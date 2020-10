Lanzan la campaña #AmigoDateCuenta para que los varones cuestionen mandatos machistas

13/10/2020 - 13:28 País

En los últimos días se conoció la iniciativa Spotlight, tras una alianza de las Naciones Unidas y la Unión Europea para luchar contra los femicidios, que lanzó en Argentina la campaña #AmigoDateCuenta con el fin de incentivar a que los varones logren identificar mandatos machistas, puedan cuestionarlos y así construir nuevas masculinidades.

Para difundir el debate en las redes sociales, utilizarán los testimonios del artista urbano Tiago PZK, del comunicador y activista LGTB+, Beltrán Horisberger, del sociólogo Agustín Pérez Marchetta, del activista Bruno Rodríguez y de Lucas Bruera, futbolista que promueve la igualdad de género.

Según señalaron desde la organización, la consigna supone preguntarse qué pueden hacer los varones para poner fin a las violencias contra niñas y mujeres.

"Tenemos que animarnos a cuestionar el machismo que circula entre nosotros. Romper con las violencias, no con la amistad", es el lema de la campaña dirigida a varones que puedan haber ejercido algún tipo de violencia contra mujeres y a sus amigos que a veces son testigos de esas situaciones y -por no romper los "códigos" que los unen- no intervienen.

#AmigoDateCuenta es la continuación de una acción de comunicación lanzada el año pasado junto a la cantante Lali Espósito y que estaba destinada a chicas de entre 13 y 17 años para brindarles herramientas y así poder detectar las primeras señales de violencia en las relaciones sexo afectivas.

La iniciativa actual cuenta con dos spot y cinco tutoriales animados que aportan herramientas concretas para promover la reflexión y el cambio de comportamiento en temas como las complicidades en los grupos de amigos, el acoso y el consenso en las relaciones sexuales, la participación de varones en las tareas hogareñas y de cuidados, los mandatos que censuran la afectividad entre amigos y cuáles son los privilegios de los que gozan los varones, cómo identificarlos y ponerles fin.

"Con esta campaña buscamos promover una fuerte reflexión sobre el peso de los mandatos con los que crecen los varones y cómo esos mandatos generan relaciones desiguales y violentas que vulneran la autonomía y la libertad de niñas y mujeres", aseguró Valeria Serafinoff, coordinadora de la Iniciativa Spotlight en Argentina.