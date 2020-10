Por qué Argentina fue dos días antes

13/10/2020 - 00:10 Deportivo

A lo largo de los años, las selecciones argentinas utilizaron diferentes formas de afrontar un viaje a la altura de La Paz. Y esta vez, Scloni prefirió llegar casi 48 horas antes del partido.

La Selección no sólo ya durmió en la altura de La Paz. También, ayer, previo al duelo de hoy en el Hernando Siles, se entrenó en los 3.640 metros de esa ciudad. Dos hechos que trascienden lo habitual y que se destacan, justamente, porque no se dieron antes. Dos situaciones que, al fin de cuentas, forman parte del nuevo plan del cuerpo técnico de la Selección para enfrentar a Bolivia en el único partido de las Eliminatorias que es diferente al resto. Ahora bien, ¿por qué la delegación argentina fue dos días antes y no llegó sobre la hora como sucedió otras veces?

Por empezar, se trata de un plan que el cuerpo técnico de Scaloni viene estudiando desde hace mucho tiempo. Principalmente, porque este partido ante Bolivia iba a disputarse el 31 de marzo y, por la pandemia, se terminó jugando más de seis meses después. Sin embargo, todo ese margen fue utilizado a favor por el CT a pleno (Walter Samuel, Pablo Aimar, Roberto Ayala y el PF Luis Martín) para buscar referencias, hacer interconsultas físicas y médicas y para tomar la decisión de llevarlo adelante, informó ayer Olé.

La receta más utilizada para ir a la altura es pasar la noche previa en Santa Cruz de la Sierra, en el llano, y viajar el mismo día del partido a La Paz. Fue la manera en la que la Selección lo hizo anteriormente y la que recomiendan muchos especialistas. Sin embargo, tampoco es una fórmula efectiva. De hecho, Argentina no pudo ganar en sus últimas tres visitas por Eliminatorias: 0-2 con Bauza camino al Mundial del 2018, 1-1 con Sabella para el Mundial 2014 y 1-6 con Maradona.

Esta vez, entonces, se optó por cambiar: el equipo llegó a los 3.640 metros el domingo a la noche, dos días antes del choque contra los bolivianos. ¿Qué buscó con esta nueva logística? Justamente, atenuar de alguna manera el efecto de la altura. ¿De qué forma? Buscando que, con mayor tiempo de estadía en la altura, los jugadores puedan elevar el nivel de saturación de oxígeno que un futbolista del llano pierde al jugar a 3.600 metros sobre el nivel del mar (alrededor de un 20% o más de la capacidad del sistema aeróbico).

Se trata, en definitiva, de una nueva forma de afrontar un desafío siempre complicado. Una estrategia que, recientemente, utilizó Palmeiras por la Copa Libertadores y que le dio resultado: el 16 de septiembre le ganó 2 a 1 a Bolívar en La Paz. De hecho, la experiencia de esa modalidad fue otra de las referencias que se tomaron en el predio de Ezeiza. ‘Dos días de aclimatación pueden ser esenciales para que los jugadores tengan una mejor adaptación espacio-temporal en partidos jugados con aire enrarecido’, contó Daniel Goncalvez, coordinador científico del Verdao, quien estuvo a cargo del plan La Paz. l