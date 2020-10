Si no termina la cuarentena "morirán más personas", advirtió un médico argentino

13/10/2020 - 18:31 Mundo

Cristian Duré, médico emergentólogo argentino que hace más diez años reside y ejerce su profesión en Suecia, advirtió hoy que "la cuarentena estricta como la que lleva adelante Argentina no da buenos resultados".

"Si uno sigue con este confinamiento se van a morir más personas, se van a suicidar personas y va a haber muchos asesinatos, mientras la pobreza va a seguir aumentando", advirtió el profesional que es oriundo de Chaco.

Asimismo agregó que "mientras las personas sigan encerradas el pico de contagios nunca va a llegar". Duré aseguró que "Suecia nunca tuvo cuarentena y hoy en día tiene cinco muertes diarias de personas con coronavirus".

El médico se mostró proclive a liberar actividades para que la gente "genere anticuerpos" en el contacto con personas recuperadas de cuadros de Covid-19 para, de esa manera, "que el virus se vuelva menos mortal".

Duré le restó importancia a la mortalidad que causa al virus al señalar que "la gran mayoría de las personas con cuadros complicados se recupera con tratamiento de oxígeno, antibióticos y antivirales" y "para llegar a un respirador, tiene que darse una situación extrema".

Por otro lado, explicó que los niños "no son los transmisores del virus hacia los mayores", por lo que consideró que no tiene sentido que las escuelas permanezcan cerradas. Duré también relativizó la importancia de los testeos, a los que definió como muy costosos: "Aquel que no tenga olfato, que tenga fiebre y dolor garganta que ya se aísle, no tiene sentido antes de que le confirmen que tiene coronavirus", propuso. El profesional también polemizó con el uso del tapabocas, al señalar que en el país nórdico directamente no se usa.