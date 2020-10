FÚNEBRES | 13 de octubre del 2020

13/10/2020 - 01:22 Funebres

FALLECIMIENTOS

13/10/20

- Jorge Félix Daniel Castellón

- Isaac Edberto Cordero

- Nélida del Carmen Romano (La Banda)

- René Alfredo Chamut

- Luis Cáceres (Salta)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

NILDA ASUNCIÓN CORTÉS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/10/20 y espera la resurrección.

El director del Hipódromo 27 de Abril Dr. Juan Manuel Vittar y sus compañeros de trabajo de su hija Valeria, participan con profundo dolor su fallecimiento.

NILDA ASUNCIÓN CORTÉS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/10/20 y espera la resurrección.

Dr. José Dante Yanuzzi, su esposa Elvira Estela Finno de Yanuzzi, sus hijos Alfonso, Carlos, Juan Pablo, Hugo Franco Yanuzzi y personal directivo, docente, terapeuta, administrativo, choferes, personal de maestranza y mantenimiento, equipo que conforman I.M.E.R se adhieren con profundo dolor al fallecimiento de la mamá de Arturo Andrés Pereyra, chofer de la institución, y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ISAAC EDBERTO CORDERO (Edy)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/10/20 y espera la resurrección.

Su hermano Lito, esposa Cuqui, sus hijos Abel y María, su nieto Salvador participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su compañera Laura en este difícil momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GENUARIA NÉLIDA DE CASAGRANDE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/10/20 y espera la resurrección.

Madre querida, felices los ángeles de Dios porque ellos cuidarán de ti.

Su hijo Paco Secco, hija política Sara Gómez Budán, nietos Carlos y Gabriela Secco y bisnietos Nicolás y Maia Díaz Secco participan con profundo dolor su fallecimiento. ¡Que descanses en paz! Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

INVITACIÓN A MISA

HUGO ADONIS CALDERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/10/16 y espera la resurrección.

Papi. Dios no prometió días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia... pero, si prometió fuerza para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino... Todo lo vivimos con vos! Tu despedida terrenal ancló un gran dolor en el alma, pero no más grande que el amor que nos tienes. Porque el amor no se muere, porque la gracia de Dios nos regala tu presencia en nuestros sueños. Porque la vida sigue con vos a nuestro lado, fuera del alcance de la vista, pero no lejos de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestros días. Sigue protegiéndonos como siempre. Su esposa María Magdalena Rodríguez, sus hijos Fernando, Marcelo, Hugo (h) y Rita, sus hijas políticas Lorena, Fernanda, Patricia, sus nietos Martín, Constanza, Isabel, Jeremías y Pía Josefina, elevan una oración en su querida memoria e invitan a compartir la misa de la iglesia Catedral que se emitirá el día domingo 18 a las 11 hs.

RECORDATORIO

ESTELA MARIS CUBA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/4/20 y espera la resurrección.

Querida hija, hoy se cumplen seis meses de tu partida, todavía no puedo creer que ya no estés aquí con nosotros, te extrañamos mucho, fuiste una buena hija, compañera y amiga, que Dios te tenga en su santa gloria. Tu madre Rosa, tu padre Ángel, tu hermana Gladis, tus sobrinos Pamela y Joaquín, tu compañero Elbio y demás familiares, pedimos que brille para ti la luz que no tiene fin, descansa en paz.

RECORDATORIO

OLGA BEATRIZ MUSE

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 13/8/20 y espera la resurrección.

Madre querida, felices los ángeles de Dios porque ellos te cuidarán.

Grande es mi dolor porque no estás en nuestras vidas, fuiste la mejor madre y mi corazón no deja de llorar, a dos meses de tu partida, tu voz se sigue sintiendo en la casa. Te extrañamos mucho, eras el pilar de nuestras vidas… Te amé, te amo y siempre te amaremos. Estarás en nuestros corazones y en los mejores recuerdos. Tus hijos Roxana, Koky y Pía, nietos Franco, Emanuel y Morena.

RECORDATORIO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/10/13 y espera la resurrección.

Prof. LEISA YANINA IÑÍGUEZ

Hija de mi alma

A 7 años de tu inesperada y dolorosa partida, te recordamos como todos los días con mucho amor y a la vez con un dolor inmenso de no poder entender porque esta mala jugada del destino. Fuiste una personal ejemplar en todos los sentidos. Te amamos con el alma. No hay un solo momento que no te recordemos hijita querida. Tu ausencia apagó la mitad de nuestras vidas. Tu mamá Hilda, tu esposo Juan. P. Miranda, tus hijitos que te recuerdan con todo amor. Anna Lucía y Jerónimo Benjamín, tus padres del corazón José y Lucy, tu hermana Rita, tus suegros Chalita,Elvira y flia; tus tíos Raúl, Rosa, tus primos Flavia, Raulito, Luciana y Viky, Ana Tulli y flia; Normita Olivera, Josefina Miranda, Keka y Tere, Neguin Díaz y flia; Toño Suárez y flia; Julia Gómez, Rulo y Koki Infante, Nely Gerez, Mercería Koka, ,Juanita Serrano, Moni Lamberti y nuestro eterno agradecimiento a vecinos y amigos por las atenciones y el cariño para tus hijitos. Descansa en paz, hija querida. “Que brille para ti la luz que no tiene fin”. Se ruega una oración en su querida memoria.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Su hermano Jorge, tu cuñada Giulia, sus sobrinos Adriana, Jorge Daniel y María Laura y sus familias, te recordaremos siempre con mucho cariño y rogamos una oración por tu eterno descanso.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Chiqui, Valeria, Julio, Raúl Abdala y sus respectivas familias, participan con inmenso dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Julio Abdala y familia acompañan en este doloroso momento a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Adela Roldán, sus hijos Juan Carlos, Pascual y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Dr. Fernando Gonzalo Miranda y familia participan con profunda tristeza el fallecimiento de su vecina y una extraordinaria persona. Que Dios la acoja en su regazo y le de fortaleza a sus familiares.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Con profunda tristeza despedimos a Rosalía, vecina querida de toda la vida. Acompañamos a toda su familia en este doloroso momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Familias Aliende, Pratto y Jiménez.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|.

Lucho Zanello, su esposa Mony Salomón y sus hijos acompañan la partida fisica de Rosalia, recordandola como una persona muy solidaria y bondadosa en todo momento. Saludan a sus hermanos Victoria y Jorge, a su primo Justo, sobrinos y demas fliares. Elevan oraciones por su eterno descanso.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|.

Que brille para ella la luz que no tiene fin Dra. Graciela Esper de Crocco y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Que descanse en paz.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|.

Sus amigos de siempre Freddy Alberto, su esposa Olga y sus hijos Antonella y Mauricio, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con la oración a su familia en tan difícil momento.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|.

"Solo mueren quienes son olvidados y tu, permanecerás siempre en mi corazón y en mis mejores recuerdos ". Su amiga de siempre Mariucha Alberto participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña con la oración a su familia en tan difícil momento.

CÁCERES, LUIS (PILÍN) (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 12/10/20|. "Con los recuerdos de momentos compartidos, te despedimos a la distancia con profunda tristeza y dolor". Su prima política Sarita Gómez, Marta y flia., Nancy y flia, Tavo y flia, Fabi y flia, Sole y flia, y Rosita Gómez. Elevamos oraciones por el eterno descanso de su alma .

CÁCERES, SEGUNDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/20|. El Señor es mí pastor nada me faltará, participamos con profunda tristeza su partida. Dr Francisco Lescano Núñez y Sra.

CARRERA DE BUTILER, AÍDA ANGÉLICA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 9/10/20|. Oscar Stenberg, su esposa Nelida Bertuzzi, hijos y nietos despiden con dolor el alma de la querida Nena. Quienes realmente te hemos conocido valoramos tu don de madre, hermana y deportista. Descansa en paz vieja y entrañable amiga.

CARRERA DE BUTILER, AÍDA ANGÉLICA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 9/10/20|. Luis F. Agüero, Zunilde Barrientos y sus hijos, Fernando y Paola, Exequiel y Facundo participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos José, Goño, Ricardo y Sandra y sus respectivas familias en este momento de pesar. Elevan oraciones en su querida memoria.

CARRERA DE BUTILER, AÍDA ANGÉLICA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 9/10/20|. José D. Barrientos, Yolanda Martínez y Luis Barrientos participan con dolor su fallecimiento y a acompañan a sus hijos José, Goño, Ricardo y Sandra y sus respectivas familias. Elevan oraciones por su eterno descanso.

CASAGRANDE DE SECCO, GENUARIA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/20|. ¡¡ Viejita querida, siempre estarás en nuestros corazones!!. Sus hijas Coca y María Inés, nietos Josecito, María Eugenia, María Silvia, Sebastián, bisnietos Carla, María José, Nahir, Virgi, Elías y Narela, tataranietos Vichi y Valen, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CASAGRANDE DE SECCO, GENUARIA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/20|. Su nieto Josecín, su esposa María Eugenia, su bisnieta María José participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CASAGRANDE DE SECCO, GENUARIA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/20|. Su nieta María Silvia, su esposo Jorge, sus bisnietos Carla, Nahir, Elías, Virgina y tus tataranietos Vicente y Valentino participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

CASAGRANDE DE SECCO, GENUARIA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/20|. Su sobrino Virgilio Oscar Pettinicchi y su señora Ebelin Kozameh, sus hijos Ariel y Natalia y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tia Nelly. Ruegan oraciones por el descanso de su alma.

CASAGRANDE DE SECCO, GENUARIA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/20|. Acompañamos la pérdida de nuestra amiga y vecina de toda la vida. Ziria Abdala de Merletti y familia.

CASAGRANDE DE SECCO, GENUARIA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/20|. Cuñada de su hijo Paco, Estela Gómez, su hijo Hugo, su hija pol. Fabiana, su nieta Caty, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CASAGRANDE DE SECCO, GENUARIA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/20|. Dr. Sergio Díaz, sus hijos Nico y Maia Díaz Secco participan con profundo dolor el fallecimiento de su bisabuela. Ruegan una oración en su memoria.

CASTELLÓN, JORGE FÉLIX DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/20|. Su hijo Sebastián Castellón, su hija pol.: Nahir Rodríguez, su nieto: Sebastian Castellón (h.) participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. Org. Amparo S.R.L.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CHAMUT, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/20|. Su padre Jorge Chamut , sus hermanos Jorge , Carlos e Inés, Eugenia y Carlos, Sobrinos y demás familiares Participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORDERO, ISAAC EDBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/20|. Su esposa: Laura Navarrete, su hija: Estela, su hijo pol.: César, su ahijado: Mauro, sus nietos: César y Sra., David y Sra., Maria, Héctor y Yohana, part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. El Descanso. Org. Amparo S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORDERO, ISAAC EDBERTO(EDY) (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/20|. "Que Dios te reciba y nos brinde consuelo". Sus hermanos Nora (a), Abel y Lucas (a) lloran tu partida.

CORDERO, ISAAC EDBERTO(EDY) (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/20|. Que tú alma descanse en paz tío querido". Sus sobrinos: Abel Horacio y María Susana Cordero.

CORTÉS, NILDA ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/20|. Sin pensar tuvimos que decir adios a la mujer que fue nuestro pilar, la que nos unia en un abrazo hoy ya no tenemos y tampoco el consuelo para tanto dolor. Tu partida nos dejó un gran vacío en nuestros corazones. Te extrañaremos por el resto de nuestras vidas. Su esposo Oscar Pereyra, sus hijos Rolando, Mónica, Mabel, César, Andrés y Valeria Pereyra te amaremos, madre, abuela, amiga y compañera.

CORTÉS, NILDA ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/20|. Sus hijos Claudia y Andrés Pereyra, su nieto Tomy. Mamá ya no estarás en la tierra pero siempre te llevaremos en nuestro corazón, nos dejaste un gran dolor, una herida imposible de curar. Te vamos a extrañar, vieja querida... Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Ruegan una oración en su memoria.

CORTÉS, NILDA ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/20|. "Señor concédele pasar con seguridad las puertas de la muerte y gozar de la luz y la paz eterna. Habiendo terminado su vida terrena recíbela en el paraíso donde ya no habrá tristeza ni dolor. Sino unicamente felicidad y alegría con Jesús tu hijo y con el Espíritu Santo para siempre". Sus consuegros Cacho y Alicia, sus hijas Claudia y Andrés, Ivana y Mario, Romina y Gustavo y sus respectivos nietos participan con profundo dolor y tristeza la partida de nuestra amiga y querida Gilda. Acompañamos en su gran dolor a nuestros hijos Claudia y Andrés y demás flias. Que el Señor le de el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin.

CORTÉS, NILDA ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/20|. El hecho de la muerte cuestiona el sentido de la vida. Cuando supimos la separación de un ser querido, nuestra querida Gilda. Nos embarga una profunda congoja que parece que nada ni nadie puede mitigar, sin embargo es el momento en que solo la fe tiene una palabra válida. Dominga Pérez Vda. de Morales, sus hijas Mirian, Alicia, Gladys, Silvia y Mónica con sus respectivas familias participan con profundo dolor y tristeza la partida de la mamá de Andrés y Claudia y los acompaña en su gran dolor y a demás fliares. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la lzu que no tiene fin". Rogamos una oración en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Siempre recordaremos los inolvidables momentos compartidos, donde me consideraste uno más de tu hermosa familia. Tus amigos Aldo, Carmen y sus hijas Estefania, Victoria e Isabella Bullaude López, Estela, julio, Vale, Lila Bullaude y sus respectivas familias. Rogamos oraciones en su memoria.

INFANTE, JOAQUÍN TEODORO (TEDDY) (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. El Padre Dios abrió las puertas para recibir a Teddy, amigo, con mucha tristeza lo despido en este viaje al cielo donde todo es paz y luz. Se fue un vecino con todas las cualidades de una muy buena persona, no podré olvidar tantas atenciones, una más significativa que otra. Se encontrarán con Claudio en un partido de Comercio o/y Boquita. Sra. Chicha, esposa entregada con amor para disfrutar de la flia. Dios les regaló bisnietos, que los vivieron con mucho gozo. Teddy solo se fue físicamente pero seguirá con todos y cada uno de los que lo conocimos. Sé que volveremos a encontrarnos para ser más y mejores amigos. No lloremos su partida, nombrémoslo como siempre con la fe puesta en la vida eterna, sin más sufrimiento y tendrá el mejor descanso. Ruego fortaleza y pronta resignación para sus seres queridos en especial para Ud. Sra. Chicha, amiga sin limites! Un fuerte abrazo con todo mi cariño en este momento de pandemia. Lamento no poder hacer lo que Uds. hicieron siempre conmigo. ¡Hasta siempre entrañable amigo!. Lucy y sus colaboradoras.

MORENO, RITO RUFINO (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. Acompañamos a nuestro compañero Diego Moreno en el fallecimiento de su padre, la gerencia de Distribuidora Don José participan con profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO, RITO RUFINO (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. Acompañamos a nuestro amigo y compañero de trabajo Diego Moreno en el fallecimiento de su padre con mucho dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

MORENO, RITO RUFINO (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. Valentina de Tijera y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MURATORE PIAZZA, SARA ORLANDA (Perla) (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Sus primos y sobrinos Maria Oliva Muratore, Camilo E. Graziani, Sergio Eduardo y Julia Elena Graziani y sus flias, acompañan a sus hermanas Rita y Mirta y demás familiares, hacerles llegar un afectuoso abrazo en estos momentos de gran dolor. Descansa en paz querida Perlita.

MURATORE PIAZZA, SARA ORLANDA (PERLA) (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Sus primas Nacha Piazza de Montoto y flia; Adriana Piazza de Perlo y flia participan con pesar su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno en la gloria de Dios .Elevamos nuestras oraciones en su memoria.

SCHLOSBERG, JAIME (q.e.p.d.) Falleció en San Miguel de Tucumán el 10/10/20|. Kelly Yañez, la madre de su nuera; esposo Silvio; e hijos María José, Natalia y Fabián, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno. Las Termas.

Recordatorios

CALDERA, HUGO ADONIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/16|. Hoy se cumple cuatro años de tu partida, siempre estaras en nuestros corazones. Su hijo Hugo Adonis Caldera, su hija politica Patricia Sánchez, su nieta Pia Josefina, te recuerdan con amor y gratitud, a cuatro años de tu paso a la Vida Eterna.

CALDERA, HUGO ADONIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/16|. Hoy se cumple cuatro años de tu partida, siempre estarás en nuestros corazones. Su hijo Marcelo Martin Caldera, su hija politica Fernanda Castillo, sus nietos Martin Ignacio, Isabel Maricel, te recuerdan con amor y gratitud, a cuatro años de tu paso a la Vida Eterna.

CALDERA, HUGO ADONIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/16|. Hoy se cumple cuatro años de tu partida, siempre estaras en nuestros corazones. Su hijo Fernando Adonis Caldera, su hija politica Lorena Paz, su nieta Constanzal, te recuerdan con amor y gratitud, a cuatro años de tu paso a la Vida Eterna.

CALDERA, HUGO ADONIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/16|. Hoy se cumple cuatro años de tu partida, siempre estaras en nuestros corazones. Su hijo Rita Caldera, su nieto Jeremias, te recuerdan con amor y gratitud, a cuatro años de tu paso a la Vida Eterna.

NAVARRO, HUGO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/20|. Hoy como siempre te vamos a recordar con amor y nostalgia, porque fuiste la persona que nos dio todo y más. Tu esposa Zulema Gerez y su hija Belén Navarro.

Sepelios Participaciones

ROMANO, NÉLIDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/20|. Sus hijos Daniel, Juan, Mercedes ,Hugo,Roberto, Walter, nietos y bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio Jardín del Sol. COB Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

Sepelios Participaciones

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. Su sobrino Fernando Abdala, su esposa Mylena Gómez e hijas Guillermina y Agustina participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. Nene Sarquisian y familia, participan con profundo dolor y acompañan a la familia en este dificil momento.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. Julio Abdala y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan al Señor por una pronta resignación de su familia.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Julio Walter Neder y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Pedro Miguel Neder y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Estela Salomón, sus hijos Silvia, Mariela, Migui y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su primo Cacho e hijos en tan doloroso momento.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Edy Salomón y sus hijos Pilar, Martina y Facundo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su primo Cacho e hijos en tan doloroso momento.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. "Tú, Señor, por tu Santísima Pasión, nos preparaste un lugar en el cielo, permítele a esta sierva tuya gozar de tus maravillas". Gustavo Daher, su esposa Roxana Curi y sus hijos Omar y Jesús participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. "Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida". Alcira Giró, Jorge Fiad, sus hijas Maru y Agostina y sus respectivas familias, acompañan en el dolor a su esposo, hijos, madre y demás familiares dadle el descanso eterno. Loreto.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. "Jesús quiere que los seres humanos sean felices, juntos, unos con otros, en la mesa compartida". Pipo Roldán y familia ruegan una oración en su memoria.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. Que Dios te tenga a su lado, como nosotros en nuestros corazones, siempre estarás presente con tus consejos, tus ejemplos, tu paciencia y tu entrega". Efraín Roldán y familia ruegan una oración en su memoria.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. Marcelo Daher, Maribe Aiquel de Daher y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan a su amigo Cacho y familia en momentos de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad. Silvia, Claudia, Roció y Loretta acompañan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Loreto.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. Que Dios te tenga a su lado, como nosotros en nuestros corazones, Liliana y sus hijos Fernanda, Mariano y Daniela Melem acompañan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Loreto.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. Querida Cristina siempre estarás presente en nuestros corazones por todos los momentos compartidos. Tus cuñados Pocho, Raúl, y Sara Mastroiacovo.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. Hijos del tio Pancho Salomón de Los Juries acompañan a su esposo Cacho y a sus hijos en estos tristes momentos. Que su alma descanse en paz y que Dios derrame sobre ustedes cristiana resignacion.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. Rody y Neky y sus respectivas flias, despiden con profundo dolor a su querida prima cristina y acompañan en este triste momento a Cacho y a sus hijos Laura y Mario. Ruegan oraciones a su querida memoria.