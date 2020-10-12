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CARTELERA TV / 13 de octubre de 2020

- 20:55 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 LAS RECETAS DE MORFI

11.00 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ (CONTINÚA)

12.00 30 AÑOS JUNTOS: AV. BRASIL

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 ELIMINATORIAS QATAR 2022. BOLIVIA - ARGENTINA

19.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

19.15 FLORICIENTA

19.45 ELIF

20.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

20.30 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 FUERZA DE MUJER

23.30 MASTERCHEF CELEBRITY

00.45 30 AÑOS JUNTOS. EDUCANDO A NINA

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 EN ARMONÍA

16.00 LO MEJOR DE QUIMSA: QUIMSA vs. LANÚS (R)

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: HUAICO HONDO vs. REGATAS (R)

20.00 MÁS FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PODIO

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)


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