumentos, museos y sitios de valor patrimonial a nivel nacional; Conceptos de cultura, de accesibilidad de los bienes culturales y de puesta en valor; Análisis de casos locales de sitios de valor cultural en Santiago del Estero.