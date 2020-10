“Si no se da vuelta la crisis de credibilidad, vamos a una crisis cambiaria peor que la del 2002”

12/10/2020 - 15:17 Economía

El economista director de la Fundación Libertad y Progreso Aldo Abram se refirió en un diálogo con EL LIBERAL al complicado escenario económico que se vive en el país, agudizado por los controles cambiarios que no lograron frenar la demanda de divisas que durante la semana pasada llevó a valores récord tanto a los dólares oficiales como al paralelo.

Para el analista, la principal causa es la falta de credibilidad en el Gobierno y las medidas que adoptó en las últimas semanas.

El director de la Fundación Libertad y Progreso explicó con respecto al tipo de cambio que “no es el dólar el que sube, lo que está pasando es que se está destruyendo el valor del peso porque si el Banco Central para financiar al Gobierno viene emitiendo muchísimo, pero muchísimo más que lo que la gente quiere tener de pesos, eso va a hacer caer su valor como pasa con el valor de cualquier otro producto, cuando quien lo produce fabrica más de lo que la gente quiere”. Agregó que “si además el BCRA produce más, no solo se cae la demanda sino que cae su valor más rápido, eso es lo que le está pasando al peso argentino”. Puntualizó que “si el dólar sube es porque se está depreciando el peso que es lo que está pasando ahora básicamente y eso lo que hace, es anticipar que va a haber más inflación. El gobierno tiene muy pocos instrumentos para frenar esto. Lo primero, sería claramente dejar de emitir, dado que se está cayendo la demanda de pesos, entonces debería sacar pesos de la economía”. Destacó que esa medida se podría hacer “vendiendo activos, bonos del último canje de deuda o colocando deuda mediante las Leliqs que lo que hace es generar menor crédito y hace subir la tasa de interés, cosa que mucho no le gusta al BCRA”. Al ser consultado sobre si esta situación podría derivar en una crisis mayor, indicó que “lamentablemente sí, la crisis cambiaria puede derivar en económica. El problema que estamos teniendo es que tenemos una crisis y una crisis es siempre de credibilidad”. Consultado sobre cómo se puede revertir, señaló que “si no se da vuelta la crisis de credibilidad, esto va a terminar en una crisis cambiaria peor que la de 2002, esa es la realidad. En ese rumbo vamos. Pero no es que por una crisis cambiaria vamos a llegar a una crisis bien fuerte, hay una crisis de credibilidad que está generando una fuga de capitales y eso es porque vemos que este gobierno como el anterior no está dispuesto a resolver los problemas de fondo del país que justamente, sabemos que nos van a llevar a una crisis”.