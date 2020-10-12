CARTELERA TV / 13 de octubre de 2020

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 LAS RECETAS DE MORFI
11.00 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ (CONTINÚA)
12.00 30 AÑOS JUNTOS: AV. BRASIL
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 ELIMINATORIAS QATAR 2022. BOLIVIA - ARGENTINA
19.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
19.15 FLORICIENTA
19.45 ELIF
20.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.30 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.30 FUERZA DE MUJER
23.30 MASTERCHEF CELEBRITY
00.45 30 AÑOS JUNTOS. EDUCANDO A NINA
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 EN ARMONÍA
16.00 LO MEJOR DE QUIMSA: QUIMSA vs. LANÚS (R)
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: HUAICO HONDO vs. REGATAS (R)
20.00 MÁS FÚTBOL
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 PODIO
22.00 PASIÓN POR EL TURF
22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)