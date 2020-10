FÚNEBRES | 15 de octubre del 2020

14/10/2020 - 23:49 Funebres

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JULIA VILLAVICENCIO DE TOLOSA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 14/10/20 y espera la resurrección.

Julia en su vida diaria fue persona que daba muestra viviente de su fe en Dios, no dudamos que el Señor la reciba con los brazos abiertos.

La comunidad educativa, en todos sus niveles de la escuela “ Normal Manuel Belgrano” participa con profundo dolor partida hacia al Reino Celestial de la docente Julia de Toloza. Acompañan a su familia en tan doloroso momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JULIA VILLAVICENCIO DE TOLOSA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 14/10/20 y espera la resurrección.

En la Casa de mi Padre hay muchas viviendas… y si me voy a prepárales un lugar, volveré para llevármelos conmigo. Asi ustedes estarán donde yo esté.

Directivos, docentes, miembros de asesoría pedagógica, persona de maestranza, padres y alumnos del nivel primario de la escuela Norma Manuel Belgrano participan con profundo dolor el fallecimiento de la docente julia de Toloza. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JULIO VILLAVICENCIO DE TOLOSA

(q. e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/10/20 y espera la resurrección.

Querida July, con mucho color acompañamos a tu familia, nosotras tus amigas te recordaremos con mucho cariño, fuiste una persona excepcional que formo y mantuvo una familia unida en el amor a Jesús. Tus compañeras y amigas del grupo Las Divinas de la Normal te despedimos con mucha tristeza y extrañaremos tus palabras de aliento y apoyo incondicional.

RECORDATORIO

Sgto. R. CÉSAR GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/6/20 y espera la resurrección.

Amor mío, pasar las horas, los días, las noches, y, ya hace cuatro meses de tu partida, el dolor que me dejaste desgarró todo mi ser. Sigo esperando tu regreso, tu vuelta a casa. Miro el reloj, miro la puerta, solo quisiera verte entrar. Fuiste mi compañero inseparable, vivíamos el uno para el otro, apoyándonos mutuamente y apoyando a nuestros hijos a quienes hoy me toca sacarlos adelante (porque me consideran su pilar) y a enseñarles a vivir sin su amado padre. Solo te pido desde lo más profundo de mi alma, que me des fuerzas para poder seguir enséñame cómo hacerlo, dame el valor que vos tenías. Descansa mi vida y jamás dejaré de decirte gracias por todo, y a Dios le doy infinitamente las gracias por el maravilloso esposo que me regaló. Jamás te olvidaré. Tu esposa Norma Sayago de González, tus hijos Daniel, Adriana y Gabriela González, hijos políticos Karina, Aldo y Alejandro, tus amados nietos Brisa, Benjamín y Benicio Medina, Lautaro González y Bautista Jugo González. Ruegan una oración en su memoria.

RECORDATORIO

JORGE ENRIQUE CANLLO

(q.e.p.d.) SE durmió en el Señor el 15/4/19 y espera la resurrección.

Tus hermanas Kuki y Gringa, tu hno. político Claudio, tu sobrina Liz, tu sobrino político Ricardo, al cumplirse 1 año y 6 meses de tu partida al reino celestial, te seguimos recordando con mucho amor. Elevamos oraciones en tu querida memoria.

RESPONSO Y RECORDATORIO

YRENE TREJO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/10/14 y espera la resurrección.

Querida madre, siempre estás presente en nuestras vidas. Te recordamos tal cual eras, una luchadora. Tus hijos Otilia, Walter, Silvia, Adolfo y Elsa, Rita y Fátima, hijos políticos, nietos y bisnietos. Se rezará un responso en el cementerio de Los Telares.

RECORDATORIO

SÁNCHEZ DE SOSA EMMA ROSA

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 5/10/20 y espera la resurrección.

Hijos, hijos políticos, nietos y hermanos agradecen a familiares, amigos y vecinos por haber acompañado en tan dolorosa pérdida. Gracias al Centro Médico San Luís, Dr. Javier Castillo, Dr. Hernán Torres, bioquímico José Luís Hernández y personal de enfermería. "Solo mueren quienes son olvidados y tú permanecerás siempre en nuestros corazones y en los mejores recuerdos".

RECORDATORIO

FLORINDA LUCHINI DE RUIZ (Totty)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/10/19 y espera la resurrección.

"Ya un año de tu partida física... Te extrañamos pero estás siempre muy presente en cada uno de nosotros. No lloramos tu muerte porque vives en cada rincón de tu hogar. Te amamos mami! Agradecemos a Dios por el tiempo que pudimos disfrutarte y por el rico legado que nos dejaste". Tu esposo Oscar Humberto Ruiz, sus hijos Silvia, Oscar, Ana María y Graciela, nietos y bisnietos.

AGÜERO, JOSÉ ROMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/20|. Su esposa Azucena, sus hijos Daniel, Silvia y Liz con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

AGÜERO, JOSÉ ROMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/20|. Sus hijos Daniel, Silvia, Liz, h. políticos Natalia, Victor, Aldo, nietos y bisnietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. COB. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

AGÜERO, JOSÉ ROMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/20|. Sus hijos Liz y Aldo, Dani y Nati, Silvia y Víctor, sus nietos y bisnietos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO, JOSÉ ROMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/20|. Su hija Liz, su esposo Aldo y sus nietos Sebastián y Exequiel, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

AGÜERO, JOSÉ ROMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/20|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos Federico, Faustino, Benicio y Bartolomé, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO, JOSÉ ROMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/20|. Directivos y personal de Ingenio y Comunicación S.A, participan su fallecimiento, y ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Víctor, Anita y Maty Herrera y sus respectivas familias, despiden a la querida Rosalía, y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Marta Terribile y Edy Terribile de Ugozzoli participan con dolor la partida a la casa del Señor de la apreciada vecina de toda una vida. Rogamos por su eterno descanso y acompañamos con la oración a sus hermanos y sobrinos.

BELTRÁN NEIROT DE ESCOBAR, DALILA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/20|. Juan D. Pinto Bruchmann, su esposa María Inés Sánchez Abal , hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, su hermana Tala y demás familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CÁCERES, BLANCA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/20|. Honorable comisión directiva del sindicato de Luz y Fuerza, cuerpo general de delegados y subcomisión de jubilados y pensionados participan el fallecimiento del socio y que sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad.

CÁCERES, BLANCA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/20|. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su familia participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 10.30 hs cemet. La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CARO, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/20|. Ejemplo de amor, entrega de fortaleza para todos. Sus hijos, hijos políticos, hnos, nietos, bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Jardín del Sol. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizada por . NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CASTELLANO, MARCOS LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Querido amigo y compañero, te nos fuiste demasiado pronto. Ya descansas en paz y no sufres, pero la tristeza es inevitable, todos los buenos recuerdos nos invaden. Te vamos a recordar de la mejor manera y por sobre todo con las alegrías, risas y palabras que nos regalaste. Estamos agradecidos con Dios y con la vida por haberte conocido. Le pedimos a Dios resignación para tu familia y elevamos oraciones en tu memoria. Tus amigos y compañeros de la facultad Ale, Anahí, Anto, César, Dani, Edu, Elvio, Fabián, Facu, Gastón, Lourdes, Luji, Mauri, Mati, Nati, Pala y Ro.

CASTELLANO, MARCOS LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Lito Diósquez y Graciela Auatt, sus hijos Carlitos, Guillermo, Rolando, Rafael, Alberto, Ramón y Jorge Diósquez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

CASTELLANO, MARCOS LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de Marcos Castellano, alumno del Profesorado de Informática y de la Licenciatura en Sistemas de Información, de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, y acompañan en el dolor a todos sus seres queridos.

CASTELLANO, MARCOS LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Jorgelina de Sandoval y flia. participa con inmenso dolor el fallecimiento del hijo de su amiga Ana María condolencia a toda su flia. Que Dios le de el eterno descanso.

CASTELLANO, MARCOS LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Flia. Llugdar Sandoval participa con dolor el fallecimiento del padrino de Jorgelinita y ruegan una oración por su eterno descanso.

CHAMUT, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/20|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Que brille para ti la luz que no tiene fin". Los amigos del bar de Galería Miguelito y Casa Miguelito: Bochín Llapur, Lita González, Lucho Daveri, Eddy Llapur, Carlos Tobar, Osvaldo Atenor, Oscar Coronel, Ricardito Llapur, Alejandro Achaval, Eduardo Sosa, Fernando Tello, Pancho Fernández y David Rodríguez participan con dolor su fallecimiento, acompañan a toda su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CHAMUT, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/20|. Querido René dejaste un inmenso vació en nuestros corazones. Tu amiga y compañera Negrita Neme: sus hijos Luis María, Melina, Xenia y Jesús; sus nietos Valentina, Facundo, Thiago y Martina. Elevamos una oración en su memoria.

DORADO, DIONICIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/20|. Su esposa Norma, sus hijos Silvia, Alejandro, Cristina y Dady, sus hijos políticos Jorge, Inés, Cesar, Roberto, Naty y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Eliseo C. Monti y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Eduardo Monti y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Personal Administrativo, Operativo y Gerencia de la firma Industrias Primonti SRL participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva una oración en su memoria.

GÓMEZ, JOSÉ IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció en Mardel Plata el 12/10/20|. Sus hermanos Julia, Alberto, Estela, Susana y Cristina, sus hermanos políticos Oscar, Raúl y José y sus sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

INFANTE, JOAQUÍN TEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Vicente Lo Bruno, su esposa Matilde Herrera, sus hijos Fernando y Pablo con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan con mucho afecto a la querida Chicha y su hija Mariela y familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en memoria de Teddy.

INFANTE, JOAQUÍN TEODORO (Teddy) (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Tedy: Te fuiste dejando un gran dolor y un vacio enorme en tu hermosa familia. Eras una gran persona ejemplo de esposo, padre, abuelo y bisabuelo. Miriam Taleb participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su familia con el mas calido abrazo.

MOLINA, EUGENIO CATALICIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Su esposa Elvira Castillo de Molina, sus hijos Víctor, María, Ricardo, José, Roxana , Patricia, Miguel y Nancy participan con dolor su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

OVEJERO, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Su esposa Rosa Fernández, sus hijos Paola, Franco, Esteban y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

OVEJERO, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. La ministra de Salud Lic. Natividad Nassif, el subsecretario de Salud Dr. César Monti, Coordinador gral. CPN. Norberto Zanni y sus compañeros de trabajo participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

VILLAVICENCIO DE TOLOSA, JULIA ALEJANDRA DE LA MERCED (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/20|. Su esposo Luis Toloza, sus hijos Silvia, Luisiana, Nacho y Adrian y su hermano Juan participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VILLAVICENCIO DE TOLOSA, JULIA ALEJANDRA DE LA MERCED (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/20|. La Comunidad educativa de la escuela Normal " Manuel Belgrano" participan con dolor el fallecimiento de la querida seño Julia y acompaña a sus familiares en este difícil momento. Elevando oraciones que acompañen su recuerdo.

VILLAVICENCIO DE TOLOSA, JULIA ALEJANDRA DE LA MERCED (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/20|. La Asoc. Cooperadora de la escuela Normal " Manuel Belgrano" participa con hondo pesar su fallecimiento acompañando a sus hijos, marido y demás fliares. Julia permanece en el cariñoso recuerdo de su querida escuela.

VILLAVICENCIO DE TOLOSA, JULIA ALEJANDRA DE LA MERCED (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/20|. La Asociación Civil Un Pelito de Esperanza participa su fallecimiento y despide con tristeza a su colaboradora July, elevando oraciones al Cielo por su eterno descanso, acompañando a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLAVICENCIO DE TOLOSA, JULIA ALEJANDRA DE LA MERCED (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/20|. Sus amigos Mario Coronel, Alicia Roldan y sus hijos Carla, Pablo y Martín participan con pesar su fallecimiento y despiden a July rogando al Señor consuelo y resignación a Lucho, hijos y nietos. Elevan oraciones en su memoria.

VILLAVICENCIO DE TOLOSA, JULIA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/20|. El Círculo de Amigas ANAWIN del M.C.J. participa con profundo dolor y tristeza el fallecimiento de su entrañable amiga July a quien llevarán siempre en sus corazones y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones a su querida memoria.

VILLAVICENCIO DE TOLOSA, JULIA ALEJANDRA DE LA MERCED (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/20|. Con inmenso dolor te despedimos y acompañamos a tu querida familia. Tus ex compañeras de la Escuela Normal Manuel Belgrano: Raquel Bellomo, Teresa Campos, Nené Jozami y Elina Berdaguer.

VILLAVICENCIO DE TOLOSA, JULIA ALEJANDRA DE LA MERCED (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/20|. Padre Celestial permite a July el descanso eterno en el paraíso y recíbela en tus brazos. Luis Caro, su esposa Marta Corpas y familia participan con dolor la partida de Julia y oran por consuelo para amigo Lucho y su familia.

BRAVO, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/18|. A dos años de tu partida, te recordamos con el mismo amor de siempre. No estás aquí con nosotros, pero sigues en nuestros corazones. Tus hijos, tus nietos, tus hermanos, sobrinos y sobrinos nietos, elevamos una oración en tu memoria.

LUNA, MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/20|. Dios te llevó un 15 de mayo a su lado, sin dolor, dormida, tranquila, sabiendo que dejaste tus enseñanzas y amor, trabajo y respeto hacia tus hijos. Siempre te tengo a mi lado, hasta que Dios nos una en un abrazo sin fin. Hoy te recordamos como cada 5 de mes. Guianos madre, tus hijos Gordi, Moncho, María Jose y sus respectivas familias ruegan una oración en tu querida memoria.

TREJO, ARGENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/20|. Mami te extrañamos mucho y cada día que pasa tu ausencia es más grande, has Sido una madre luchadora y ejemplar. Te llevaremos en nuestro corazón y te recordaremos siempre como esa madre que siempre estuvo a nuestro lado apoyándonos, cuidándonos. Te amamos, tus hijos Juan Vanesa Mario y Romina, tus hijos políticos Claudia y David tus nietas Antonella Soledad y Anabella la recuerda con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento.

ACOSTA, ANDRÉS AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/20|. Su hermano Marcelo su hna. política Nimia sobrinos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio La Misericordia SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Su hermana política Carlota de la Vega de Gómez Carot y sus hijas Florencia, Carolina y Agustina participan con pesar su fallecimiento.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Sus primos Oscar, Carlos y Bochi Gómez Zanni, Kelly y Tati Soria, Ramón Gómez Vidarte, Manuel y Silvia Gómez Aguilar acompañan a Eugenia en este penoso trance y ruegan oraciones por el eterno descanso de su buena alma.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Carlos Ramos Taboada, Susana Carol y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo de siempre Ale. Elevando oraciones en su memoria.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Juan Felipe Ramos Taboada y familia, Gustavo Giovanello y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Susana y Rafael Luna Arredondo lo despiden con mucho cariño y acompañan a Eugenia en su dolor.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Enrique Agustin Alcaide, Sara Pinto Villegas y sus hijas Josefina y Facundo Filippi, Mercedes y José Luis Silvetti participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Antenor Álvarez e hijos participan con dolor el fallecimiento de su amigo.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Las amigas de su hermana Eugenia: Tere, Amelia, Graciela, Magui, Pimpi, Mirta, Cristina y Leo participan con profundo dolor y acompañan a la familia en este triste momento.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Rulo Mulki y Nena Neme participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en especial a su hermana Eugenia y demás familiares. Se eleva una oración en su memoria, rogando por el eterno descanso de su alma.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. María José López Bustos, sus hijos María José, Diego y Leonardo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana Eugenia y toda su familia en este triste momento. Se ruega una oración en su memoria.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Coronel (R.E.) Ernesto Ramón Barrera y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero y amigo Alejandro, ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Guillermo Basbús, Victoria Yocca y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Ing. Jaime R. Berdaguer y su esposa Eline Andersen participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hermana Eugenia y a toda su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Julio Manuel Lugones, Ana María Espeche, participan su fallecimiento y acompañan a su familia con oraciones.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Roberto Alejandro Díaz, Yolanda Scarcelli, sus hijos Alejandro y Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Juan D. Pinto Bruchmann, su esposa María Inés Sánchez Abal y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Alejandro y acompañan en este difícil momento a toda su familia y en especial a su hermana Eugenia. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Chini Habra Fernández y flia. participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en el dolor. ¡Descansa en paz!

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Alicia Estela Habra, Remo Eduardo Terzano, sus hijos Marcela, Analia, Remo Terzano Habra y sus respectivas familias participan con gran dolor y acompañan a toda su familia en especial a su hermana Eugenia en estos tristes momentos. Elevan oraciones por su eterno descanso.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Guillermo Tarchini, Lidia Mayuli de Tarchini y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Brille para el la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Con gran tristeza ante tu partida, pero con inmenso recuerdo de tu honorabilidad profesional y sincera amistad Dr. Alejandro. Participa Mario B. Diosquez y Sra; Dra. Patricia Diosquez y flia; Lic. Mario D. Diosquez y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Maitiz Montiel, Hugo Camiletti, sus hijos Matías, Nicolás, Joaquín y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Dr. Oscar Benavente (a), participa con dolor el fallecimiento de su colega.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Arq. Carlos Jensen, su esposa Blanca Montenegro y sus hijas Virginia, Susana, Fernanda y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares con fraternal afecto.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Bibiana T. Meneghini y familia participan su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Beatriz Tomatis, sus hijos Manuel Ignacio, Ernesto y Federico Führ Tomatis y sus familias acompañan a la querida Eugenia en tan triste momento.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Juan Pablo Issa y su señora Laura Areal acompañan a Graciela Sarquiz y familia en este difícil momento.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Tus amigos de la Juventud te despiden con dolor y acompañan a su familia en tan triste momento. Chicho Díaz, Roberto Luna, Carlín Díaz Yolde, Tuky Cuello, Upa Gómez, Pancho Acosta, Bernardo Hoffman, Piri Ferreyra, Bernardo Korman, Dolfi Fernández, Berni Villegas, Pichi Catella, Pitín Acuña y Ferando Bellido ruegan oraciones en su memori.

GÓMEZ JENSEN, ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. María Claudia Azar y Bernardo Villegas participan con dolor la pérdida del amigo Ale y acompañan a su familia en tan triste momento.

MIRANDA, SOLEDAD MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/20|. Su esposo Ariel, hijas Franca, Santiago, Ariel, Adriel, sus padres Víctor y Rosa participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 10 en el cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo Europa y Urutau Bº Avenida (L.B) SERV. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

RODRÍGUEZ, REINALDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Que triste fue tu inesperada partida, lloramos y te despedimos a la distancia con profundo dolor. Tu bohemia y tus hermosas interpretaciones vocales, fruto de tus dones de cantor, no lo olvidaremos jamás. Muchos fueron tus valores, en tu vida repartiste atenciones y consejos sabios porque fuiste sembrando y cosechando bondad en tu camino. El dolor difícil de superar será la imposibilidad de acompañarte y despedirte como te merecias. Acompañamos espiritualmente a tu familia en este difícil momento, tus amigas y vecinas que no te olvidarán Mary Nardo, su hija Gabriela López y su nieto Bauty.

RODRÍGUEZ, REINALDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus amigos de toda la vida: Flia Veron, Flia Bravo, Flia Bracamonte, Flia Cuellar, Flia Rojas, Flia Arias y Alberto Espindola, participan con profundo dolor su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, REINALDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/20|. Mi amigo, mi compañero, mi suegro, gracias por la gran persona que fuiste, humilde y honesto. Participan de su fallecimiento con profundo dolor, familias: Ramos, Rodriguez, Santillan y Robles.

BONIFETTO, MERCEDES AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/20|. "Querida tía: te fuiste de repente y no pudimos despedirnos, pido a Dios te dé el descanso eterno y que Jesús te reciba en sus brazos. Juan Carlos Castillo y flia, tus sobrinos: Carlos Castillo y flia, Rossana Castillo y flia te recuerdan al cumplirse los 9 dias de tu fallecimiento.

LAZARTE, FROILANA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/20|. Sus hijos Maria Rosa, Elisa, Raquel, Gladis, Cristina, Marcos,Alberto, Norma,h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10.30 horas en el cementerio cristo redentor Fernandez SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MORALES, RAÚL HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/20|. El personal de Panificadora Silvana participa con profundo dolor el fallecimiento del papa de su compañera de trabajo Cecilia Morales, ruegan por su pronta resignación y envían sus condolencias a sus familiares. Loreto.

HERRERA, CÉSAR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/20|. "Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del cielo para ellos ". A los 9 días de su fallecimiento. Sus hijos Miriam, Claudio y Jorge, nietos y bisnietos ruegan una oración en su memoria. Descansa en paz.