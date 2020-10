La OMS ratificó que el coronavirus no se transmite por el papel de diario

13/10/2020 - 13:57 Mundo

La Organización Mundial de la Salud ratificó que no está documentado que el Coronavirus pueda viajar en el papel de diario, por lo cual no significa riesgoso leerlo aunque haya sido tocado previamente por otra persona.

En idéntico sentido se había manifestado el médico infectólogo Eduardo López, quien explicó que "el mecanismo de transmisión principal del coronavirus es por vía aérea, básicamente a través de la tos, el estornudo o al hablar con personas infectadas que eliminan el virus a una persona susceptible".

Como se recordará, desde que la pandemia inició, las personas optan por no salir a la calle y desinfectar todo lo que ingrese desde afuera.

"La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que el papel impreso como diarios, propagandas y demás no contagian y no transmiten el virus. En lo que respecta al papel de diario es categórico y se dice que no hay riesgo de que se contamine por largo tiempo y que contagie a las personas", agregó el especialista que es uno de los ocho que trabaja aconsejando a Alberto Fernández.

Cabe aclarar que, aunque la OMS asegura que no hay riesgo de contagio por el diario, se recomienda el lavado de manos tras la lectura.