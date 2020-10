FÚNEBRES | 14 de octubre del 2020

14/10/2020 - 01:47 Funebres

FALLECIMIENTOS

14/10/20

- Narcisa Mercedes Ruiz (Fernández)

- Margarita del Valle Flores

- Alejandro Gómez Jensen (La Banda)

- Gabriel Mancilla

- Marcos Leonardo Castellano

Sepelios Participaciones

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DR. ALEJANDRO GÓMEZ JENSEN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/10/20 y espera la resurrección.

Señor tus caminos no son nuestros caminos... tus caminos son siempre los mejores… Graciela Helena Sarquiz, su hijo Gustavo Moukarzel y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162. TEL 4219787.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DR. ALEJANDRO GÓMEZ JENSEN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/10/20 y espera la resurrección.

Tus compañeros de la Promoción Centenario del Colegio Nacional, despiden al amigo entrañable y queda en nosotros toda la alegría que supimos compartir. Sr. Juan Jorge, Dr. Luis Espeche, Ing. Juan B. Espeche, Dr. Bernardo Villegas, Prof. Miguel Gallo, Dr. Carlos Banegas, Dr. Félix Orieta, Ing. Raúl Gallegos, Dr. Manuel Gamboa, Sr. Francisco Acosta, Dr. Bernardo Korman, Prof. Bernardo Hoffman, Ing. Luis Retondo, Dr. Carlos Olivera, Dr. José Dalale, Prof. Jorge Agüero, Ing. Osman Villegas, Prof. Eduardo Habra, Dr. Carlos Scaglione.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DR. ALEJANDRO GÓMEZ JENSEN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/10/20 y espera la resurrección.

Su hermana Eugenia Gómez Jensen y sus sobrinos Cruz Gómez Paz, Sebastián Gómez Paz y Eugenio Gómez Paz con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DR. ALEJANDRO GÓMEZ JENSEN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/10/20 y espera la resurrección.

Sus hijos Patricio Gómez Jensen, Josefina María Gómez Jensen y Betina E. Clusella, participan con profundo dolor su fallecimiento.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

Dr. JULIO RENÉ OLMOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Bs. As el 14/10/18 y espera la resurrección.

Hermano querido Réne, fuiste, sos y serás nuestro orgullo!! Siempre presente en nuestros corazones. Lloramos tu partida, duele tu ausencia. Se cumplen dos años de tu partida a la casa del Señor. Tus hnas. Graciela y Marisa te recuerdan con amor inmenso. ¡Te extrañamos! Elevamos oraciones en tu querida memoria e invitamos a participar de la misa virtual en la Pquia. San José del Bº Belgrano a las 18 hs.

RECORDATORIO Y AGRADECIMIENTO

MERCEDES MITRE DE SALAZAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/10/20 y espera la resurrección.

Muchos fueron los valores que abrazaste en tu fecunda vida.

En la familia y en todas las comunidades en que te comprometiste.

Repartiste amor, atenciones y consejos sabios.

Con tu profunda fe fuiste sembrando y cosechando bondad en el camino

En la parroquia, en la escuela y en la familia fuiste una gran luchadora.

Dedicaste tu cuidado y tu caridad en todos los que confiaron.

El servicio fue tu manera de bendecir la vida de todos nosotros.

Serás por siempre recordada con inmensa gratitud y cariño.

Mucho fue nuestro dolor por tu partida, más aún en este tiempo tan difícil.

Imposibilitados de acompañarte y despedirte como merecías.

Tenemos la certeza de que Dios te puso en un hermoso lugar.

Rodeada de paz y de amor inmenso, recibiendo el ciento por uno.

Eternamente gozando del amor de Dios que siempre anhelaste.

Al cumplirse nueve días de su partida a la casa del Padre, sus hermanos Luz, Elba Ana, Víctor, Meco, sus sobrinos y demás familiares agradecen a cuantos nos acompañaron con sus muestras de afecto en este triste momento. Rogamos oración en su querida memoria.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Gregorio Alberto Jiménez, su esposa Marta Virginia Gómez, sus hijos Oscar, Adriana y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de Rosalía, persona muy cordial y solidaria y muy buena vecina vecina. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Pedro Sabán, su esposa Olga Lupo, sus hijos Daniel, Pablo, Luciano y respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevamos oraciones en su memoria.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Los amigos del Inti Club Jaime Luna, José Barrientos, Ramón Alvarez, R. Luna, C. Martinez, C y M. Gomez, P. Diaz Esteve, Camus, C.P. Orona, participan el fallecimiento de la madre de sus amigos y ex jugadores Morocho y Luis y acompañan a la flia. en tan difícil momento.

CÁCERES, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 12/10/20|. Siempre recordaremos los inolvidables momentos compartidos donde nos consideraste de tu hermosa familia. Tus primos Fanny, Osvaldo, Álvaro, Valentín, Gladys, José Luis, Micaela, Juan Carlos, Andrea, Gastón, Camila y María Pía. Participan con profundo dolor la pérdida de su primo Pilín.

CÁCERES, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 12/10/20|. Sus familiares, Juan Guzmán, Adela y Omar participan con profundo dolor la perdida de su sobrino. Pilín.

CASAGRANDE DE SECCO, GENUARIA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/20|. Tía Nelly querida, te despedimos con profunda tristeza. Que Dios te reciba entre sus brazos y brilles junto a Él. Sus sobrinos Nilda Isabel, Norma Noemí, Ana María y Miguel, Nelba y Juan, Marta y Arnoldo, Ana Cabrera y Jorge Akel y sus respectivas familias, acompañamos a tus hijos Coca, Paco y María Inés en este momento de dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

CASAGRANDE DE SECCO, GENUARIA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/20|. Querido Paco, tus excompañeros de la escuela primaria "Nicolás Avellaneda", promoción 1959, están como siempre a tu lado en este momento de gran dolor por el fallecimiento de tu madre, compartió una larga vida junto a su familia y en especial contigo hno. querido, desde nuestras infancia. Dios la tenga en la gloria y a vos te brinde resignación y consuelo.

CASTELLANO, MARCOS LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Sus padres Ana Pereira, Ramón Castellano, sus hnos. Nini, Keti, José, Alejandro, hnos. políticos Carlos, Silvia, María, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Misericordia. Cob. Hamburgo Cia. De Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

CHAMUT, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/20|. Su tía Elena Chamut y Jorge Juárez, sus primos Gustavo, Santi y Gustavito, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAMUT, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/20|. Claudia Neme y Andrés Giraldi participan con profundo dolor su fallecimiento.

CHAMUT, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/20|. Pirula Neme, Ricardo Mercuri y flia, Mariela Mercuri y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

CHAMUT, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/20|. Mecha Neme, sus hijos Paula, Ariel, Gimena y sus nietos participan con mucho dolor su partida. Te vamos a extrañar.

CHAMUT, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/20|. Participamos con inmensa tristeza tu partida, te extrañaremos, quedarás en nuestras memorias y corazones. Dios te reciba en su Gloria. Tus vecinos de la Calle Castelli: Flias, Celiz; Ledesma; Martinez; Cinquegrani; Saravich; Maya; Diaz; Mazarelli; Luna, Abud; Agüero; Elias; Bazan; Ruiz; Ponce, López y Panificadora Kureza, acompañan a su familia en tan dificil momento. Elevan oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CHAMUT, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/20|. Hugo Elías, su esposa Rosa Ester, sus hijos Walter, Dorys, Silvina, Marcelo y Miriam, acompañamos a la familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria. Que Dios lo tenga en la gloria.

CHAMUT, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/20|. "Que triste tu inesperada partida. Te extrañaremos siempre". Tus amigos de la Castelli: Pedro, Dani, Turi, Ale, Chueco, Robin, Chino, Walter, Manteca, Carlos, Mariano, Alfredo, Rubén, Luis Maria, Alberti y Toro participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CHAMUT, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/20|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus vecinos Manuel Maya, su esposa Karina y su hijo Mateo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORDERO, ISAAC EDBERTO(EDY) (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/20|. Con los recuerdos compartidos, te despedimos a la distancia con profunda tristeza y dolor. Sus primos Omar Cordero y familia, Gilda Cordero y familia, Juan Cordero y familia, elevamos oraciones por el eterno descanso de su alma.

CORTÉS, NILDA ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/20|. Sin pensar tuvimos que decir adios a la mujer que fue nuestro pilar, la que nos unía en un abrazo hoy ya no tenemos y tampoco el consuelo para tanto dolor. Tu partida nos dejó un gran vacío en nuestros corazones. Te extrañaremos por el resto de nuestras vidas. Su esposo Oscar Pereyra, sus hijos Rolando, Mónica, Mabel, César, Andrés y Valeria Pereyra te amaremos, madre, abuela, amiga y compañera.

FLORES, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/20|. Participan sus nietos Francesco, Bianca, Rebecca y su nieto. Para su abuela que va a ser siempre eterna y amada va a estar siempre presente en su corazón y en sus vidas. Sus restos fueron cremados. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

FLORES, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/20|. Querida Nena, siempre estarás presente en nuestros corazones. José Arce Funes, Nora Villagra e hijas, acompañan en el dolor a nuestro amigo Cacho y familia, que Dios les dé resignación. Elevamos oraciones por su eterno descanso.

FLORES, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/20|. Fernando Angelet y familia, participan su fallecimiento y acompañan a su esposo el Tucu e hijo Emanuel y demás familiares en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FLORES, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/20|. Compañeros de trabajo de su esposo el Tucu e hijo Emanuel: Fernando, Beiby, Yany, Hugo y Nico, participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

FLORES, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/20|. Participan con profundo dolor su fallecimiento Pocho y Bety Egea y sus hijos Natali y Gonzalo. Acompañando a su flia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

INFANTE, JOAQUÍN TEODORO (Teddy) (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. "El Señor en su infinita misericordia le conceda el descanso eterno y de resignación a su querida familia". Estela Medina, Carlos Coronel, sus hijos: Carlos, Silvina, Cecilia Coronel y flias. ruegan oraciones en su memoria.

INFANTE, JOAQUÍN TEODORO (TEDDY) (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Señor, tu hijo ya está ante ti, haz que brille para él la luz que no tiene fin. Participan con gran pena su fallecimiento: Elisa Gallo, Negrita Ledesma, Martha Tula, Mary Carranza, Chita Isorni, Dora Carranza. Acompañan a su esposa Chicha, a su hija Mariela y flia. en este triste momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

INFANTE, JOAQUÍN TEODORO (TEDDY) (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Federico Alberto, su esposa Yolanda Sotelo, su hijo Cristian y respectiva familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su esposa Chicha y flia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones por su eterno descanso. Las Termas.

MANCILLA, GABRIEL (q.e.p.d) Falleció el 12/10/20|. Sus hijos Roberto, Mabel, Mirian, hijos pol. nietos y bisnietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

MURATORE PIAZZA, SARA ORLANDA (Perla) (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Sus primos Francisco Salvador Catálfamo, Leciticia Toledo y familias, Juana Catalfámo y familias, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

Recordatorios

CONCHA, RODOLFO ALBERTO (Sapo) (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Sapo, ya pasaron 3 años de aquella triste mañana que Dios nos separó. Dicen que el tiempo cura las heridas pero para mí no pasa el tiempo. Cada día te extraño más, que dios te tenga en la gloria y en un lugar más bello del cielo y serás nuestra estrella que guíes a tus hijos y nietos. Tu esposa Hilda, tus hijos Rolo, Carlos, Lujan y Marcela, tus nietos Jesús y Vladimir.

PÉREZ, WALTER JOSÉ (Cabe) (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Su padre José Pérez, sus hermanos Leonardo y Claudio, su prima Gabi, sus excompañeros de la Clase 40, al cumplirse un año de su fallecimiento. Pedimos una oración en su memoria.

ROLDÁN, RUBÉN ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. Al cumplirse un mes de su partida, la comisión directiva, personal y socios de la Biblioteca Popular Pedro Firmo Unzaga acompañan a su familia y ruegan para la luz de una cristiana resignación.





Sepelios Participaciones

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Sus hijos desde Córdoba te despiden con mucho cariño. Mercedes, Victoria, Alejandro, Lucía, Susana, Dolores, Patricio y Josefina.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Con mucho cariño. Sus nietos te despiden... Bauti, Maxima, Seba, Javi, Mica y Nico.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Alejandro Cáceres, María A. Lines y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Edmundo Lescano, Silvia Gómez Paz, sus hijos María Silvia y Carlos, Laura y Julio, Milena y Gustavo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Eugenia y a toda la familia con mucho cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Carlos Alejo Ducca, María Beatriz Viaña de Ducca, sus hijos y nietos acompañan con pesar a toda su familia en este triste momento.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Dr. Luis Milet y Elena Díaz Daviou participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Raúl Ábalos Gorostiaga, su señora Diana Dhers, sus hijos Raúl, Lucila y Gonzalo participan el fallecimiento de su amigo Alejandro y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Mónica Gómez Paz, hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a Eugenia y toda la familia en este triste momento.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Rodolfo Améstegui y Lola Monti, sus hijos Lourdes, Rodolfo, Mariana y Paula y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Rosa Inés Monti participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lía Terzano y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda su familia en este momento tan triste. Elevan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. María Elmina Santucho y Ariel Francisco Ruiz y flia. participan su fallecimiento y acompañan a Graciela en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Su familia te despide, te vamos a extrañar... Coi y Seba, Victoria , Ale y Candela, Luchi y Diego, Tuni y Bauti, Lolo y Edu.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Mas participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano y sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Luis Eduardo Lescano y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Alejandro rogando oraciones en su memoria.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Zulema Elisa Ábalos Gorostiaga, sus hijos Rafaela y Matías Calabrese y sus familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Ale y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Mashi Gerez de Fernández y flia. participan con profundo dolor su fallecimento.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Sus amigos Tana Agüero, Marcelo Sabasta y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Coronel (R) Rodolfo Eduardo Scillia, Patricia Beltrán y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Alejandro y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Sara Ramírez acompaña a su amiga Graciela en estos momentos de dolor. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega. Ruega una oración en su memoria.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Ana Beatriz Gatti y flia. participan consternados su fallecimiento, acompañan a Graciela, su hermana Eugenia, hijos y demás familiares en este momento de profundo dolor. Elevamos plegarias al Altísimo por el eterno descanso de su alma.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Gustavo Miguel Moukarzel Sarquiz, su esposa Belén Imbert y su hija Candelaria participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Sergio Alejandro Moukarzel Sarquiz y Guadalupe Juárez Autalán participan su fallecimiento.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de especialidades, departamento de capacitación y docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado. Ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. "La muerte no es un punto final. Morir no es otra cosa que volver a casa, volver a Dios". Gringa Gómez de Santos, sus hijos Maria Verónica y Mario López, Jose Maria y Eugenia Paz, Rodrigo José, Ramiro José y Cecilia Rodríguez, sus nietos: Florencia, Rania, Francisco, Santiago, Gabriel y Olivia participan con dolor la partida de Ale y ruegan oraciones en su nombre.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. "Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días y en la casa de Jehová moraré por varios días". Olga Adriana Sarquiz, su esposo Mario Ledesma, sus hijas: Carolina, Cecilia, Carla, Catalina y Camila Ledesma Sarquiz y sus respectivas familias, participan el fallecimiento de Ale y ruegan oraciones.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. "No temeré mal alguno porque Tú estarás conmigo. Tú vara y tu cayado me infundirán aliento". Cecilia Ledesma, su esposo Matías Noriega, sus hijos: Lisandro y Emilia participan su fallecimiento.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. "Tener esperanza es confiar con certeza en las palabras de salvación que Dios nos ha hecho". Carolina Ledesma Sarquiz, Dany González, Felipito y Guillermina participan su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, REINALDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Su esposa Marta Robles, sus hijos Eduardo, Gisela, Pamela, y demás fliares. participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 10.30 hs en el cement. Parque de la Paz. Serv. Hamburgo Cia de Seguros S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

Recordatorios

METZLER, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/20|. ¡Madrecita!...Hace un mes que nos dejaste físicamente pero tu presencia etérea está presente en cada instante, en cada lugar, en cada enseñanza. ¡Siempre estarás en nuestros corazones mi adorada Gringa!...Gracias por darnos lo mejor, te amaremos siempre. Tus hijos y nietos.

Sepelios Participaciones

LOBOS, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/20|. Su casa será la casa del Señor. Marta Hernández, su hijo Leonardo, participan con profundo dolor su partida y acompañan a su hijo José, su hija política y nietos. Ahora descansas en verdes praderas. (Frías).

MANSILLA, GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/20|. El personal directivo, docente, administrativo y de maestranza del Centro Experimental Nº 8 de Clodomira participa con gran dolor el fallecimiento del padre de Nora Mansilla, docente de esta institución educativa. Ruegan oraciones en su memoria.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. Sus tíasYolanda, Ofelia, Ana, Edda, Silvia y David Mastroiacovo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/20|. Su sobrino Jorge Adbala y familia participan de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

RUIZ, NARCISA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/20|. Sus hijos Marta, Rosa, Silvia, Mirta, Ramón, Carlos, Hugo y Mariela, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Fernández. Ceremonial, Exequias, Tanatopraxia, realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.