Impactante banderazo en las principales ciudades del país contra el gobierno

13/10/2020 - 01:18 País

Manifestantes opositores a las políticas del gobierno nacional se concentraron en el Obelisco de la ciudad de Buenos Aires y en las principales ciudades del interior del país para rechazar las políticas públicas impulsadas por el Gobierno, en una protesta convocada por las redes sociales bajo el hashtag #12O y que mostró variadas consignas, entre ellas, cuestionamientos a las restricciones que impone la pandemia.

En automóviles o a pie y con una variada batería de consignas, expresadas en carteles que emulaban banderas argentinas, los manifestantes se concentraron en el centro porteño y en otros barrios de la ciudad, además de la localidad bonaerense de Olivos, frente a la quinta presidencial, donde también llegaron sectores oficialistas para apoyar al gobierno nacional.

La protesta opositora, que tuvo su réplica también en ciudades del interior del país, como Mar del Plata, Rosario, La Plata, Córdoba, Corrientes, Salta, Santa Fe, San Luis y Bariloche, entre otras.

En Santiago del Estero, a partir de las 16, frente al Monumento de Francisco de Aguirre en el parque de su mismo nombre, se concentraron los autos para marchar hacia el centro de la ciudad.

El Gobierno condenó la inclusión del domicilio de Cristina Fernández entre los puntos de convocatoria de la protesta opositora, en la voz del presidente Alberto Fernández y algunos de sus funcionarios. También lo hizo el expresidente Mauricio Macri y otros dirigentes de Juntos por el Cambio.

“El macrismo y Clarín convocan a una marcha frente al domicilio particular de la vicepresidenta @CFKArgentina. Es muy claro que no defienden la República ni respetan las instituciones, son los profetas del odio”, escribió De Pedro en su cuenta de la red social Twitter.

Durante la tarde, el cruce de las avenidas 9 de Julio y Corrientes fue paulatinamente ocupado por vehículos, todos ostentando en los techos y parabrisas banderas argentinas.

“Somos apolíticos, no apoyamos a ninguno de los dos que están en la grieta”, sostuvo un matrimonio a la prensa desde su auto, a metros del Obelisco, mientras que otros manifestantes reclamaron por la “independencia de los poderes de la República” y que se “terminen los panes sociales pagados con nuestros impuestos”.

Hasta allí llegó la exministra de Seguridad y titular del PRO, Patricia Bullrich, asidua participante de este tipo de manifestaciones, y quien desde la semana pasada venía fogoneando la convocatoria a la protesta.

“Esto es impresionante estamos contentos con ver tanta gente con banderas argentinas que quiere un país de progreso y libertad”, expresó Bullrich, montada al volante de una camioneta en la intersección de Bartolomé Mitre y Carlos Pellegrini, en compañía del exbailarín, Maximiliano Guerra.

La exfuncionaria macrista defendió que dirigentes opositores, como ella, convocaran a la protesta: “puede haber criticas, pero este es el rol de la oposición: defender la República, el trabajo y la libertad de los argentinos”.

“Todos somos Rosenkrantz”, decía uno de los carteles visibles en las inmediaciones del Obelisco, en alusión al presidente de la Corte Suprema.

Otra pancarta, que postulaba el “NO” a la reforma judicial, era sostenida por una mujer que refirió que “la libertad está en manos de la justicia” y que, por eso, había que “defenderla” y resistir la iniciativa de modificar el fuero federal impulsada por el gobierno.

Entre los manifestantes, también se pudo ver al exsecretario de Medios Públicos, Hernán Lombardi, quien buscó despegar a Juntos por el Cambio de la convocatoria: “la gente se convoca sola, los dirigentes lo que tenemos que hacer es estar presentes”, sostuvo y festejó este tipo de protestas “como lo más importante que políticamente está pasando hoy en la Argentina”.

El exfuncionario reclamó al presidente Alberto Fernández “tomar la agenda de la gente” y dejar de “buscar la impunidad de la vicepresidenta” Cristina Fernández de kirchner.

En tanto, en las inmediaciones de la quinta presidencial de Olivos se escucharon cantos a favor y en contra del Gobierno, algunas corridas e insultos cuando esta tarde confluyeron allí agrupaciones políticas, sindicales y sociales que apoyan al Presidente y manifestantes encuadrados en la marcha opositora.

El cuerpo de Infantería de la Policía debió interceder para que cada grupo antagónico permaneciera en lugares diferenciados, sin contacto, en las inmediaciones de la quinta de Olivos.

Cafiero: “Al discurso de odio le anteponemos esperanza, democracia, escucharnos y debate”

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, encabezó ayer al mediodía el conversatorio de la Red Federal de Concejalas de la Federación Argentina de Municipios (FAM), donde se abordaron las políticas de integración territorial, en el marco de la reconstrucción argentina para la salida a la pandemia del Covid-19.

Bajo la consigna “Hacia una Argentina Integrada. Territorios y Justicia Social”, el jefe de Gabinete fue el encargado del cierre de esta actividad virtual desarrollada junto a más de un centenar de concejalas de todo el país, que contó con las palabras en la apertura del titular de la FAM, Javier Noguera.

Asimismo, el jefe de Gabinete subrayó que el peronismo “no está adormecido, no hay que equivocarse. Que el peronismo tenga una relación directa con la ética del cuidado, no implica que esté en retaguardia. Nosotros trabajamos para cuidar la vida de nuestra gente, no estamos temerosos. La agenda de la sociedad, el peronismo la traduce en hechos”

“Hay que convocar para darle pelea a esta pandemia y tenemos que ser tajantes ante el discurso del odio. Al odio no se le antepone odio, porque así generamos violencia y nosotros no hacemos eso. Al odio le anteponemos esperanza, democracia, debate, escucharnos”, enfatizó Cafiero.

Fernández reivindicó el valor democrático de movilizarse aún con el riesgo en una pandemia

Alberto Fernández permaneció en la quinta de Olivos mientras se desarrollaba el banderazo en contra de su política económica y su estrategia sanitaria para enfrentar la pandemia del Covid-19. El Presidente respetó la decisión de protestar en toda la Argentina, pero se mostró crítico con los organizadores que postearon en las redes sociales la dirección de Cristina Fernández de Kirchner.

“Disentir con un gobierno es parte de la democracia. Movilizarse, aun con el riesgo que implica en una pandemia, también. Pero promover una convocatoria a una protesta en el domicilio de una persona solo fomenta la grieta y daña esa convivencia democrática”, opinó el jefe de Estado.

El Presidente observó por televisión la cobertura del banderazo, dio estrictas instrucciones para permitir las protestas frente a la quinta de Olivos y se mantuvo en contacto permanente con Santiago Cafiero -jefe de Gabinete- y Eduardo Wado de Pedro -ministro del Interior- para conocer qué sucedía con la protesta en todo el país.

Alberto Fernández también consideró a la marcha como una puesta en escena de la oposición que busca encontrar un lugar en el escenario político, y ratificó en la intimidad de Olivos que su agenda política continuará sin cambios pese al masivo banderazo en los principales centros urbanos del país.l