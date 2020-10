Hay expectativa en el comercio local, pero no se espera un boom de ventas

13/10/2020 - 00:49 Economía

El próximo domingo se celebra el Día de la Madre, en un contexto en el cual la crisis económica previa, agudizada por la pandemia de coronavirus encuentra al sector comercial con módicas expectativas respecto de las ventas que se podrán generar esta semana, a punto tal que muchos comerciantes estiman que no se logrará superar las ventas en unidades que se concretaron en igual fecha de 2019.

La presidenta de la Cámara de Comercio e Industria (CCI) Ing. Alejandra Rafael anticipó hace unos días que “no es lo ideal la expectativa es similar que se va a vender, hay expectativa en el rubro, lo que es marroquinería indumentaria, calzado de mujer, hay expectativa pero están conscientes que la tendencia en la caída de las ventas se va a mantener”.

No obstante, indicó: “Es un mes con un condimento especial, por eso invito a que los santiagueños consuman en comercios santiagueños porque la venta on line también ha perjudicado a los comercios establecidos que tienen costos fijos altos y nosotros queremos mantener nuestro centro comercial activo, por eso queremos apostar y comprar en los comercios locales”.

Eugenia Basbús, propietaria de una perfumería, señaló: “Venimos con un deterioro en las ventas y a pesar de ser una fecha importante para las perfumerías, sabemos que no se van a lograr las mismas unidades que el año pasado que no había sido ya de los mejores. En la cantidad de tickets creemos que va a ser mucha la diferencia por la falta de circulación de gente que hay”.

Si bien rescató que desde el inicio de las medidas de aislamiento para combatir la cuarentena, apelaron a las ventas telefónicas para tratar de sostener las ventas, ahora “las ventas presenciales están acotadas por los horarios, el transporte y por el miedo o el cuidado” de la gente.

Agregó que “la venta en pesos puede que aumente, va a ser básicamente por la inflación y otras causas como que por ahí compran más unidades para no hacer colas o no volver a salir, la gente se organiza más en eso”. Añadió que “lo que se ve también es un aumento en ventas por mayor. Es otra modalidad de compra porque es el comercio barrial el que está tomando en estos momentos unidades que antes no tenía’. Basbús destacó que ‘en esta fecha ponemos las mejores promociones y buscamos captar con descuentos que se pactan con los proveedores”.

En tanto, el propietario de una zapatería de la zona céntrica, con años de experiencia en el rubro, comentó: “La verdad es que venimos un 40% abajo en unidades con respecto al año pasado. No hay buenas expectativas porque la gente no está con ánimo de compra y porque sus ingresos han caído mucho. Aparte, nuestros fabricantes están muy golpeados y cuesta conseguir mercadería”. Puntualizó que ante la falta de transporte público, “la gente no se llega al centro, venir de cualquier barrio al centro, cuesta entre $150 a $200 como mínimo”.

A su turno, Valeria, propietaria de un negocio dedicado a la venta de marroquinería, relojes y accesorios, indicó: “Las expectativas siempre son positivas esperando una buena respuesta de la gente. Nosotros tendremos descuentos para quienes lleven 2 productos”. Agregó que “la idea en esta época es resolverles a los clientes su compra y brindarles la misma atención como si estuvieran presentes, llegar a los que se acercan al local y a los que no lo pueden hacer, por eso trabajamos con delivery sin cargo para Capital y Banda y enviamos al interior también sin cargo cuando la compra es mayor de $6000”. l