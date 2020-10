La confesión de Jonathan Bay: “El año pasado estaba con unos kilitos de más”

15/10/2020 - 01:12 Deportivo

El defensor de Central Córdoba Jonathan Bay admitió que el año pasado estaba con “unos kilitos de más”, pero ahora luce un físico impecable y empieza a cosechar los frutos. “Me estoy sintiendo mucho mejor, el trabajo del cuerpo técnico y el profesor me está haciendo bien. Me siento óptimo en el peso y el físico. Este tema de la pandemia no sé si me favoreció, pero el año pasado estaba con unos kilitos de más y ahora me pude alinear y me siento un poco más rápido y fuerte”, contó tras la práctica de ayer en el predio del Iosep.

Bay se mostró ansioso por el inicio del torneo: “Nosotros queremos arrancar ya. Estuvimos cuatro o cinco meses sin entrenar y para nosotros es mucho. Para un futbolista no es normal estar tanto tiempo parado y ahora queremos volver a competir. Seguimos afinando cosas para llegar de la mejor manera”.

“Sabemos que va a ser un fútbol distinto al que veníamos viendo, por el tema del parate creo que va a haber algunas dificultades. Pero nosotros trataremos de afinar las cosas para que no se note”, agregó el lateral.

Bay destacó que, pese a la gran cantidad de refuerzos que llegaron, “los chicos que han venido están bien y acoplados. Lo importante es que se ve un grupo comprometido en todo sentido”.

Por último, destacó lo positivo del único amistoso hasta ahora. “El orden que el técnico nos ha pedido y lo pudimos plasmar en la cancha. Ganar te da esa tranquilidad de que se están haciendo las cosas bien, aunque sabemos que tenemos que mejorar muchas otras. Sacamos muchas cosas positivas”, cerró.