“No hay forma de parar esto con medidas desde el mercado cambiario”

12/10/2020 - 15:23 Economía

El economista director de la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abram, subrayó que “lo único que puede hacer el gobierno para verdaderamente parar esto, no hay forma de hacerlo con medidas desde el mercado cambiario como las que lanzó la semana pasada, no sirven para nada, son un analgésico, porque mientras no se resuelvan los problemas de fondo van a seguir actuando igual”. No obstante, señaló que “quizá con alguna de estas medidas se mejore un poco un sector, pero ¿quién va a invertir en la Argentina si no se resolvieron los problemas de fondo? tiene que ver con un Estado que persevera desde hace décadas en gastar de más y por eso vamos por la novena reestructuración de deuda”.

Agregó que “si uno se fija en lo que cotizan los bonos de la deuda reestructurada en términos de tasa, queda claro que quienes compran bonos argentinos, en no más de 3 ó 4 años vamos a reestructurar esa deuda nueva y eso es porque se sigue gastando de más y el Gobierno dice que al gasto no hay que bajarlo”. Apuntó que “somos un país con 67 mil regulaciones y semana a semana, vemos las distorsiones en la economía, así no se puede funcionar, porque asfixia a las pymes”.