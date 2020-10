César Taborda: “Mi ilusión es ser el titular”

12/10/2020 - 00:33 Deportivo

Sin dudas que César Taborda ocupa un lugar muy importante en la historia de Central Córdoba. No cualquiera consigue dos ascensos consecutivos y él fue el dueño del arco cuando el Ferro lo consiguió: campeón del Torneo Federal A 2017/18 y campeón del Reducido de la B Nacional 2018/19.

Pese a que no pudo cumplir su sueño de jugar en Primera con el Ferro, lo hará ahora. Pero no se conforma con eso, sino que quiere ser otra vez el titular. Sabe que no será sencillo ya que Alejandro Sánchez arrancó atajando en el amistoso ante Atlético Tucumán y ese es un gran indicador de la preferencia del entrenador Alfredo Berti. Pero lejos está de bajar los brazos.

“A diferencia de mi etapa anterior, la vara está más alta en todo sentido. No solamente por la diferencia de categoría entre la B Nacional y la Primera División, sino también por la competencia interna. La vara también se eleva en ese aspecto para todos y el arco no es la excepción”, dijo en diálogo con EL LIBERAL .

“Mi ilusión es obviamente ganarme ese lugar tan preciado que es ser el titular, voy a pelear por eso. Pero como dije siempre desde que llegué, lo que decida el técnico siempre va a estar bien. Desde donde me toque estar, sea titular o no, trataré de aportar lo que sea para que sume para el grupo y por ende para el club. Acá hay un bien en común que es el club y hay que sumar desde donde nos toque estar. Pero mi intención y mi objetivo va a ser siempre intentar atajar de titular”, insistió.

Los otros dos arqueros de Central son Leonel Caffaratti y Enzo López, quienes ya estuvieron en el ciclo anterior de Taborda, al igual que el entrenador de arqueros Hugo Cabalieri.

“Por suerte se armó un grupo lindo entre los arqueros, con Leo, Enzo, Alejandro y Hugo, el entrenador de arqueros. Se armó mucho más rápido de lo que esperaba porque hace un mes y medio que estamos todos juntos. Por suerte congeniamos en muchas cosas y se dio una química rápida entre todos. Tal vez ayudó un poco que ya nos conocíamos con Hugo, Enzo y Leo. Pero el ‘Oso’ se integró rapidísimo a ese grupo que ya estaba armado de mi etapa anterior. Además compartimos muchas ideas de arquero, de técnica y de entrenamiento”, contó sobre la competencia interna.

Grupo

Al referirse al plantel en general, Taborda resaltó que “el grupo está bien, cada vez más suelto, como es normal en esta etapa de pretemporada. Ya pudimos tener un amistoso y se ve los conceptos más claros, nos sale más fácil lo que entrenamos en la semana con el técnico, lo que pretende. Antes quizás nos costaba un poco”.

Para el arquero, fue bueno empezar a tener rodaje. “Fue importante ver una cara distinta a la que vemos todos los días en los entrenamientos. Además, en un amistoso vas con la incertidumbre de no saber cómo juegan, cómo se plantan y apelas a la improvisación del momento que te da un amistoso. Eso por ahí no te lo puede dar una práctica entre compañeros”, explicó.

Por último, se refirió a la ansiedad que existe por el inicio del torneo: “Cada vez es más firme el objetivo en cuanto a la fecha. La primera fecha que se dio era un estimativo, no sabíamos. Ahora es más firme. Es muy probable que en quince días se arranque, así que estamos manejando un poco la ansiedad, tratando de que no nos consuma eso. Pero ya tenemos la fecha y estamos con ese tema de manejar la ansiedad”.

Elogió el notorio cambio en la infraestructura, tanto del estadio como del predio del Iosep

César Taborda resaltó los cambios que encontró en el club, en cuanto a infraestructura, respecto de su etapa anterior. “Vi muchísimos cambios en la estructura. Igualmente yo había venido a los seis meses que me fui, a fin de año, porque mi novia es tucumana y pasamos por acá y me vine a visitar y ver los cambios. En la cancha se tuvo que hacer muchas modificaciones por la exigencia de la Superliga en su momento. Fue un cambio radical, increíble”, manifestó.

“Lo que no había visto era el predio del Iosep. Yo me fui con hormigueros (risas), nos caíamos de los hormigueros cuando hacíamos fútbol. Llegar y ver las canchas así como están ahora fue algo muy satisfactorio, porque creo que puse mi granito de arena para que esto se mejore, al igual que la dirigencia y todo el equipo en su momento”, agregó.

“Fue muy satisfactorio y sentí una gratitud increíble al ver todos esos cambios. Y ahora estamos tratando de disfrutar todo eso, pero al mismo tiempo exigirnos, no quedarnos con lo que se consiguió que es esto de la estructura. Disfrutarlo sí, pero exigirnos y trabajar mucho también”, concluyó el arquero.