Eric Flor: “La estoy llevando muy bien, estoy muy contento”

15/10/2020 - 01:23 Deportivo

Eric Flor disfruta cada momento de la pretemporada de Olímpico, luego de una prolongada inactividad debido a la crisis sanitaria que afecta al país.

El escolta bonaerense realizó un balance de lo que fue la primera semana de pretemporada del “Negro” bandeño.

“Primero que nada estamos muy contentos. Fue mucho tiempo parados, sin entrenar, sin estar en grupo, y la verdad que mis sensaciones en la primera semana son muy positivas, tanto en lo individual y en la puesta a punto desde lo físico y lo técnico, como en lo grupal, el lindo equipo y las grandes personas que lo integran. Estoy muy contento y esperando seguir por este camino”, expresó en diálogo con el departamento de prensa y comunicación del Club Ciclista Olimpico.

“La verdad que estoy muy cómodo. Si bien los últimos dos años había jugado en Buenos Aires, ya tenía varias experiencias afuera de mi ciudad. La estoy llevando muy bien, estoy muy contento. La ciudad me gusta, tanto La Banda como Santiago. La verdad que estoy cómodo y tratando de usar el mayor tiempo posible para entrenar y descansar, que estas semanas son claves para la puesta a punto física”, agregó entusiasmado.

Ideas de juego

Consultado acerca de la idea de juego de su nuevo entrenador, opinó: “En las primeras indicaciones que nos está empezando a dar Leo (Gutiérrez) desde lo táctico, se plasma la idea que él quería, lo que me habló antes de que empezaramos a entrenar. La verdad que estoy contento, es un estilo de juego rápido que me queda cómodo, que me sienta bien y del que puedo sacar mucho provecho. Estoy muy contento por ese estilo de juego y obviamente también por cómo el cuerpo técnico trabaja para sacar la mejor versión de nosotros”.

Por último, Eric Flor explicó que necesita volver a jugar oficialmente, al igual que la mayoría de sus compañeros y rivales. “Es mucho tiempo sin competir. La gran mayoría de los jugadores lo necesitamos mucho. Yo particularmente soy muy ansioso, necesito mucho competir, disfruto mucho de la competencia y del día a día. Estamos ahora con la incertidumbre de saber si se va a arrancar o no, cuándo se va a jugar y en dónde, pero bueno... Eso ya nos excede. Lo nuestro tiene que ver con venir a entrenar y ponernos a punto para la fecha que se había establecido y tratar de estar bien para competir en ese momento. Después, no depende de nosotros”, indicó.