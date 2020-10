FÚNEBRES | 12 de octubre del 2020

11/10/2020 - 23:30 Funebres

Fallecimientos

- Segundo Horacio Cáceres

- María Cristina Paset de Mastroiacovo (Loreto)

- Sara Orlanda Muratore Piazza

- Hortensia Ursulina Romero (Villa Robles)

- Mario Mansilla

- Rito Rufino Moreno

- Manuel Osvaldo Navarrete ( Arraga)

- Gennaria Nelida Casagranda de Secco

- Nilda Asunción Cortés

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ABEL CLODOMIRO INFANTE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Embarcación, Salta el 9/10/20 y espera la resurrección.

Tus compañeros de la promoción Construcciones del año 1970 de la querida Industrial, Sgo. del Estero, te despiden con hondo pesar y ruegan al Señor te reciba en su seno y le dé paz y resignación a tu esposa, hijos, hermanos y demás familiares. Seguramente te reencontrarás con los compañeros que se adelantaron y revivirán tantas anécdotas graciosas. Hasta siempre amigo, descansa en paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NILDA ASUNCIÓN CORTEZ

(q.e.p.d.) Falleció el 11 de octubre de 2020 y espera la resurrección.

Los compañeros de la secretaría privada de la Gobernación de su hija Mabel Pereyra, participan con dolor su fallecimiento

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NILDA ASUNCIÓN CORTEZ

(q.e.p.d.) Falleció el 11 de octubre de 2020 y espera la resurrección.

Los compañeros de Casa de Gobierno de su hija Mabel Pereyra, participan con dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NILDA ASUNCIÓN CORTEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 11/10/2020 y espera la resurrección

El Sr. secretario legal y técnico, Dr. Joaquín De Arzuaga, y la Sra secretaria de coordinación económica, C.P.N. Luisa Chequer, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NILDA ASUNCIÓN CORTEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 11/10/2020 y espera la resurrección.

La Sra. ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra Matilde O´Mill, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CRISTINA PASET DE MASTROIACOVO

(q.e.p.d) Falleció el 10/10/20 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pcia. Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CRISTINA PASET DE MASTROIACOVO

(q.e.p.d) Falleció el 10/10/20 y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, su esposa Cuqui e hijos, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CRISTINA PASET DE MASTROIACOVO

(q.e.p.d) Falleció el 10/10/20 y espera la resurrección.

Dr. Carlos Silva Neder, su esposa Silvina e hijos, participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CRISTINA PASET DE MASTROIACOVO

(q.e.p.d) Falleció el 10/10/20 y espera la resurrección.

Dr. Julio Castro, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CRISTINA PASET DE MASTROIACOVO

(q.e.p.d) Falleció el 10/10/20 y espera la resurrección.

José Daniel Llapur, participa su fallecimiento.

RECORDATORIO

MARIANA ALEJANDRA BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/8/20 y espera la resurrección.

Querida Mariana. Hoy se cumplen dos meses de tu partida al reino celestial. A medida que pasa el tiempo se nota tu ausencia. Cuanto te extrañamos nueri. Pero yo sé que desde el cielo nos acompañas. Nunca te olvidaremos. Tu suegra Adriana que siempre te lleva en su corazón. Su esposo Gonzalo y sus hijos Román y Génesis. Sus padres y hermanos. Sus cuñados y demás familiares y amigos invitan a rezar oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

ÁNGELA FELICIA DE CANNATA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/10/15 y espera la resurrección.

Madre querida, felices los ángeles de Dios porque ellos cuidarán en ti. Grande es mi dolor porque no estás mas en nuestras vidas. Fuiste una gran madre y por todo eso mi corazón no deja de llorar. Pasaron los días y hoy a cinco años de tu partida y tu recuerdo está intacto. Te extrañamos un montón pero sabemos todo lo que sufriste y ahora ya estás descansando en paz. Te amé, te amo y siempre te amaremos. Siempre estarás en mi mente, en nuestros corazones. Tu hijo Luis Cannata, tu hija Ester, tus nietos Ariel, Juan, Daniela, tus bisnietos Ángela, Ramiro, Mariano, Gonzalo y Luisito. Con motivo de cumplirse cinco años de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

MIRTA ELISA JOZAMI

(q.e.p.d.) Falleció el 12/10/15.

Hace cinco años se producía la desaparición corpóreo-física del orden planetario de la inolvidable Mirta. Persona excepcional en todos los órdenes de la vida. En este quinquenio desde su desaparición se ha podido merituar y mensurar el desastre de su desaparición, en el orden profesional, ya que era procuradora, escribana y abogada, en el orden sentimental, dada su capacidad de demostración de amor, sensibilidad y realización en toso los órdenes del vivir cotidiano. No obstante la HCD integrada en su mayor parte por miembros de su familia han sabido interpretar su pensamiento y continuaron en una época difícil en todos los órdenes, fundamentalmente el económico, materializando su obra que consistía en la realización y funcionamiento del salón con múltiples funciones, como ser exhibición de películas, obras teatrales, conferencias, cursos, etc. Es obvio que esta obra será un ámbito adecuado para que el Sirio Libanés de la Banda, continúe siendo un faro de cultura, como siempre lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo atrás. Es obvio que este cortejo de palabras, no puede abarcar el accionar valiente, inteligente, profuso de semejante personaje histórico bandeño. Pero constituye un recordatorio a quien por una enfermedad incurable vio sometido su cuerpo sacrosanto a las órdenes del óbito. Por supuesto que por sus creencias y la realidad que nos marca la religión, sumado a ello lo que nos dice la ciencia de que todo ser humano tiene 1-una previda, 2-la vida ya cumplida por ella, destacable en todo sentido, profesional, familiar, amistad, comprensión, servicio, etc. 3-la postvida, que sería el período 2015-2020, esto no es una mera especulación, ya la ECM, lo ha comprobado, o sea la vida después de la vida, que ese sería el estado actual de este inmortal personaje. El Creador Originario, no descuida a quienes en el ámbito terreno, se han desempeñado como ella lo ha hecho. Un ejemplo digno de recordar. Su esposo Andrés Miotti.

RECORDATORIO

Sub. Oficial Mayor (R) Roberto Eduardo Urtubey.

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/10/20 y espera la Resurrección.

"La muerte sólo existe si te olvidan, y nosotros no lo haremos".

Al cumplirse los nueve días de su partida a la Casa del Señor, su esposa Coca, sus hijos, hijas y nietos, invitan a familiares y amigos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial en su memoria y eterno descanso en paz.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Sus primos Justo Alegre y Silvia Assef, sus hijos Analía, Omar, Lisandro, Fernando, Mariela y Fabián con sus respectivas familias participamos con dolor su fallecimiento, abrazamos en la distancia a sus hermanos Victoria, Jorge y demás familiares, deseándoles pronta resignación elevando oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. La esquina de Pringles y Güemes quedó en silencio, partió "la Rosalía", vecina tradicional del Bº Güemes, lloramos su ingreso al reino celestial y agradecemos todos los momentos compartidos. Familia de don Pedro Pablo Garzón participa su fallecimiento y acompaña a toda su familia. Ruega una oración en su memoria.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Juanjo, Diana, Angelina Storniolo y respectivas familias participan el fallecimiento de Rosalía, vecina de toda la vida y acompañan a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Silvina Terzano, sus hijas Sara y Kaya participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Juan Terzano (h), Cecilia y sus hijos Stefano y Francisco participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Zulma Suárez, Juan Carlos Terzano participan con profundo dolor su fallecimiento. Oraciones por su eterno descanso.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Con los recuerdos de los momentos compartidos, te despido querida prima. Rogamos resignación para tu hermana Victoria. Acompañamos con la oración a Claudia, Eduardo, tu hermano Jorge Carlos y sobrinos nietos. Mavel Navarro de Nader, hijs y nietos, descansa en paz.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Acompañamos en tan doloroso momento a su familia. Graciela Alegre de Navarro y demas familiares. Descansa en paz.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Jorge René Trejo, Walter Edgar Trejo y Lydia Sthela Trejo y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Rosalia y acompañan a la familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Con mucho dolor despedimos a Rosalía, una persona valiosa y emblemática en el barrio. Gracias por tu cariño, te vamos a extrañar. Descansa en paz. Mucha fuerza a su querida familia. Jorgelina Canllo Trejo, su hijo Baltazar y su madre Lydia Sthela Trejo.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Rosa: Fuiste mi segunda madre, siempre estaré agradecido, tu recuerdo y mi cariño vivirá para siempre en mi corazón. Te voy a extrañar. Carlos Cerusico.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Carlos, Isabel y Nicolás Cerúsico, acompañan a la familia en este dificil momento.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Dale señor el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin! Amelia Rodríguez de Ponce, sus hijas: Norma Ponce de Jugo y Katy Ponce de Ibáñez y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Rosi. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Dale señor el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin! Bruno M.Ibañez y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Rosi. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Miguela de Yocca con sus hijos Cacho, Inés, Juan, Evelina, Angelo, Nino y Renato con sus familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la muy apreciada vecina Rosalía. Siempre la recordaremos con mucho cariño. Acompañan con la oración a su familia en especial a su hermana Victoria. Ya está con dios. Descansa en paz.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Carmen Lami Dozo y sus hijas Marita, Teresita y Chunchuna Pilán acompañan a Victoria, Claudia, Eduardo y familia en este doloroso momento.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Elena Vera de Durán y sus hijos Elena y Francisco y sus respectivas familias, lamentan la partida de la apreciada Rosalía, elevan oraciones a su memoria y acompañan a su familia en este difícil momento.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Con gran dolor participa el fallecimiento de su querida amiga. Acompaña a su hermana Tala, a sus hijos y con oraciones despide a una "gran mujer" cuya profunda fe y su espírtu solidario se plasmaron en A.S.S.E.C a la que dedicó sus afanes más de 25 años. Dalila, mis oraciones por tu descanso en paz. Niní Romero de Cornelli.

CÁCERES, SEGUNDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/20|. Su esposa Rosa Carrizo, sus hijos Chiqui, Salvador, Rosita, Walter, Jorge y Lorena, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CÁCERES, SEGUNDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/20|. ¡Hasta pronto querido hermano!. Sus hermanos Rosa, Carlos, Angélica, José, Elba y Teodolinda participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CÁCERES, SEGUNDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/20|. "Señor, que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermana Rosa R. Cáceres, sus sobrinos Susi Medina y familia, Daniel Medina y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES, SEGUNDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/20|. "Señor, que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermano José Cáceres, sus sobrinos Bety Cáceres y familia, sobrino nieto Sebastián Cáceres y familia, participan con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

CÁCERES, SEGUNDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/20|. "Señor, danos resignación". Su hermana Elba Cáceres, sus sobrinos Claudia, Luis, Diego, Víctor, Andrea y Naty con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES, SEGUNDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/20|. "Que el Señor te tenga en la gloria como nosotros en el corazón". Su sobrina Susi Medina, sobrino político César Eschandi, sus hijos Vanesa, Jésica, Juan y Gime y respectivas familias.

CARRERA DE BUTILER, AÍDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 9/10/20|. El Centro de ex docentes Elda Gomez de De Marco de la Esc. Nº 42/764 Diego de Rojas lamenta profundamente el fallecimiento de su querida ex colega. Ruega al Señor bendiga su descanso y alcance resignación y paz a sus seres queridos.

CARRERA DE BUTILER, AÍDA ANGÉLICA (Nena) (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 9/10/20|. Amado,Teresa, Viviana y Mariela Salomon, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRERA DE BUTILER, AÍDA ANGÉLICA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 9/10/20|. Kita Soriano de Diaz, sus hijos Diego, Gaby, Martín y su nieto Sebastián participan su fallecimiento y acompañan a su hermano Luis Alberto y a sus sobrinos en estos tristes momentos. Descansa en paz querida Nena y brille para vos la Luz que no tiene fin.

CARRERA DE BUTILER, AÍDA ANGÉLICA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 9/10/20|. Daniel, Julieta y familia Pulvet, participan con profundo dolor el fallecimiento de una bellisima persona. Elevan oraciones en su memoria.

CARRERA DE BUTILER, AÍDA ANGÉLICA (Nena) (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 9/10/20|. Sus amigos y compañeros de la Escuela Normal Manuel Belgrano la recuerdan con inmenso cariño, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos dolorosos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRERA DE BUTILER, AÍDA ANGÉLICA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 9/10/20|. Zully Cardoso de Juárez, sus hijos Daniel y Sergio y respectivas familias participan con dolor la muerte de la madre de sus queridos amigos y ruegan oraciones en su memoria. Adiós querida Nena, te extrañaremos.

CARRERA DE BUTILER, AÍDA ANGÉLICA (Nena) (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 9/10/20|. Estela de Calder, Ana María y Diego Roberto Calder, participan con inmenso dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga. Queda impreso en nuestros corazones su bondad evidenciada en todo momento. Que descanses en paz, querida Nena. Oraciones por ti.

CASAGRANDE DE SECCO, GENNERIA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/20|. Sus hijos Francisco, Nélida y María Inés Secco, su hija pol. Sara, nietos, bisnietos y tataranietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a as 11,30 hs. en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA. DE SEG. SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORTÉS, NILDA ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/20|. Sus hijos Mónica, Mabel, Rolando, César, Andrés y Valeria, sus hijos pol. nietos y su hermano Luis Cortés participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA. DE SEG. SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su matriculada Cra. Mirta Ines Guadagnoli de Ferrero. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la Cra. Mirta Ines Guadagnoli de Ferrero. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

FERRERO, JUAN CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañarás participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su colega Cra. Mirta Ines Guadagnoli de Ferrero. Que descanse en la paz del Señor.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Coty Suárez y flia. participan con dolor el fallecimiento del Sr. padre de su sobrino político y amigo Facundo, a quien le hace llegar un abrazo solidario y afectuoso en este momento de dolor. Ruegan al Señor dé paz a su alma y fuerza espiritual a su flia para una cristiana resignación.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Profundo pesar por el fallecimiento y acompañan en este triste momento a la querida Gorda, sus hijos y nietos. Rafael Bonacina y Josefina Santillán Borges, sus hijos Mariana, Constanza, Josefina, Rafael y sus respectivas familias. Elevan oraciones en su querida memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Enrique Bonacina, Blanca Inés Castiglione y flia participan de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Eduardo Bonacina, Marta Lezana y flia participan de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

INFANTE, ABEL CLODOMIRO (q.e.p.d.) Falleció en Embarcación, Salta el 9/10/20|. Su sobrino de corazón Mario Navarro, su esposa Gabriela y sus hijos Facundo y Malena participan con profundo dolor su fallecimiento.

INFANTE, ABEL CLODOMIRO (q.e.p.d.) Falleció en Embarcación, Salta el 9/10/20|. Con profundo dolor en el alma, te decimos adiós. Gracias hermano por todos estos años de amistad. Te vamos a recordar siempre. Pelado Navarro, Liliana Martínez y sus sobrinos de corazón Mario, Rina, Ernesto y Nicolás participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su mujer Ana y a sus hijas Soledad y Silvana.

INFANTE, ABEL CLODOMIRO (q.e.p.d.) Falleció en Embarcación, Salta el 9/10/20|. Sus amigos de la infancia y de la vida del Bº El Triángulo: Hugo Irén, Oso Arce, Polo Figueroa, Horno Acuña, Pato Alcorta y Pelado Navarro acompañan a sus hermanos Mirta y Edmundo y a toda la familia Infante en este doloroso momento. Chau hermano, hasta siempre.

INFANTE, ABEL CLODOMIRO (q.e.p.d.) Falleció en Embarcación, Salta el 9/10/20|. La Promocion 1970 de M. M. O. de la Escuela Industrial, acompañan con afecto a su esposa, hijas y demás familiares en este doloroso momento. Siempre recordaremos tu alegría y los gratos momentos pasados. Elevan oraciones en su memoria.

INFANTE, JOAQUÍN TEODORO (TEDDY) (q.e.p.d.) Faleció el 10/10/20|. Querido Teddy: tu partida causa un gran dolor. Cuantos años de momentos compartidos. ¡Como olvidar! Eras el familiar siempre presente. Nunca te vamos a olvidar. Descansa en paz. Su prima Perla Vella de Gómez y sus sobrinos José Eduardo Gómez y Fede, acongojados, acompañan a su querida esposa Chicha y a sus amados hijos Mariela y Gustavo, nietos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria. Villa La Punta. Choya.

INFANTE, JOAQUÍN TEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. El Padre Dios abrió las puertas para recibir a Teddy, amigo con mucha tristeza te despido en este viaje al cielo donde todo es paz y luz. Se fue un vecino con todas las cualidades de una muy buena persona, no podré olvidar tantas atenciones, una más significativa que otra. Se encontrarán con Claudio en un partido de Comercio o/y Boquita. Sra. Chicha, esposa entregada con amor para disfrutar de la flia. Dios les regaló bisnietos, que los vivieron con mucho gozo. Teddy solo se fue físicamente pero seguirá con todos y cada uno de los que lo conocimos. Sé que volveremos a encontrarnos para ser más y mejores amigos. No lloremos su partida, nombrémoslo como siempre con la fe puesta en la vida eterna, sin más sufrimiento y tendrá el mejor descanso. Ruego fortaleza y pronta resignación para sus seres queridos en especial Ud. Sra. Claudia, amiga con limites! Un fuerte abrazo con todo mi cariño en este momento de pandemia. Lamento no poder hacer lo que Uds. hicieron siempre conmigo. ¡Hasta siempre entrañable amigo!. Lucy y sus colaboradoras.

INFANTE, JOAQUÍN TEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Aldo Sialle, Mamily Avido de Sialle, sus hijos y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su flia, en estos momentos de dolor. Elevan oraciones por su eterno descanso.

INFANTE, JOAQUÍN TEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Cuánto dolor hermano de la vida no poder despedir y acompañarte. Descansa en paz en la casa del Señor. Tus hermanos de la vida Azucena y Hugo Santillán, sus hijas Silvina y Mechi acompañan a su esposa Chicha y a su hija Mariela y flia, en este dificil momento y ruegan oraciones por su descanso eterno.

INFANTE, JOAQUÍN TEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Yo soy la resurreción y la vida, el que cree en Mi, aunque haya muerto vivirá. Juan 11.25. Silvia Santillan y Gustavo Bianchi, sus hijos Agustin y Martin acompañan con profundo dolor a su esposa Chicha e hija Mariela y flia,. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

INFANTE, JOAQUÍN TEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Señor, tu hijo ya está ante Ti, haz que brille para él la luz que no tiene fin. Participan con profundo dolor Mechy Santillan, Miguel Torres e hijos Santiago y Juan Cruz, acompañan a su esposa Chicha y a su hija Mariela y flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

INFANTE, JOAQUÍN TEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. "Te extrañaremos mucho, descansa en paz junto a tus padres y hermanos". Su cuñada Maria Cristina Llanivelli y sus hijos Cristina Infante de Ducca y flia, Luis Rafael Infante y flia, Williams Javier Infante y flia, Ariel Infante y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

INFANTE, JOAQUÍN TEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. "Brille para El la luz que no tiene fin". Su amiga Perla Bravo de Ducca y sus hijos Ana Ines Ducca de Cioccolani y familia, Hugo Camilo Ducca y familia, Carlos Alberto Ducca (h) y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

INFANTE, JOAQUÍN TEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. "Siempre fuiste como padre y abuelo para nosotros, siempre te recordaremos, estaras siempre en nuestros corazones". Tus sobrinos Cristina Infante de Ducca y su esposo Carlos Alberto Ducca (h), tus sobrinos nietos Athina, Gastón y Facundo, participan con profundo dolor su fallecimiento.

INFANTE, JOAQUÍN TEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. El que cree en mi vivirá para siempre. Los amigos de su hija Mariela del grupo Niño de Belén del Movimiento Familiar Cristiano : Mario y Estela, Cacho y Graciela, Daniel y Ana, Lucy, Nene y Paola y Carlos y Maru participan su fallecimiento. Rogamos oraciones por su memoria.

INFANTE, JOAQUÍN TEODORO (TEDDY) (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Fuiste una buena persona, buen compañero, buen vecino, buen padre de familia, participa con profundo dolor su excompañera Vilma Noemí Gerez. "Que Dios lo lleve a la gloria eterna".

INFANTE, JOAQUÍN TEODORO (TEDDY) (q.e.p.d.) Faleció el 10/10/20|. "El se entregó a mí, por eso, yo lo liberaré, lo protegeré porque conoce mi nombre; me invocará y yo le responderé". Tu cuñada y madrina Ramona Hilda Castro de Infante. Tus sobrinos: Hilda Noemi, Gladys Alicia, Carlos Alberto y Andrea. Tus sobrinos nietos, participan con profundo dolor, su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

INFANTE, JOAQUÍN TEODORO (TEDDY) (q.e.p.d.) Faleció el 10/10/20|. "Yo pongo mi esperanza en Ti y confío en tu palabra". Dorita y Negro Herrera y familia, participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones a su querida memoria y ruegan al Señor por el consuelo a su familia.

INFANTE, JOAQUÍN TEODORO (TEDDY) (q.e.p.d.) Faleció el 10/10/20|. Oscar Pettinicchi, Teresita Serrano e hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MANSILLA, MARIO (q.e.p.d) Falleció el 11/10/20|. Su esposa Elsa Leiva de Mansilla, sus hijos Mario, Liliana, Carlos, Miriam, Patricia y Exequiel, h. pol. Reina, Ramón, Corina y Juan, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MITRE VDA. ZALAZAR, MERCEDES (q.e.p.d) Falleció el 5/10/20|. Zulma Suárez, Juan Terzano, hijos y nietos participan su fallecimiento con profundo dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

MORENO, RITO RUFINO (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. Su esposa Ramona López, sus hijos Diego, Valeria, Yudith, José y Matías, h. pol. Lorena, Esteban, Ariel, Emilce y Eli, sus hermanos, Dominga y Ana, nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162.Te. 4219787

MURATORE PIAZZA, SARA ORLANDA (PERLA) (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Sus hermanas Margarita Muratore de González, Mirta Muratore de Vargas, sus sobrinos y respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

MURATORE PIAZZA, SARA ORLANDA (PERLA) (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. El Señor es su infinita Misericordia le conceda el descanso eterno. Su herman política Maria Teresa Rotondo de Muratore, sus sobrinos Héctor Ángel y Marcela Fontana, Alicia Beatriz y respectivas flias, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

MURATORE PIAZZA, SARA ORLANDA (Perla) (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Juan Carlos Rotondo y flia, participan con dolor su fallecimiento, acompañando con afecto a sus seres queridos. Descansa en la paz de Cristo nuestro Señor.

NADER, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Rafael Bonacina y Josefina Santillán Borges junto a sus hijos y respectivas familias participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan dé fortaleza a su mamá, hermanas, hijos y todos sus familiares, elevando oraciones en su querida memoria.

TELLO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Miguel Formini participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

ZERDA, SELVA JULIANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. Oscar Eduardo Gerardi participa con profundo dolor el fallecimiento de Selva, mamá de sus amigas Cristina y Susana. Ruega oraciones en su memoria.

ÁVILA, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Ricardo: estás presente en nuestras vidas. A dos años de su desaparición física lo recordamos con amor. Su esposa Manuela Villarreal, sus hijos Ricardo y flia., Luis Gerardo y flia., Fernando Roger y flia., y María del Huerto ruegan una oración en su memoria.

GARCÍA, JERÓNIMA (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/20|. Gilo, el Señor te tiene a su lado como nosotros en cada latido de nuestro corazón, te amamos infinitamente. Su esposo Carlos Pedraza, sus hijos Sergio, Martín y Marita, nietos, hermanos y demás familiares la recuerdan con todo el amor y cariño, al cumplirse un año más de su natalicio. Ruegan una oración en su memoria.

ROJAS, ELSA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Faleció el 12/9/20|. Madre mía hoy vuelven las lágrimas a caer como perlas al vacio, recordándote como en cada instante de nuestras vidas. Madre aunque no te escuchemos con nuestros oídos sabemos que tu dulce voz, susurra en nuestros pensamientos, que en nuestros corazones contemplamos tus recuerdos, que tu esencia quedará por siempre en nuestras vidas. Tus hijos Fabián, Alejandra, Antonio, Sandra y Cristian Mukdsi nietos y demás familiares al cumplirse un mes de su fallecimiento invocan oraciones en su memoria.

NAVARRETE, MANUEL OSVALDO (q.e.p.d) Falleció el 11/10/20|. Sus hermanos José y Luis Navarrete, sus sobrinas Ana, Elda y Nilda y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio de Árraga. CO. HAMBURGO CIA DE SEGUROS S.A.SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162.Te. 4219787

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Su esposo Cacho, sus hijos Mario y Laura, hijos pol. nietos, participan el fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Loreto. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Sus primos Marcelo, Cristina, sus hijas Mariela y Jimena y María del Pilar Mastroiacovo participan con profundo dolor y acompañan a Cacho, Mario y Laura en este difícil momento. Rogando a Dios les de pronta resignación.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. "Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa". Juan José K. Masino y familia, ruegan una oración en su memoria.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. "Señor recíbela en tu santa morada de luz y paz". Cacho Manzur, Perla Salomón, sus hijos Fito y Eduardo y sus respectivas familias despiden con profunda tristeza a Cristina. Abrazan al primo cacho a Marito, Laura y demás familiares en este momento de tanto dolor. Ruegan a Dios les de muchísima fortaleza y cristiana resignación.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. Ramón Llugdar, su esposa Patricia y sus hijos Ricardo, Valeria, Silvia Belén, Marcelo y sus respectivas familias participan con profundo dolor y acompañan a su esposo Cacho, y sus hijos Laura y Mario y familias, se ruega una oración en su memoria.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. "Que Dios te tenga a su lado, como nosotros en nuestros corazones, siempre estarás presente con tus consejos, tus ejemplos, tu paciencia y tu entrega". Dr. Luis Delfin Richetta, Dra. Liliana R. Salomon, Dr. Luis Alfredo Richetta. Cra. Sofia Rosella Richetta ruegan una oración en su memoria.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. "El Señor te recibió con los brazos abiertos porque te lo mereces. Gracias por darnos tanto". Jose Gerardo Corvalan, sus hijos Sandra, Gerardo, Gustavo, Edgardo, Diego Corvalán y sus respectivas familias y ruegan una oración en su memoria.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. Gloria Suárez de Pizzutini y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. Querida Cristi guardaré por siempre en mi corazón los momentos vividos tu cuñada Ana Maria Suarez de Mastroicovo, tu sobrino Guillermo Daniel y Anita Mastroiacovo sobrino político Marito Gomez y Chuna Aranda participan con profundo dolor su fallecimiento.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. CPN Jorge H.Vittar, su esposa CPN Inés Casaubon, sus hijos Mauricio, María Soledad y Constanza participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Cacho en este difícil momento.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. Cristina ... has encendido la antorcha de tu viaje a la eternidad, pero has dejado libre tu recuerdo imborrable en nuestros corazones para siempre. Participan de tu partida, tus primos Amadito, Tere, Viviana y Mariela Salomon.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. "En medio de las adversidades de este mundo, conservó la paz en su alma y en su corazón". Paula Rafael de Neder, Alicia Neder, Maria Ines Soria de Neder sus hijos Sahira y Miguel Antonio participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. "Con la confianza de ser hijos tuyos, encomendamos a este ser querido al lugar del gozo que no tiene fin". Carlos Leiva y su familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. Silvia Graciela Llugard e hijos Silvina, Milena, Ramiro Gomez y sus respectivas familias participan con profunda tristeza su fallecimiento ruegan oraciones en su memoria y abrazan a sus familiares en este doloroso momento.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. Las familias del 1º grado B del Colegio Virgen de Loreto participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de su compañerita Sofía ruegan oraciones en su memoria.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. Analia y Soledad Paez Cejas participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. Cristi querida un coro de ángeles vino a buscarte, pero tú siempre permanecerás en nuestros corazones. Tu sobrino Guillermo, Chuna y Arturo.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar. Jota y Dorys Jozami, sus hijos Julio y Jalil participan con profundo pesar el su fallecimiento. Rogamos por el eterno descanso de su alma.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. Señor, ya está en tu casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno. Ramona Villalba de Jozami, sus hijos Negra, Cristina, Jota, Sandra, Mary, Abraham y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Loreto.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. "Jesús quiere que los seres humanos sean felices, juntos, unos con otros, en la mesa compartida". Gustavo Azar, Vicky, sus hijos Pato, Victoria y Josefina participan con profundo dolor.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. "El Señor lo cubra con su manto de Misericordia, de gracia y lo tenga entre sus elegidos". Gabriela Azar sus hijos Lemisse, Lourdes, Gabriela, Yanky, Nacho Melem, participan con profundo dolor.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. "Vivió y sintió la palabra de Dios que ilumina, conforta, da esperanza, invita a la caridad y a la concesión". Siria Daher sus hijos Luis, Gustavo, Gabriela, César Azar y sus respectivas flias. participan con profundo dolor.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Jose Umaño y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. Dominga de Mastroiacovo, Oldry, Victor, Fernando, Anghy y sus respectivas familias, participan con profundo dolor del fallecimiento de la esposa de su primo Cacho. Se ruegan oraciones en su memoria.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Chichi Zerda de Salomon, sus hijos Víctor, Tere, Martín y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Cristina y acompañan a su esposo Cacho e hijos en este triste momento.

ROMERO, HORTENSIA URSULINA (q.e.p.d) Falleció el 11/10/20|. Su hija Cristina Romero, h. pol. Hugo Maldonado y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Robles. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PANICHELLI, FRANCO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. "Amo a mi Dios allí donde brilla para mi alma una luz que ningún espacio contiene, donde se exhala un perfume que el tiempo no disipa". Su esposa Luci Ibañez sus hijos Samira y Benja Panichelli, sus suegros Nora y Agustin Ibañez, sus cuñados Ramona, Fabiana, Viviana, Ruly, Ariel y sobrinos.

VIVAS, LUIS TEODOMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/20|. La esperanza seguirá siempre viva en nuestro corazón, si mantenemos nuestra mirada puesta en Jesús, en todo lo que él ha hecho y prometido por cada uno de nosotros. Su esposa Teresa Escobedo, sus hijos y nietos al cumplirse nueve días de su encuentro con el señor.