Martitegui es tan famoso como las celebridades

Desde el arranque del reality MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefé, Germán Martitegui, uno de los tres jurados del certamen, se ganó el rótulo de “el malo” del programa. Y el mote se acentuó este domingo, en la primera gala de eliminación, cuando por su observación, el participante Nacho Sureda quedó fuera de la competencia. Martitegui fue el único que vio al actor que interpretó a “Pantera” en El Marginal servir los fideos con la mano, sin usar ni pinzas ni colador. “Fue un error imperdonable”, le dijo anticipándole su despedida.

A una semana de su debut MasterChef Celebrity, el programa que llega a Santiago del Estero a través de Canal 7, ya es un suceso con picos de rating que lo ubican siempre en el lugar de “lo más visto” de la televisión; y en esto mucho tienen que ver las devoluciones del jurado, que aportan el ingrediente polémico, irónico o cargado de humor a cada presentación de los platos que preparan los famosos.

Martitegui sabe que está en su mejor momento y en el de mayor exposición mediática, después de haber pasado por otras versiones de MasterChef, la destinada a amateurs y a los más pequeños, que se conoció como MasterChef Junior. Precisamente esa exposición es la que le da miedo. No quiere perder la privacidad de su vida que se completa con sus dos hijos pequeños, Lorenzo y Lautaro, que nacieron con seis meses de diferencia, gracias a la subrogación de vientres.

Sobre la percepción de “jurado estricto” que tiene el público a cerca de él, Germán confesó durante una entrevista con Teleshow: “Aunque mucha gente no lo crea, yo no hago un personaje. No soy actor. Yo reacciono a cómo soy. Y lo van a ver en el programa. Mi personaje va a evolucionar. Este es el tercer tipo de Masterchef que hago. Empecé con el muy estricto, que era el de los amateurs, y después pasé al de los chicos, en donde tuve que aprender todo otra vez porque al chico le hablás desde el lado positivo, son muy sensibles. Aprendí a dirigirme a ellos de otra forma. Y terminé llorando con ellos. Y esto va a evolucionar de otra manera supongo, pero empecé así y probablemente me vaya soltando porque no estoy en un concurso de cocina profesional. Voy a empezar a juzgar otras cosas. No quiero adelantar nada, pero ese personaje de malo va a seguir siendo estricto, pero va a empezar a tener una relación mas humana con los participantes. Van a estar las dos cosas”.

Por ahora, señaló con gracia que ya no le quedan “barrios a los que pueda ir”, porque la hinchada de cada participante lo “amenaza”. “Siempre recibí 99 por ciento de cariño de la gente, mucho afecto. Y eso sigue pasando. Lo que pasa es que ahora cada participante tiene una hinchada: ‘No te metas con el Mono (de Kapanga), no podés venir más a Quilmes’, ‘No te metas con el Turco (García), no pises Villa Lugano porque te hacemos m...’. Me van quedando pocos barrios a donde ir”, dijo entre risas y recordó que hasta Dalma Maradona le dijo: “No te netas con La Tata” por Claudia Villafañe”. Pero todos esos comentarios sabe que son “en chiste”. “Me llevo re bien con todos. La gracia de este programa es que vos agarrás a alguien que no sabe cocinar y lo enfrentas a alguien que cocina profesionalmente. Y ahí chocan los planetas. Si eso no pasara no tenés programa. Lo que yo trato de hacer es decirte cinco cosas que hiciste mal y cinco cosas que podés mejorar”, explicó. l