Real Madrid, con Gabriel Deck, va en busca de la recuperación

14/10/2020

Real Madrid, con el santiagueño Gabriel Deck en el plantel, intentará hoy recuperarse de dos tropiezos seguidos en el duelo que sostendrá ante Khimki, de Rusia, por la tercera fecha de la Euroliga de básquetbol.

El encuentro se desarrollará en el WiZink Center de la capital española, desde las 16 (hora argentina).

Gabriel Deck estará a disposición del entrenador Pablo Lasso, al igual que el cordobés Facundo Campazzo y el bonaerense Nicolás Laprovíttola.

El conjunto “merengue” viene de sufrir dos derrotas seguidas en las dos primeras presentaciones en el torneo.

Los dirigidos por el DT Pablo Laso cayeron en el debut ante Baskonia (63/76) y luego frente a Valencia (77/93), en choques entre elencos españoles.

En tanto, el quinteto ruso, que también reúne un record provisorio de 0/2, mantiene en duda la participación del base Alexei Shved (ex Minnesota Timberwolves y Houston Rockets de la NBA), según indicó el sitio oficial de la competencia.

Otros partidos

Hoy también jugarán Olympiakos (Grecia) vs. Armani Milano (Italia), Fenerbahce (Turquía) vs. CSKA Moscú (Rusia) y Maccabi Tel Aviv (Israel) vs. Bayern Munich (Alemania).

Los resultados de los adelantos registrados ayer fueron los siguientes: Valencia 66, Barcelona 71 (sin Leandro Bolmaro); Alba Berlín (Alemania) 72, Anadolu Efes (Turquía) 93; Estrella Roja (Serbia) 69, Zalgiris Kaunas (Lituania) 75.

El equipo de Zalgiris Kaunas, que no tuvo al alero marplatense Patricio Garino (lesionado en su rodilla derecha), es el único líder en la tabla de posiciones, con una marca 3/0.l